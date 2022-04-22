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Новости Война
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ОГА (2386)

Ситуация в регионах: сильные взрывы в Херсоне, ракетные удары по Николаеву, артобстрелы Харькова, сохраняется напряжение на Донбассе, - отчеты ОВА

луганщина

Российские войска обстреливали Харьков из артиллерии, враг не ослабляет давление на Донбассе, в Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 22 апреля:

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасской, Сумской и Черниговской.

Харьков: ночью оккупанты снова периодически наносили артиллерийские удары. В Киевском районе города горели складские строения, пострадавших нет.

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По области активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

Луганщина: в течение суток российская армия произвела 11 обстрелов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада. Разрушены 7 домов, ранены 4 гражданских и трое полицейских.

Донетчина: стабильно напряжено вдоль всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Угледар – обстрелы не прекращаются. Уже несколько дней обострения рядом Лимана после обстрелов градами горит областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.

Мариуполь без существенных изменений, несмотря на заявления врага о взятии города. "Азовсталь" держится.

Херсонщина: ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Практически все села Бериславского района (Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская, Калиновская ТГ) и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская ТГ) - на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: вечером Николаев подвергся ракетным ударам. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.
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Топ комментарии
+20
жителям Херсона не до этого, они до сих пор ******** как их сдали россиянам разминировав Чонгар и не оказав никакого сопротивления, хотя там были идеальные позиции для обороны
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22.04.2022 10:27
+17
Херсон? Надіюсь наші прочуханки дають
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22.04.2022 10:18
+16
а главного мудака начальника сбу в области и бакланова который предателей распихал по должностям я так понимаю наградили медалью За сдачу Юга?
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22.04.2022 10:32
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Херсон? Надіюсь наші прочуханки дають
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22.04.2022 10:18 Ответить
Кто открыл юг для орков ???
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22.04.2022 10:21 Ответить
А север? Или вам север не интересен и ***** не нападал?
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22.04.2022 10:26 Ответить
Північ просто ********. Там же все ОП і ветеринар Данілов розповідають, що вони не очікували вторгнення з території бєлорашки. Дєбіли, ***...
А по Півдню походу дійсно зрада була.
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22.04.2022 10:31 Ответить
Токо проэбали и зрада и больше ничего ***** как бы и не напал? Интересно ваше мнение о Крыме и ордло что из них проэпали а что зрада?
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22.04.2022 12:38 Ответить
Помічника начальника УСБУ на Херсонщині затримали за державну зраду

Олег Батурін

04.03.2022

https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/#respond 0

36

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83&url=https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F&via=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 https://plus.google.com/share?url=https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/ https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/&media=&description=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83 whatsapp://send?text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%A3%D0%A1%D0%91%D0%A3+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83+%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20-%20https%3A%2F%2Feprostir.org%2F2022%2F03%2F04%2Fpomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu%2F

Його схопили в Чернівцях.

Помічника начальника управління СБУ в Херсонській області, полковника Ігоря Садохіна затримали в Чернівцях. Про це повідомив начальник Патрульної поліції України Євгеній Жуков.

Ігор Садохін мав доступ до всіх мобілізаційних планів та документів з дислокації, шляхів відходу українських військ.
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22.04.2022 10:28 Ответить
а главного мудака начальника сбу в области и бакланова который предателей распихал по должностям я так понимаю наградили медалью За сдачу Юга?
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22.04.2022 10:32 Ответить
Не здивуюсь, якщо так і сталось!
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22.04.2022 10:35 Ответить
хто..хто...зрадники...чи ви вважаєте, шо всі на півдні за Україну?тільки де не де є спротив..партизанщини немає,по при заклики влади..співпрацюють з окупантами..це ,Наша реальність
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22.04.2022 10:28 Ответить
Не перебільшуйте.
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22.04.2022 10:39 Ответить
не тули горбатого - не лізе...
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22.04.2022 10:48 Ответить
Не требе казати, чого не знаєте...до вашого відома розповідаю: ходив чоловік і багато знайомих до військомату. Сказали, зброї немає, ідіть додому. Рашка під Херсонам була в перший же день...Стратегічна Каховська ГЕС (у мене там родичі) взагалі нікого з військових не було там, рос. праполр висів там 0 10 ранку в перший день. На другому стратегічному мосту під херсоном _Антонівський було 20-30військових, яких там усіх поклали - вони затримали на декілька днів наступ на Миколаїв. Місцева свмооборона (по різним версіям від 20 до 40 чоловік) з коктейлями молотова, які вони навіть не встигли запалити,були на шматки розірвані з крупнокаліберної зброї разом з деревами, за якими вони стояли. І я зараз знаходжусь в Херсоні, у мене 2 дітей, батьки, в один автомобіль ми не помістимось, я боюсь виїзжати, бо бойові дії не припиняються, поля та узбіччя поміновані. Роботи немає вже 2 місяці, я не скаржусь, ми просто виживаємо, не беремо кацапську гуманітарку. Більше того, навіть якщо хтось умудряється завезти з криму товар, люди не купують, а якщо немає бірок, вимагають продавців накладні показати. А українських військових тут не було, розумієте не було, південь просто здали, за нас ніхто не воював. Серед моїх знайомих немає людей, які згодні жити в хнр, будемо виїзжати, коли трохи бойові дії притихнуть,,,це так боляче і страшно.....
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22.04.2022 14:04 Ответить
кто голодает пусть берет, Украинцы нужны живыми! главное люди, а земли отвоюем!! у многих людей уже отчаянье. нет питания. нет зарплат предпринимателей принждают трговать рассейскимим товарами. кто ж против оружия попрет.
все Вы верно сказали, ТерОборону, почти не успели вооружить, а начальство все потикало в первые часы
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22.04.2022 15:25 Ответить
Риторичне питання.
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22.04.2022 10:29 Ответить
Вчора Люся А. щось бурмотів, що наші вже на околиці Херсону. Але Люсі вірити - себе не поважати.
Якби в коментах хтось був безпосередньо з Херсону, тоді можна було б щось дізнатись.
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22.04.2022 10:23 Ответить
жителям Херсона не до этого, они до сих пор ******** как их сдали россиянам разминировав Чонгар и не оказав никакого сопротивления, хотя там были идеальные позиции для обороны
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22.04.2022 10:27 Ответить
Абсолютна правда! Не уявляю, що і як буде діяти влада щоб повернути віру у проукраїнського населення Херсону, та й усього Півдня!(сподіваюсь буде інша Проукраїнська влада).
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22.04.2022 11:29 Ответить
може бути-бо обстрілюють окраіну херсона! ну не просто ж так!!!
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22.04.2022 10:28 Ответить
Як показує мій особистий досвід, набутий в Бучанському районі, цивільні не відрізняють "приход" від "виходу"...
То те, що там жителі щось чують, то таке...
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22.04.2022 10:34 Ответить
Люся ,то як дід Панас "Вечірня казка",розказує казки дітям.
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22.04.2022 10:30 Ответить
Ти навіть брешеш про те що казав Арестович. Давай, дослівно, що казав 21 квітня Арестович про околиці.
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22.04.2022 11:51 Ответить
Відповідаю, я в Херсоні. Артою наші по околицях б"ють. Наближення за три тижні немає
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22.04.2022 14:12 Ответить
говорят что бабахает постоянно, иногда Чернобаевка повторяется.
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22.04.2022 15:26 Ответить
//
Выехавшие в сторону ш. Прогресс ракетные установки РФ провели пуски сериями с интервалом 2 минуты .Расположились на терриконе ГОФ Червона зирка.Пять установок и две вспомогательные машины .Низкая облачность моросит дождь.

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22.04.2022 10:26 Ответить
Про вибухи в Херсоні це хоч не ******** Арестович розповідає?

(Дуже хотів би, щоб це було правдою)
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22.04.2022 10:49 Ответить
В Херсоне живет 26 тысяч украинцев. Чему радуешся, взрывам в Херсоне?
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22.04.2022 10:53 Ответить
из почти 300 тысяч жителей всего 26 тысяч украинцев? а остальные кто?
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22.04.2022 11:03 Ответить
В википедії ru помилкові дані...
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22.04.2022 11:16 Ответить
260-280 тысяч (но вопрос поставлен правильно!!)
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22.04.2022 11:11 Ответить
Наближенню ЗСУ (якщо це правда)
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22.04.2022 11:27 Ответить
правда, я живу в Херсоні. Наші трішки їх артоюдістають. Ми дуже радіємо вибухам в Херсоні - я серйозно. Чекаємо ЗСУ. Але села навколо захоплені, на жаль за останні три тижні здвигів немає, у нас багато знайомих в Херсонській області.
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22.04.2022 14:10 Ответить
Страстна п'ятниця за гундяєвським православ'ям...
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22.04.2022 11:30 Ответить
позор - не могут отбросить врага от каких-то сраных Циркунов севернее Харькова, чтобы не обстреливали город артиллерией и РСЗО ( хотя бы)
неужто трудно мобилизовать 3-5 тысяч харьковчан из 1 миллиона оставшихся в городе для охраны важных объектов, а освободившихся профессиональных бойцов бросить на несчастные Циркуны
да, там орки поставили орудия рядом с жилыми домиками селян, которые сидят в подвалах - но сравните Харьков и Циркуны
нужно разбросать над селом листовки: завтра с 12:00 до 14:00 село будет полностью зачищено от оккупантов артиллерией - просьба сидеть в подвалах
и после артподготовки войти в Циркуны и гнать врага ЗА государственную границу, до околиц Белгорода, не давая ему ни минуты , чтобы опомниться!
о последствиях вангуйте сами, но Харьков обстреливать ПЕРЕСТАНУТ
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22.04.2022 14:23 Ответить
позор это когда каски и броники (!) даже не закупались в зеленые годы((( три года писюном по роялю а Армии - шиш!!
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22.04.2022 15:28 Ответить
 
 