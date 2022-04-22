Ситуация в регионах: сильные взрывы в Херсоне, ракетные удары по Николаеву, артобстрелы Харькова, сохраняется напряжение на Донбассе, - отчеты ОВА
Российские войска обстреливали Харьков из артиллерии, враг не ослабляет давление на Донбассе, в Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа.
Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 22 апреля:
Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасской, Сумской и Черниговской.
Харьков: ночью оккупанты снова периодически наносили артиллерийские удары. В Киевском районе города горели складские строения, пострадавших нет.
По области активные бои продолжаются в Изюмском направлении.
Луганщина: в течение суток российская армия произвела 11 обстрелов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горская громада. Разрушены 7 домов, ранены 4 гражданских и трое полицейских.
Донетчина: стабильно напряжено вдоль всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Угледар – обстрелы не прекращаются. Уже несколько дней обострения рядом Лимана после обстрелов градами горит областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.
Мариуполь без существенных изменений, несмотря на заявления врага о взятии города. "Азовсталь" держится.
Херсонщина: ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.
Практически все села Бериславского района (Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская, Калиновская ТГ) и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская ТГ) - на грани гуманитарной катастрофы.
Николаевская область: вечером Николаев подвергся ракетным ударам. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.
Пожалуйста, подождите...
А по Півдню походу дійсно зрада була.
Олег Батурін
04.03.2022
https://eprostir.org/2022/03/04/pomichnyka-nachalnyka-usbu-na-khersonshchyni-zatrymaly-za-derzhavnu-zradu/#respond 0
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Його схопили в Чернівцях.
Помічника начальника управління СБУ в Херсонській області, полковника Ігоря Садохіна затримали в Чернівцях. Про це повідомив начальник Патрульної поліції України Євгеній Жуков.
Ігор Садохін мав доступ до всіх мобілізаційних планів та документів з дислокації, шляхів відходу українських військ.
все Вы верно сказали, ТерОборону, почти не успели вооружить, а начальство все потикало в первые часы
Якби в коментах хтось був безпосередньо з Херсону, тоді можна було б щось дізнатись.
То те, що там жителі щось чують, то таке...
Выехавшие в сторону ш. Прогресс ракетные установки РФ провели пуски сериями с интервалом 2 минуты .Расположились на терриконе ГОФ Червона зирка.Пять установок и две вспомогательные машины .Низкая облачность моросит дождь.
(Дуже хотів би, щоб це було правдою)
неужто трудно мобилизовать 3-5 тысяч харьковчан из 1 миллиона оставшихся в городе для охраны важных объектов, а освободившихся профессиональных бойцов бросить на несчастные Циркуны
да, там орки поставили орудия рядом с жилыми домиками селян, которые сидят в подвалах - но сравните Харьков и Циркуны
нужно разбросать над селом листовки: завтра с 12:00 до 14:00 село будет полностью зачищено от оккупантов артиллерией - просьба сидеть в подвалах
и после артподготовки войти в Циркуны и гнать врага ЗА государственную границу, до околиц Белгорода, не давая ему ни минуты , чтобы опомниться!
о последствиях вангуйте сами, но Харьков обстреливать ПЕРЕСТАНУТ