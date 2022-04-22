В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов. Есть пострадавшие, – Нацполиция. ФОТО
Полиция задокументировала военные преступления. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
В результате российских ударов ранены 4 мирных жителя. Разрушения получили по меньшей мере 34 гражданских объекта – жилые дома, больницы, школа, птицефабрика, системы жизнеобеспечения.
За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Славянск, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Великая Новоселка, Александровка, Заречное, Очеретино, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмутовка, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь, трасса Киев-Харьков-Довжанское.
Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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