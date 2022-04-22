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Новости Война
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армия РФ (18050) Великобритания (4718) Мариуполь (5694) путин (30484) Азовсталь (371)

Решение Путина заблокировать "Азовсталь" указывает на стремление освободить российские силы для наступления на востоке Украины, - Минобороны Британии

азовсталь

По оценкам британской разведки, президент РФ Владимир Путин заявил о блокаде "Азовстали" с защитниками Мариуполя вместо штурма из-за того, что считает целесообразным перебросить российские силы из города на другое направление, в то время как штурм означал бы большие потери.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне в Украине, публикуемом Министерством обороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Решение Путина заблокировать "Азовсталь" вероятно указывает на стремление сдерживать украинское сопротивление в Мариуполе и освободить российские силы для привлечения в другом месте на востоке Украины. Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их" - отмечают в обзоре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска США не будут деблокировать Мариуполь, - Пентагон

На восточном фронте продолжаются бои с обстрелами из тяжелого вооружения, россияне пытаются продвигаться в районе Красного Лимана, Бугаевки, Барвинкового, Лимана и Попасной для реализации своих планов на этом направлении.

"Несмотря на то, что россияне изменили приоритет, они все еще страдают от последствий потерь, понесенных на первых этапах конфликта. Пытаясь наладить положение своих истощенных войск, они начали перебрасывать проблемную технику в Россию для ремонта", - добавляют в сообщении разведки.
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Топ комментарии
+25
Азовсталь еще сварит оградку на могилку ***** !!!!
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22.04.2022 11:07
+20
******** руский ******** путин должен быть повешен.
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22.04.2022 11:04
+9
Значить будуть вилазки з заводу і сєкірбашка оркам.
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22.04.2022 11:11
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Оно то так, только хер ту Азовсталь так просто заблокировать
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22.04.2022 11:04 Ответить
******** руский ******** путин должен быть повешен.
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22.04.2022 11:04 Ответить
нет, это слишком гуманно, нужно живьём расчленять
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22.04.2022 11:26 Ответить
...тоді як штурм означав би великі втрати.

***** так каже, ніби на Донбасі не буде великої різанини москалів, ліл 😂
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22.04.2022 11:07 Ответить
Азовсталь еще сварит оградку на могилку ***** !!!!
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22.04.2022 11:07 Ответить
у упыря могилы не будет, слишком много почести
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22.04.2022 11:28 Ответить
Значить будуть вилазки з заводу і сєкірбашка оркам.
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22.04.2022 11:11 Ответить
я не думаю що кацапи які два місяці штурмовали Маріуполь на зараз високо боєздатні . можливо техніка ,хоча і вона після інтенсивних боїв потребує ТО.
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22.04.2022 11:11 Ответить
Міноборони Британії розповіло сенсацію ..а ми ніби того не знали?
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22.04.2022 11:17 Ответить
нездійсненні фантазії....
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22.04.2022 12:27 Ответить
 
 