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Войска РФ срывают эвакуацию. Рубежное под плотными артобстрелами, автобусу не добраться, - Гайдай

луганщина,гайдай,рубіжне

Войска РФ срывают эвакуацию – Рубежное под обстрелами, автобусу не добраться.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на автомобилях, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еду. Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, которые постоянно под огнем", - подчеркнул Гайдай.

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а войска РФ вообще обязаны что то соблюдать? как можно о чём то договариваться с рашкой?
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22.04.2022 11:22 Ответить
А що вони можуть зривати?Людей просили 2 тижні тому будь ласка швидко виїджайте.Реакція ніяка.Висновок?Всі хто офіційно зостаються там ,а саме люди призивного віку отримають кримінальну відповідальність або штраф 1 мільйон грн.Ось тільки так на людей діє !А ті хто зостався і його призвали в лави окупантів за грати або ростріл як зрадників які свідомо працють на окупантів.58 день війни хватє награтися.Задовбали цы тупорилі двыіжухи.Одні воюють захищают свою країну другі відвертою хернею страдають.
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22.04.2022 15:28 Ответить
 
 