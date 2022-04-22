Войска РФ срывают эвакуацию. Рубежное под плотными артобстрелами, автобусу не добраться, - Гайдай

Войска РФ срывают эвакуацию – Рубежное под обстрелами, автобусу не добраться.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на автомобилях, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еду. Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, которые постоянно под огнем", - подчеркнул Гайдай.

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