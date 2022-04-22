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Новости Война
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армия РФ (18050) Николаевская область (2062) Приднестровье (635) Херсонщина (4386) Донбасс (26950)

Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев

рф

Российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины, которое в РФ называют "новой фазой спецоперации", планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"С начала второй фазы "спецоперации" (полномасштабной войны против Украины. - Ред.), она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крыму, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики", - делится Миннекаев стратегическими планами РФ.

Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечают факты притеснений русскоязычного населения", - отметил Миннекаев.

Также читайте: На Пасху враг может устроить провокации. Правоохранители призывают верующих быть бдительными
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Топ комментарии
+61
Хотеть можно и Киев за 3 дня!
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22.04.2022 11:54
+48
Хіба досі не стало зрозуміло що їм ***** якою мовою говорять люди ? Вони всіх вбивають !
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22.04.2022 11:58
+44
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22.04.2022 11:54
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Страница 2 из 2
Для начала нужно крыский мост уничтожить.
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22.04.2022 12:10 Ответить
То буде ***** "сюрприз" на 9 травня...
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22.04.2022 16:39 Ответить
міннєкаєв атсасьот вмєстє с підарасом путіним і расієй.
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22.04.2022 12:12 Ответить
Молодовобандеровцы не дают ватке говорить па руске 😂😂😂.
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22.04.2022 12:13 Ответить
москалі, а слабо 'асвабадіть' узкаязичних в Литві, Латвії чи Естонії? країнах нато! а до них між іншим навіть ближче з підербургу чи мацакви ніж до якогось там Києва чи Харкова...
тільки туди ссикуни чомусь не лізуть. чого б це?
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22.04.2022 12:14 Ответить
Бо "НАТО не дієве", як дехто наполегливо намагається втюхати українцям!
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22.04.2022 12:34 Ответить
Нам НАТО уже столько дало, что мы видим не на бумаге, а в деле насколько оно не диеве. И это ведь не их передовое оружие, а устарелые образцы. Просто потому что мы не умеем пользоваться более передовым.
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22.04.2022 12:42 Ответить
Никто и никогда так не ущемляли рузгоязычных как сама Пидоросия. Уже десятки тысяч рузкоязычных жителей дамбаса, Мариуполя, Харькова и Чернигова благодаря рашистам никогда не увидят как их ущемляют.
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22.04.2022 12:15 Ответить
Цей міф про якесь "ущемление русскоязичного населения " вони показали як "захистили " майже стертий з лиця землі Волноваха ,майже знищений Маріуполь ,зруйнований Харків ,хто ще "захисту"хоче ?
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22.04.2022 12:17 Ответить
-- Пап, а слон з'їсть сто кілограмів шоколаду?

-- З'їсти-то він з'їсть, синку, та хто ж йому дасть?
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22.04.2022 12:17 Ответить
Да они до приднестровья ходят с 14 года. Весь мир уже понял, что такое, такое явление природы тупиковое, как "кацап обыкновенный ".
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22.04.2022 12:22 Ответить
Вся армия Молдовы должна стоять рядом с николаевскими военными частями. Если теоретически захватят юг Украины. то Молдову потом прихватят таки действительно за 3 дня.
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22.04.2022 12:22 Ответить
Поведение Молдовы это стыд и позор. Может они думают что в случае поражения России их попросту оккупируют по быстрому.
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22.04.2022 12:27 Ответить
Моя жінка родом з Молдови, так родичі її так і кажуть що вони навіть опиратися не будуть,усі чекають пукіна,а на українців кажуть що ми придурки!
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22.04.2022 13:34 Ответить
Цей план був задуманий ще в 90 ті роки, а втілюватися в життя він почався в Омані
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22.04.2022 12:24 Ответить
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22.04.2022 12:24 Ответить
Хтось може пояснити, чому ми досі не знищіли цей гнойник "Приднєстровьє"?

Чому не розбомбити його вщент, взяти кацапів-окупантів-Молдови в обміний фонд та богаті військові трофеї?

Розумію що це теріторія сувереної Молдови, але вірю що з ними можемо домовитися - ми робимо справу, забираємо своє, повертаємо землю законій молдавській владі, і всі задоволені. Молдова хай каже, ми не знаємо, що там коїться, бо не контролюємо ці землі, то ж без претензій до України під час звільнення.

Протягом денаціфіцкації і демілітарізації можна казати що це не ми, це сили самооборони Приднєстровья, де утискають молдавоязічних, також казати що вони сами себе обстріляли, можна зробити "Гляйвицький прецедент" та інши підступни речі, які кацапи роблять 24/7 усім своїм сусідам.
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22.04.2022 12:26 Ответить
Пропонуєш йти в атаку, класти Українські життя за молдавашок? Атакувати це не захищатися, одне діло перемолоти 20 тисяч з укріпленних позицій, а зовсім друге ті позиції штурмувати, он москальські мальчики з пригорілими трусєлями не дадуть збрехати.
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22.04.2022 13:00 Ответить
Я не військовий, в жодному разі не хочу класти життя наших військових. Але наразі 100% відомо, що це загроза, і що вони в будь-який час можуть вдарити по нам.

Але добре, нехай не штурмовати, а хоча б розтрощити там все, бо цє "приднєстровье" прострілюється нашою артою наскрізь. Кордону з мордором у них нема, то ж довго вони у руїнах не протягнуть.

До речі, я вважаю що ПВО у тих орків якщо і є, то слабке, тож з тотальним домінуванням в повітрі винищити їх буде дуже просто.

Вибачте, якщо я когось дратую своєю обивательскими мислями, але ж мені здається что "спецоперація по денаціфікації Приднєстровья" буде мати набагато більше переваг ніж втрат.

Плюси:

- безпечний тил, + кілометри безпечного кордону з Молдовою. Тож висвободження військ.

- трофеї, обмінний фонд

- величезна моральна поразка російського ігілу.

Мінуси:

- витрати пального та ***********

- можливі військові втрати
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22.04.2022 13:41 Ответить
всьому свій час..
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22.04.2022 13:58 Ответить
для дорогої Сандри та дорогих молдован (які прихистили мою родину) сюприз 👇

Понад 43% молдован вважають, що у війні в Україні винні НАТО, Захід і Зеленський

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/20/7138114/
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22.04.2022 12:26 Ответить
Потому что они читают русские СМИ.
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22.04.2022 12:29 Ответить
у вік інтернету це не аргумент. Я сказав своїм що б вчили молдовський (румунський), хоча можливо вони і залишитися там на короткий час (вчать).

Вони живуть у центі Молдови - пишуть, що потрапили майже в совок. Легкая ментальная здобыч для Орди - за бажання, за тиждень заберуть усю Молдову
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22.04.2022 12:43 Ответить
Аргумент или нет, но люди ленивые и безинициативные существа. Вот уже сколько лет наши не хотят меняться, несмотря на воровство и вред идеологий, которые покупают раз за разом. Та же мантра "все они одинаковые" ведь тоже придумана русней. Но это всё до чего додумались те, кто понял что их обманывают.
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22.04.2022 12:46 Ответить
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22.04.2022 12:26 Ответить
ТОВАРИСТВО!
ІЗ-ЗА ЧОГО КІПІШ?
ЯКЕСЬ ОРКСЬКЕ ЧМО - ПАРКЕТНИЙ МОКШАНСЬКИЙ ГЕНАРАЛ - ПІЗД..НУВ ЯКУСЬ ХУ..НЮ.
А ТУТ ВЖЕ ХАЙ ПІДНЯВСЯ.
НАТИКАЛИ ЙОМУ ХУ...ОВ І ПРАЦЮЄМО ДАЛІ НА СПРАВУ ЗНИЩЕННЯ МОРДОРУ!
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22.04.2022 12:28 Ответить
Людям хочется поныть. Хотя это как раз совсем не на часи.
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22.04.2022 12:30 Ответить
Він же не без погодження це сказав.
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22.04.2022 12:50 Ответить
Якби не було розмінованих мостів, відсутність озброєння героїчно загиблих хлопців з тро півдня, тестування реакції народу щодо здачи зброї ТРО, то може і не звертали б увагу
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22.04.2022 15:20 Ответить
Мигари не жмут а Молдова ?
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22.04.2022 12:29 Ответить
Цікаво на кого розраховані ці дкльнуті статті? Вони не провели мобілізацію і не перевели економіку на воєнні рейки. Ким і чим хочуть росіяни завоювати ще такі величезні території. Звідки в них стільки візьметься озброєння та фінансів. В нас провели дві хвилі мобілізації і відкрився західний воєнторг з озброєнням найновішого покоління. А в Московії відкривають запаси 60-70х років. Чим вони хочуть завоювати території. Тим хламом совдеповським, який вже розкрадений давно. А виробляти нову зброю їхня промисловість не може. Бо все зруйновано давно. Якось так як в Україні.
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22.04.2022 12:29 Ответить
Они верят что они великая цивилизация и противостоит США. Только реальные поражения могут их немного отрезвить пока они не придумают новую ложь.
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22.04.2022 12:31 Ответить
Когда стрельцы, получив *****, прибегут в кремль с криками "а царь то <******* ненастоящий", вот тогда возможно протрезвление.
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22.04.2022 12:44 Ответить
Ага.
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22.04.2022 12:49 Ответить
Це той мінімум на який вони розраховували якби не підписані Порохом "кляті" мінські угоди...
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22.04.2022 12:31 Ответить
По перше "клятi" домовленостi були приводом для "операцii" i якби не нашi ЗСУ, патрiоти, та полк Азов все б у них вийшло, по друге, коли хвiст притиснули, а признаватись в цьому "западло", можна чекати все що завгодно, аж до знищення всього живого. Жаль що свiт чи то тупий, чи то продажний - нiяк не хоче це усвiдомити.
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22.04.2022 13:07 Ответить
Та ти шо?! То може треба було виконувати ті умови в інтерпретації рашистів, щоб "операції" не було?
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22.04.2022 14:12 Ответить
Це спеціально для тих "розумників" (не хочеться вживати більш доречне визначення), котрі навіть зараз вважають, що питання мови "не на часі"!
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22.04.2022 12:31 Ответить
Русский это средство империализма. Это как бы не секрет. Так как люди смотрят русские новости, верят в русскую культуру и прочее. Они живут в том самом русском мире, даже если они в США или Германии.
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22.04.2022 12:39 Ответить
кэп держи у курсе
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22.04.2022 12:32 Ответить
Ещё один чисто русский, судя по фамилии, за судьбу русачья беспокоится. Да дорога у них всех одна-за русским кораблем
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22.04.2022 12:33 Ответить
Знают дети с малых лет,что такое буква "Z", ведь не знать такое глупо,буква «Z»это ******
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22.04.2022 12:33 Ответить
Леся Никитюк записала трек про украинское «биологическое оружие».https://www.youtube.com/watch?v=2ZWwPy1EANs
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22.04.2022 12:35 Ответить
А кого вообще должны волновать их хотелки
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22.04.2022 12:35 Ответить
Это что ещё за чурка будет Украине условия ставить? Нам мало рашистов? Ещё и чебуреки с Кавказа и Ср.Азии нами не рулили? Слышишь ты овце-** хотеть не вредно… а с Приднестровьем давно пора всё перекрыть и кончать! И посуровей, рашисты ведь с украинцами не церемониться, сами видите, ну и нам надо тем же отвечать
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22.04.2022 12:37 Ответить
русня нарешті починає думати головою, а не пляшкою бояри в дупі. Їм ще спочатку треба було ставку робити на ватні області України, а не пертись як ідіоти на Київ, Суми і Чернігів. Тоді можливо вони і виконали б цей план. Зараз у них буде велика перемога, якщо вони захоплять Донбас і утримають Херсон. Зараз їм буде дуже важко зробити коридор до Придністров'я, майже нереально . У України стає все більше наступального озброєння. Мобілізовані у ЗСУ на підході. Я думаю, що в майбутньому буде відбиття Херсону, а далі потрохи вибиття з Донбасу.
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22.04.2022 12:37 Ответить
Война не закончится в ближайшее время. Так что время покажет что будет и как. Все их планы уже не актуальны попросту.
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22.04.2022 12:41 Ответить
А шо трапилося з дворніком? Упав на пляшку? Яке безглузде самовбивство ~
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22.04.2022 12:37 Ответить
Іноді хотіти дуже шкідливо для здоров'я. В даному випадку дуже шкідливо для життя. Його можна втратити. Назавжди. Якщо є таке бажання, то без питань. Допоможемо.
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22.04.2022 12:37 Ответить
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22.04.2022 12:37 Ответить
К сожалению от ВСУ не зависит все на 100%, пока в ОП кремлевские кроты сидят. Если бы все решали ВСУ, то в Херсоне , Мариуполе и Киевской области все было бы по другому.
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22.04.2022 12:44 Ответить
В перші дні коли влада думала що всьо пропало, керували військові й рашисти вмирали тисячами й сотнями здавались в полон, потім почались переговори...
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22.04.2022 13:02 Ответить
В первые дни они перли шо дурные, не считаясь с потерями, без синхронизации командования и на кураже. Сейчас же началась по большей части позиционовка, да и рашистов командование поменялось на чуть более осторожное.
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22.04.2022 14:24 Ответить
https://www.facebook.com/genohmak/videos/1385043928607858 Прямо бальзам, слухав би та слухав. Audioperehvat. Moskva
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22.04.2022 12:47 Ответить
Похоже, что они верстают свои планы по часовой стрелке. Но как верстаешь, на то и сядешь. Бросил бы ты это дурное дело, генералиссимус. Из тебя же русалку тут сделают. А хвост возьмут от селедки. Оно тебе надо?
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22.04.2022 12:47 Ответить
По факту, вони майже захопили Донецьку та Луганські області, а також мають сухопутний кордон в Крим та Придністровья. Ось карта, яка https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Обновлюється майже щогодини І кожен може переконатись особисто.
Так що, ситуація для нас не дуже хорошо як нам кажуть. Так враховуючі з ким ми воюємо, ситуація могла бути в рази, якщо не на порядок гірша. Я підкреслюю, що ще 60 днів тому, 22.02.2022, США, Великобританія та НАТО давали максимум 96 годин, поки Київ буде захоплений ворогом і максимум 7 днів на всю Україну. Всеце так.
Але дуже великі території захоплені ворогом. Якщо буде прийняте рішення їх визволяти, то тепер вже Україна змушена буде атакувати. А для цього, по-перше потрібна зовсім інша зброя, а по-друге вже гаші втрати будуть в 2.5-3 рази більші. Так завжди буває в атакуючої сторони.
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22.04.2022 12:47 Ответить
Да. Помним про то что нас должны были завоевать за неделю и что мы уничтожили уже количество оружия как у всей Европы вместе. Может не по качеству, но по численности. Что будет дальше посмотрим.
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22.04.2022 12:50 Ответить
В яке Придністров'я вони мають коридор? Йди проспися
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22.04.2022 12:57 Ответить
Не мають коридора досі, але як подивитися на те, що вони захопили на півдні за перший тиждень, і ту маленьку діляночку, що залишилася до Придністров'я - то доволі реалістично виглядає. Це, звичайно, враховуючи саботаж по постачанню зброї від наших партнерів с заходу країни на передову, кротів у владі і їх заяви, що мають насторожувати про вже майже зруйнований Миколаїв - такі заяви у зелених зазвичай передують відходу наших збройних сил з міста...
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22.04.2022 13:46 Ответить
Так для чого провели дві хвилі мобілізації і йде накачка наших військ важкою зброєю із Західних країн. Бо готують великий контрнаступ. І літаки починають з'являтись. Наші не збираються йти в лобові атаки як роки. Не треба панікувати. Перемололи їх на півночі так само викинуть їх з півдня та Донбасу. На все потрібен час. Росіяни вже втратили половину своїх боєздатних частин. Втрять і другу половину. А техніки скільки втратили то окремо потрібно писати. А компенсувати її не особо є у росіян звідки. Так що не панікуйте. А вірте Збройним силам. І менше слухайте різних новоявлених ''ексбредів'' та писак.
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22.04.2022 13:02 Ответить
Дай Бог сил нашим ВСУ, иначе Молдове, которая так хотела держаться нейтралитета, придется приготовиться к приходу "асвабадителей".
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22.04.2022 12:51 Ответить
Такое впечатление, что кое кто хорошо нам известный мастер видосиков изначально постарался обеспечить сухопутных коридор для русни с крыма
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22.04.2022 12:52 Ответить
На Бруклине тоже притесняют русских, заставляют гаварить на американском языге
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22.04.2022 12:53 Ответить
Смоктати...,хоче
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22.04.2022 12:55 Ответить
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22.04.2022 12:57 Ответить
Мені це фото не подобається. Мишку шкода...
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22.04.2022 16:58 Ответить
Ну що російськомовні, вам ще мало тих заяв про "захист рускоговорящіх", виїжаючи закордон ви вивчаєте іноземну мову, а у себе рідну зневажаєте, москаль допоможе у тому щоб вам не потрібно було вчити зовсім, у Сибіру вона там не потрібна...
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22.04.2022 12:58 Ответить
Зовсім дах їде у рашистів...
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22.04.2022 13:01 Ответить
Для таких утопій хотілка в орди не виросла!... Та й уже не виросте... Й пізно пить "Боржомі"...
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22.04.2022 13:02 Ответить
Я бы на месте Молдовы напрягся.
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22.04.2022 13:07 Ответить
А мы хотим денацификации, демилитаризации и распада раССее на множество мелких независимых государств. Еще мы хотим, чтоб мраZZия наконец-то вернулась в свою историческую родную гавань в пределах мкада...
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22.04.2022 13:10 Ответить
там якесь *уйло щось тявкає про історію, а щенята йому підскулюють...

Власне тому нам треба також трохи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_1918.jpg свою історію пам"ятати

і відправляти оркостан за кораблем теоретично і практично
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22.04.2022 13:20 Ответить
Однако, тут надо понимать одну простую истину. Речь не идет о том, что на просторах помойной федерации изменилось отношение к Украине. Ничего подобного, так как ненавидели нас лютой ненавистью, так и продолжают это делать сейчас.

Причина этому никуда не делась, они считают, что мы живем лучше их, за их же счет и потому они считают, что нужно действовать в их извечном, мокшанском ключе - отнять и поделить. И между прочим, военкоматы используют именно эту особенность населения страны для вербовки пушечного мяса.

Если в начале кампании легендой для вербовки была борьба с «фашизмом» и нажималась кнопка, имплантированная в их мозг с детства, то чуть позже она перестала срабатывать. Вернее, одной этой кнопки стало недостаточно. И дело тут в длительности боевых действий.

Сейчас уже очевидны контуры стратегии этой войны, которые говорят о том, как это виделось министру-оленеводу и кремлевским старцам. Собственно говоря, блицкриг был задуман не только ради спортивного интереса, чтобы показать: «Смотри, как умеем», хотя и это было важным фактором. Все же основным был другой фактор, для внутреннего употребления.

Есть все основания полагать, что на москве представляли о том, что как минимум часть ВСУ окажет серьезное сопротивление при вторжении, но тем не менее, многократное преимущество на отдельных участках фронта в живой силе и технике должно было привести к быстрому поражению основной части украинской армии.

Кроме того, там прямо рассчитывали на кучу зеленых тряпок у власти, а также - прямой агентуры, которая видя такой разгром, тут же кинется подписывать капитуляцию. Между прочим, эти надежды там не испарились и сейчас, а зеленые дряни и сейчас рассказывают о переговорах и каких-то компромиссах.

Персонажи, безусловно имеющие в москве агентурные псевдонимы и соответствующие регистрационные номера агентурных дел как-то не впечатлились ни разрушенными городами, ни той горой трупов, которую оккупант оставил на Киевщине, и продолжают свои речи о «компромиссах».

Если бы не наши партнеры, оказывающие нам помощь и регулярно сбивающие пыль с их ушей, они бы уже попытались подписать условия прутина. Другое дело, как на это отреагировала бы армия и здоровая часть общества, но это - другая история.
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22.04.2022 13:24 Ответить
сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев,-- То что ляпнул этот ( исполняющий обязанности) не значит абсолютно НИЧЕГО !!!
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22.04.2022 13:29 Ответить
шо за чергова чурка вилізла і щось там "асвабаждає" ?
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22.04.2022 13:31 Ответить
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22.04.2022 13:40 Ответить
"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечают факты притеснений русскоязычного населения", - отметил Миннекаев.

o4eni stranno , prednestrovie pod okupatsiei rashki , tak kogo tam ushemleaiut ?
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22.04.2022 14:04 Ответить
Молдоване тоже в духе фильма "Не смотри вверх"
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22.04.2022 14:05 Ответить
Вот же мечтатель
Бодливой корове бог рогов не дает.
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22.04.2022 14:23 Ответить
А може наші генерали хотять Кубань, Ростов, Білгород, Вороніж, Курськ, Брянськ визволити від російської фашистської нечисті. У кожного є свої хотєлки. Але їх ще треба мати чим і ким реалізувати. Московія в умовах санкцій, відсутності навчених людей воювати, ******** видів танків і озброєнь хоче утримувати фронт більше ніж 1000 ким. Їхні генерали реально паркетні дегенерати. Правді бути.
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22.04.2022 14:28 Ответить
Шановні громадяни !! Не варто на такі висери орків серйозно реагувати і привертати до них увагу!!!
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22.04.2022 14:34 Ответить
Парадная форма одежды генштаба "РАБсийской 3/14дерации" просто обязан включать в себя накладной воротник из крайней плоти...
Вот просто 3/14здец как красиво им будет...
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22.04.2022 15:11 Ответить
А Нептуном по башке мордва не хоче?
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22.04.2022 15:26 Ответить
шо, Киев "за три дня взять" уже не хочет?
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22.04.2022 16:06 Ответить
Эти все планы русни можно обрубить на Керченском мосте, почему он до сих пор стоит, почему бл.дь
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22.04.2022 16:09 Ответить
их план - оккупация минимум по Збручу. И на Киев полезут опять..
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22.04.2022 16:13 Ответить
Ну так не надо "жевать сопли" - Украине быстрее нужно входить в Приднестровье и вывезти на фронт все оружие и боеприпасы 14-й армии, как трофеи, отобранные у орков, иначе это сделают сами орки при благоприятном для них ходе дел и восплнят свои потери в технике и боеприпасах - вряд ли они скажут "спасибо" тем, кто позволит им это сделать.Орки могут и по Молдове ударить - наглости у них хватает ,пока что.
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22.04.2022 17:17 Ответить
Як казали моя покiйна бабуся,хтiти не вредно.
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22.04.2022 18:06 Ответить
В первые дни войны ЗСУ нужно было заходить в Приднестровье и окружать российскую базу там.Тогда бы и обменный фонд был и угроза с юго-запада была убрана.
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22.04.2022 18:39 Ответить
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