Россия хочет установить контроль над Донбассом и югом Украины и получить выход в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных", - и.о. командующего войсками ЦВО РФ Миннекаев

Российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины, которое в РФ называют "новой фазой спецоперации", планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"С начала второй фазы "спецоперации" (полномасштабной войны против Украины. - Ред.), она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крыму, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики", - делится Миннекаев стратегическими планами РФ.

Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

"Контроль над югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечают факты притеснений русскоязычного населения", - отметил Миннекаев.

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