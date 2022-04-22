В Киевской области обнаружили тела 1084 мирных жителей, более 300 еще не идентифицировали, - полиция

В Киевской области правоохранители в настоящее время нашли тела уже 1084 гражданских лиц, из них до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу сказать, что в настоящее время количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям", - проинформировал начальник полиции Киевской области.

Он уточнил, что подавляющее количество этих лиц, от 50 до 75 процентов, – это люди, которые были убиты из стрелкового оружия – либо это был пулемет, либо снайперская винтовка, либо автомат, в зависимости от населенного пункта. До сих пор не установленными остаются более 300 тел погибших, сообщил Небытов.

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По его данным, в частности, в Бородянке уже нашли более 80 тел, которые были осмотрены следователями и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин их смерти. При этом, как отметил он, это далеко не окончательная цифра, потому что разбор спасателями завалов продолжается, и там находят еще тела.

"Люди возвращаются в свои дома, и не только в Бородянку, но и в села, которые находятся рядом и, к сожалению, находят такие ужасные находки – захоронения людей, которых хоронили просто наспех после того, как оккупанты их расстреляли из автоматического оружия или они были убиты в результате боевых действий. Их просто временно похоронили, и в настоящее время следователи вместе с экспертами проводят эксгумацию и исследуют эти тела", - заявил Небитов.

Он призвал граждан не ждать и сообщать информацию на своих знакомых и близких, которые пропали без вести и не выходят на связь.

"Я понимаю, что очень удобно пользоваться чат-ботами, соцсетями, но нам нужна от вас информация на спецлинию 102, со всеми возможными признаками, и другой информацией о пропавшем человеке", - проинформировал правоохранитель.

Он отметил, что не всегда оператор может ответить, и сказал, что только по Киевской области нагрузка для операторов увеличилась вдвое и фактически составляет 17 вызовов в час.

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"То есть примерно каждые 3 минуты есть вызов, где человека нужно выслушать и либо дать дельный совет, либо направить соответствующий наряд. Поэтому, пожалуйста, граждане, предоставляйте всю информацию о ваших пропавших родственниках", - сказал Небытов.