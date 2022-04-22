10 223 49
"Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц
Мир, не закрепленный соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия находится в очень сложных условиях, санкции наносят серьезный ущерб российской экономике", - заявил Шольц в интервью Spiegel.
"Холодный мир", который не закреплен договоренностью, не освободит Россию от санкций", - добавил канцлер.
Топ комментарии
+23 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.04.2022 12:28
+19 jklpqrs
показать весь комментарий22.04.2022 12:28
+16 Oleksandr Onys
показать весь комментарий22.04.2022 12:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Про який мир він лепече, про той який хоче нав'язати Чорт російський.
Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору
Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?
Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.
Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
Гнида нацистська!
Неадеквати!
Нам теж, до речі ...
Така вона, велика політика.
Чий Крим?
Коли касапи виходять з України на#у?
Але, що було припустимо ще в 2014-му - зараз уже це конкретна зрада.