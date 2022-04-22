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"Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц

росія,санкції

Мир, не закрепленный соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия находится в очень сложных условиях, санкции наносят серьезный ущерб российской экономике", - заявил Шольц в интервью Spiegel.

"Холодный мир", который не закреплен договоренностью, не освободит Россию от санкций", - добавил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию
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Топ комментарии
+23
Слыш штирлец, какой мир? только капитуляция *********!!!
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22.04.2022 12:28
+19
Санкції не мають бути скасовані за жодних умов.
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22.04.2022 12:28
+16
Який мир? Про що ці слова взагалі?
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22.04.2022 12:27
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22.04.2022 12:26 Ответить
Кстати после войны нужно менять цензуру. Вон в США в фильмах матом кроют все и вся. А у нас толерасты сраные. Это не значит, что нужно общаться на матерном, но вовремя его употреблять очень даже не плохо!!!
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22.04.2022 12:30 Ответить
Ні в якому разі! Матюччя це гендерно орієнтована агресія спрямована на призначення ролі пасивної жертви статевого акту/згвалтування з метою підкорення та приниження людської гідності. Жити в такому брудному смердючому кацапському світі не хочеться. Любиш мат - чемодан, вокзал, ********* - кацапи ним вже не розмовляють, більше! вони ним дихають...
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22.04.2022 12:38 Ответить
++++++++++++!!!!!
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22.04.2022 12:51 Ответить
Шольц рупор Кремля в Німеччині, це вже 100%

Про який мир він лепече, про той який хоче нав'язати Чорт російський.
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22.04.2022 13:30 Ответить
А при чому тут Шольц? "Мирний договір", який автоматично зніме санкції, упорно просуває саме зелена влада під керівництвом президента Єрмака.

Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору

Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?

Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.

Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
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22.04.2022 18:59 Ответить
+5
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22.04.2022 12:59 Ответить
"Матюччя це гендерно орієнтована агресія спрямована на призначення ролі пасивної жертви статевого акту/згвалтування з метою підкорення та приниження людської гідності."
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22.04.2022 13:00 Ответить
Каждый, кто использует мат как орки, ничем от них априори не отличается, и по возможности совершит точно такие же преступления как в Буче, если окажутся в такой ситуации. Воин использующий мат гибнет на войне значительно чаще, чем моралист. Это еще доказано на опыте II Мировой Войны.
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22.04.2022 13:11 Ответить
Две нации используют мат часто в обыденной жизни - русские и жиды.
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22.04.2022 13:13 Ответить
Який мир? Про що ці слова взагалі?
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22.04.2022 12:27 Ответить
Санкції не мають бути скасовані за жодних умов.
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22.04.2022 12:28 Ответить
Слыш штирлец, какой мир? только капитуляция *********!!!
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22.04.2022 12:28 Ответить
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22.04.2022 12:32 Ответить
Штирлец, Штангенциркуль... там вообще есть нормальные имена в той Германии?
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22.04.2022 12:35 Ответить
Штірліц ...
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22.04.2022 13:01 Ответить
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22.04.2022 12:28 Ответить
"Прутнявенько ..."
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22.04.2022 13:02 Ответить
Домовленості з росією? Смішно це чути від нащадків отто фон бісмарка
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22.04.2022 12:29 Ответить
Ха! Усі царі "Романови" були німцями, насправді! С ... ки ...
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22.04.2022 13:03 Ответить
Шо він несе, з росії до повних виплат репарацій, контрибуцій і за геноциДИ, до відмови від ядерної зброї і до її розвалу нічого знімати неможна!
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22.04.2022 12:30 Ответить
А липовий договір з кацапами, це чудовий привід зняти санкції!
Гнида нацистська!
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22.04.2022 12:34 Ответить
Россия никогда не выполняет никаких договоренностей!
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22.04.2022 12:35 Ответить
"Мы и так уже нанесли суровый урон российской агрессии выражением своей крайне серьёзной озабоченности".
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22.04.2022 12:36 Ответить
Чувак знову помилився. "Холодний мир, не закріплений новими "Леопардами" ..."
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22.04.2022 12:38 Ответить
Мне достаточно вотума недоверия.
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22.04.2022 12:44 Ответить
Пішов *****, шольц їбаний
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22.04.2022 12:42 Ответить
Сейчас партия социалистов повторяет мантру "Kommunikationsprobleme" - "проблемы с коммуникацией". Ну то есть, "вы нас неправильно поняли".
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22.04.2022 12:47 Ответить
Не нравятся мне эти разговоры. что вот только Кацапстан станет паинькой, так с нее санкции снимут. Санкции должны быть до конца рашистского режима - минимум. Максимум - навечно.
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22.04.2022 12:48 Ответить
Германия -- марионетка у росии ?
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22.04.2022 12:50 Ответить
да. и уже давно
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22.04.2022 12:51 Ответить
Німці ще вважають, що в новій реальності роль їхньої країни є визначальною....
Неадеквати!
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22.04.2022 12:53 Ответить
Вотум доверия он провалит, на следующей неделе, я так думаю
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22.04.2022 12:55 Ответить
Німці=Шрьодер=Муркель=Шольц=Путін!
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22.04.2022 12:57 Ответить
Ха! Усі царі "Романови" були німцями, насправді! С ... ки ...
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22.04.2022 13:04 Ответить
Т.е. если у ***** получится силой продавить договор, то с него снимут санкции? ***** может расценить подобное заявление, как руководство к действию.
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22.04.2022 12:58 Ответить
А с угодой освободит? А кто ответит за десятки тысяч убитых, замученных, изнасилованных, не говоря уже об экономике?
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22.04.2022 13:01 Ответить
Ну шо ж ... Такоє ... Європі потрібен газ ...
Нам теж, до речі ...
Така вона, велика політика.
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22.04.2022 13:06 Ответить
Эта скотина искала малейшую соломенку,чтоб спрыгнуть с помощи Украине,а зескот ему подогнал целое бревно ,послав их преза...
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22.04.2022 13:06 Ответить
все, що вилітає із хліборізки рашистського німецького членососа штольца,, така ж куйня, як і та,котру несе рашист
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22.04.2022 13:09 Ответить
Пізно вже Німеччині брикатися. Англо-сакси ріши Україну зробити провідною на теренах Європи. Відроджується Київська Русь. Історія знову робить крутий розворот епох. 24 лютого 2022 року пострадянський світоустрій рухнув. Буде зовсім інша геополітична реальність...
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22.04.2022 13:11 Ответить
Не пойняв, які він хоче домовленості?
Чий Крим?
Коли касапи виходять з України на#у?
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22.04.2022 13:19 Ответить
И шо это за выкрутасы??....
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22.04.2022 13:24 Ответить
за рахунок України...
Але, що було припустимо ще в 2014-му - зараз уже це конкретна зрада.
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22.04.2022 13:26 Ответить
Ці Шольци і Макарони і різні толерантні люди з Європи не розуміють сутність росіян-московитів. Їм плювати на санкції, рядові росіянці завжди жили бідно, керівники рашки вже собі накрали стільки грошей, що їм вистачить на 100 заможних життів. Економіка росії буде якось триматись, вони тепер будуть залежати від китаю і індії. росіяни - це дика орда, яку треба тримати завжди голодною, це розуміє путін. Ситі росіяни не підуть гвалтувати і красти пральні машини, а голодні підуть. росіяни готові йти окуповувати сусідню країну, тому що вони вважають її свою територією, навіть якщо їх рівень життя дуже сильно впаде. З ними нема про що домовлятись, всі домовленості з ними нічого не варті.
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22.04.2022 13:32 Ответить
А они о договоренностях ..... Потому и уперся, колбасник в вопросах вооружений. После массовых убийств и продолжающихся экзекуций, он еще имеет наглость вещать о примирении. Скорее всего это для внутреннего потребления -я, мол,миротворец. как и президент Штан. есть возможность найти точки примирения. Ну на что спокойные шведы с финнами, и те послали колективную болотную шизофрению вслед на пароходом.
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22.04.2022 14:30 Ответить
Шольц похоже продолжает безумно жалеть Рашку, а на все остальное начихать.
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22.04.2022 16:23 Ответить
 
 