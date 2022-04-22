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Газ (9404) нефть (1846) оружие (10031) россия (93025) санкции (11051) эмбарго (225) Резников (1168)

Нам нужно тяжелое вооружение для освобождения оккупированных территорий, глобальное нефтяное и газовое эмбарго и реальные санкции против банковской системы РФ, - Резников

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны предоставить Украине тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий, а также ввести полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ.

Также он настаивает на реальных санкциях против российской банковской системы и торговли. Об этом Резников написал в статье для The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что для этого нужно, это свобода. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу. Нам также необходимо полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ. Нам нужны реальные санкции против российской банковской системы и торговли", – говорится в статье.

Резников отмечает, что в этом случае российские оккупанты уйдут из Украины через несколько месяцев.

"Если нет, то война затянется, а террористическое государство РФ разрушит репутацию мировых лидеров и будет побуждать других негодяев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится в Украине", - считает министр.

В то же время Резников отметил, что среди жертв войны России против Украины оказалась послевоенная система глобального порядка и безопасности. Он призвал заменить Совбез ООН и ОБСЕ, которые потерпели неудачу, не предотвратив войну РФ против Украины, новым и эффективным набором международных институтов.

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"Россия сделала все, для предотвращения чего были созданы международные институты безопасности. Как Совет Безопасности ООН, в котором Москва имеет постоянное место, может выполнить свою миссию по поддержанию мира? Какая безопасность и сотрудничество возможны на континенте, когда одно государство-участник Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе напало на другое и убило тысячи мирных жителей? Эти организации потерпели неудачу. Как и Лига Наций, они должны быть заменены новым и эффективным набором международных институтов, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств", – написал глава Минобороны.
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Топ комментарии
+12
Подсказываю где конкретно ваше вооружение, созданное ЗЕ за 3 года. Берем катапульту (средневековую), разбиваем свежепостроенную на деньги предназначенные для армии и ГРОМ 2 дорогу - насыпаем в катапульту асфальт, атакуем рузге!

С чего Европа и весь Запад вообще что-то должны? Заводили на Байдена дело, сокращали армию, свернули все военные программы, а теперь дайте нам оружия? Неужели Запад не видит ******* со сдачей Херсонской области, разминирования перешейка и прочего?
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22.04.2022 13:11
+12
Це той резніков , який сказав, що йому для армії не потрібно підвищувати бюджет, а все що волалося від опозиції- піар. Чувак, ти забув, як сам, своїми кривими лапами зарубав збільшення фінансування армії, разом з друганом гетьманцевим, а зараз скиглиш. Ми не москалі, ми все пам'ятаєм. З тебе теж спитають...
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22.04.2022 13:32
+9
попроси у найвеличнішого--він під асфальтом багато чого заховав
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22.04.2022 13:05
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Правила форума Совет форумчан
попроси у найвеличнішого--він під асфальтом багато чого заховав
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22.04.2022 13:05 Ответить
ракетная программа ЗЕ в одной картинке. Ото кацапня сейчас удивляются, разъезжая по ним на танках
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22.04.2022 13:14 Ответить
Це той резніков , який сказав, що йому для армії не потрібно підвищувати бюджет, а все що волалося від опозиції- піар. Чувак, ти забув, як сам, своїми кривими лапами зарубав збільшення фінансування армії, разом з друганом гетьманцевим, а зараз скиглиш. Ми не москалі, ми все пам'ятаєм. З тебе теж спитають...
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22.04.2022 13:32 Ответить
Рєзніков, так прибарахлілся, в окоп зібрався?
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22.04.2022 13:06 Ответить
Ему стоит поехать Мариуполь освобождать. Там наши люди!
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22.04.2022 13:15 Ответить
Для всього світу потрібно розвал касапії, цієї новітньої імперії зла. В т.ч. санкціями. В т.ч. винищенням їхніх орків на фронті.
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22.04.2022 13:07 Ответить
А взагалі то асфальт = озброєння.
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22.04.2022 13:07 Ответить
Подсказываю где конкретно ваше вооружение, созданное ЗЕ за 3 года. Берем катапульту (средневековую), разбиваем свежепостроенную на деньги предназначенные для армии и ГРОМ 2 дорогу - насыпаем в катапульту асфальт, атакуем рузге!

С чего Европа и весь Запад вообще что-то должны? Заводили на Байдена дело, сокращали армию, свернули все военные программы, а теперь дайте нам оружия? Неужели Запад не видит ******* со сдачей Херсонской области, разминирования перешейка и прочего?
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22.04.2022 13:11 Ответить
С этими вопросами будем разбираться после войны, а сейчас нашей армии действительно необходимо тяжелое вооружении, и нужно оно в первую очередь не тем кто заводил дела
на Байдена или сокращал армию, а ребятам на передовой
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22.04.2022 13:22 Ответить
...С этими вопросами будем разбираться после войны... - це дуже недобре маніпулювання. Бо якщо зараз з ними не розІбратися, то пізніше буде ще важче або взагалі неможливо. З помилками і тими, хто їх зробив потрібно оперативно розбиратись, а не відкладати на кращі часи. Бо таким чином ми в кращому випадку консервуємо проблему, а в гіршому (зазвичай завжди так) ми погіршуємо проблему.
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22.04.2022 16:05 Ответить
до того ж я не бачу нічого поганого в тому, щоб звільнити і притягнути до відповідальності за зроблене і не зроблене, але те, що вони мали зробити, зараз, а не потім, дермака, подоляка, демченка і же з ними.
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22.04.2022 16:08 Ответить
макарка отсоси у ху-ла и кадырки троль рашистский
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22.04.2022 13:27 Ответить
Нам також потрібне повне глобальне ембарго на російську нафту і газ. Джерело:
Вже, *****, не знає, що й вимагати!
А чому глобальне, чому не вселенське?!
Ткнути б тебе разом із шефом мордою в ваші ж слова про "не бачимо формування БТГ для вторгнення в Україну"...
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22.04.2022 13:14 Ответить
Масований удар усіма країнами НАТО по кацапстану, і війна швидко закінчиться..., а бла-бла-бла може тягнутись роками.
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22.04.2022 13:15 Ответить
Так и будет. Походу на долго этот каламбур
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22.04.2022 13:19 Ответить
22 квітня 2022
​На Харківщині прикордонники "навели" ЗСУ на дислокацію окупантів - ворогів і техніку знищили, - ДПСУ
"У підсумку знищено чимало орків, 3 одиниці РСЗВ та систему ППО", - повідомили в Держприкордонслужбі.

"Прикордонники здобули (від місцевих) інформацію про місця зосередження противника в декількох населених пунктах області, у тому числі їхніх засобів ППО та артилерії. Перевіривши ці дані, охоронці кордону одразу передали інформацію побратимам зі Збройних сил України", - зазначили в ДПСУ.

Українські бійці нанесли за отриманими координатами вогневе ураження. Вдалося вдалося чималу кількість окупантів, а також три одиниці реактивної системи залпового вогню та систему ППО.
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22.04.2022 13:20 Ответить
Яке саме важке озброєння?
Україна на 13 місті в світі по кількості танків.
2800 штук!
Навіть якщо в боєздатному стані хоча б 1000, все одно в жодній країні Європи стільки немає.
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22.04.2022 13:42 Ответить
Пан Резніков, а що робить МО щоби самим виробляти важке озброєння? Чи ви здатні тільки бігати по світу з протягнутою рукою? Де праця вітчизняного ВПК? Чи доприватизувалися до того, що вже й виробників немає?
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22.04.2022 13:49 Ответить
А ще потрібно, пане Резніков, щоб квартал на Банковій, очолюваний єрмаков, перестав красти гуманітарну допомогу, в яку входить озброєння, медичне обладнання. засоби для зупинення крові і багато-багато іншого. Про це вже два дні підряд у своїх зверненнях на своєму каналі в ютубі волає Ю.Швець із США.
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22.04.2022 14:02 Ответить
у талибов не было тяжелого вооружения и они выиграли
может все дело в другом?
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22.04.2022 14:23 Ответить
Чергове zиденя,якому всі щось винні,що ти там плело до початку вторгнення?віддай шолом та бронік воїнам,підар ряжений
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22.04.2022 14:25 Ответить
Господин Резников! В Приднестровье на складах врапжеской армии находистся вооружения и боеприпасы для целой армии.Вы, наверное, ждете, полка орки потихоньку переправят туда своих, вооружат этим оружием и ударят по Одессе?Давно пора разобраться с этим гнойником - конфисковать оружие и боеприпасы и помочь сделать выбор Майе Санду для наведения там порядка, пока орки не пошли через Молдову, по крайней мере не дать оркам им воспользоваться..А то все:Америка, Америка - на Америку надейся, да сам не плошай!
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22.04.2022 14:33 Ответить
все эти годы "правления" зеленых большевиков им нужно было заниматься делом, а не куйней.
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22.04.2022 16:22 Ответить
Так тепер ця влада, яка не підтримувала власну армію озброєнням і ракетними програмами, а замість того вела велике крадівництво, та переслідувала реаніматора армії порошенка, дуже вимагають того озброєння в других держав. Ми вам не забудемо цього, адже в агресії росії до нас є і ваша ВЕЛИКА відповідальність!
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22.04.2022 17:16 Ответить
 
 