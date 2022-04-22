РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4922 посетителя онлайн
Новости Война
21 336 172
безопасность (1059) Германия (6732) гарантия (142) Шольц Олаф (851)

Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Навязанного мира, о котором мечтает Путин, не будет, – Шольц

шольц

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, самое важное на сегодняшний день - это прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России. – Ред.) Путин", - заявил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
З такими гарантами... дякуємо, ми самі
показать весь комментарий
22.04.2022 13:26
+53
Германию нельзя рассматривать ни как партнера ни как гаранта. Беспринципные торгаши, которые продадут все от совести до родной матери.
показать весь комментарий
22.04.2022 13:27
+47
Если Германия станет гарантом безопасности Украины, то в случае чего, более глубокой озабоченности чем выразит Германия, нам не выразит никто
показать весь комментарий
22.04.2022 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Господи, спаси і збережи, від такого гаранта! США і Великобританія - це вже серйозно.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:12 Ответить
Єдина гарантія Україні це ЗСУ, а в песпективі НАТО. Таких гарантів як Німеччина нам точно не треба. А зважаючи на те як Німеччина дає і продає зброю Україні в період війни і як накладає вето та ембарго на нафту- Шольц може йти за кораблем.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:15 Ответить
если Олаф эти гарантии собирается сделать такими же фиктивными как и те, будапештские, то германскому недоканцлеру следует идти вслед за россиянским кораблем. а именно - в пешее эротическое. с немцев вообще толку ноль, их как будто кастрировали после 2й мировой.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:18 Ответить
Ви вже були у Мінських домовленностях гарантом та продавали 8 років зброю рф. Йдіть на ...
показать весь комментарий
22.04.2022 14:20 Ответить
********** подстилки
показать весь комментарий
22.04.2022 14:21 Ответить
Який мирний договір? Допоки на кацапії ЯЗ, парасоля від неї - це НАТО, шлях куди і прописаний в Конституції.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:23 Ответить
Кто придумал эту дурь про гарантии?
В чем заключаются эти гарантии и как их осуществлять???

Только военный блок.
Все остальное сказочки для слабых мозгами или тех, кто хочет потом их под любыми предлогами не выполнять.И отговорки найдуться.Причем юридические, ведь время идет и многое изменится.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:23 Ответить
Абсолютно точно! Надзвичайно точний аналіз можливих "гарантій" а також небезпек для України через ці переговори дав Ілларіонов: https://www.youtube.com/watch?v=uqapkt4yLhU
показать весь комментарий
22.04.2022 18:14 Ответить
Ніхто не знає що це за гарантії, і кому від них зиск. Буба вже всіх задовбав цим брєдом. Мабуть, щоб зрозуміти ці гарантії треба покурити те, що курить буба.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:04 Ответить
А давайте ще й мадьярів в гаранти! Гаранти повинні при першій спробі агресії вводить свої війська, а не всрані штани гівном нам виворіт!
показать весь комментарий
22.04.2022 14:31 Ответить
Точно, саме так: "при першій спробі агресії - вводити свої війська"!
показать весь комментарий
22.04.2022 18:15 Ответить
Угу...Венгры и Сербы тоже готовы стать гарантами,тихо напевая под нос-"Дядя Вова,мы с тобой".
показать весь комментарий
23.04.2022 09:49 Ответить
гарантом безпеки Німеччини і Європи загалом зараз є Україна !
показать весь комментарий
22.04.2022 14:40 Ответить
Украине не надо гарантии по мирному договору с Россией, Украине надо гарантии безопасности, то есть в случае начала войны ей предоставляется помощь военная. Украине договор с России нужен в виде прекращения огня и отвод российских войск за границы Украины международного принятые 2007 (1991) годы
показать весь комментарий
22.04.2022 14:45 Ответить
каким они могут быть гарантом если зависят от газа и боятся не то что воевать, а назвать фашистов фашистами
показать весь комментарий
22.04.2022 14:48 Ответить
Фрицы гаранты❓Это курам 🐔🐔 на смех❗💥
показать весь комментарий
22.04.2022 15:39 Ответить
щось не вселяють довіри і відчуття безпеки його слова
показать весь комментарий
22.04.2022 14:49 Ответить
Смішний, рф не буде.
показать весь комментарий
22.04.2022 14:50 Ответить
На#уй вас з вашими гарантіями!
показать весь комментарий
22.04.2022 14:52 Ответить
Та не , Германия оружие дать не может , а рассказывает про гарантии .Будет точно также гарантирует озабоченности
показать весь комментарий
22.04.2022 14:53 Ответить
З них такий гарант, як з лайна куля. У 2014 Меркелиха висла на руках у Порошенка "тільки не воюйте, бо не дамо кредитів, ми самі все з Пу владнаємо". Владнали, дякуємо. Тепер це падло лисе, заміть того щоб просто дати танки, мудачить на всю катушку. Страшно уявити, щоб вони нам щось "гарантували".
показать весь комментарий
22.04.2022 14:59 Ответить
Генрих וv
показать весь комментарий
22.04.2022 15:03 Ответить
Ви зброю надати не можете, то який може бути з Вас гарант?
показать весь комментарий
22.04.2022 15:05 Ответить
Германия ,проститутка,не хочет помогать оружием,зато сдасть Украину за барель фашисткой нефти.
В Конституции четко написано НАТО.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:19 Ответить
Нам посміятись, чи зразу перейти на регіт.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:20 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 18:06 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 21:50 Ответить
Якщо мордор знов нападе то німці та інші ймовірні гаранти "обов'язково" підуть помирати за Україну.А чому вони не хочуть гарантувати нашу безпеку сьогодні?Нема договору?Підписуйте,і вперед за УКраїну!
показать весь комментарий
22.04.2022 15:23 Ответить
Йди до дупи, німецький брехливий листоношо. Витри спочатку свої соплі. Бо без США будете всир@тися навіть від Війська Польського в разі чого.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:40 Ответить
Це Меркель зробила Путіна і в першу чергу саме Німечена через через агента москви Меркель має найбільше допомагати Україні. А гарантів нам непотрібно маємо великий досвід Будапешського , які гарантували намбезпеку і територіальну цілістність. Тільки в НАТО може бути гарантом для України іншого випадку немає. НАТО може нас прийняти замість Угорщини. яка підтримує Путіна і тому така країна немає морального права бути членом НАТО або хоча би позбавити права голосу.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:44 Ответить
Яке воно кончене!)))
показать весь комментарий
22.04.2022 16:00 Ответить
немцы щас будут и не такие сказочки петь, абы газ у росии брать
показать весь комментарий
22.04.2022 16:02 Ответить
Бачу, що не мені одному смішно. Гаранти, *****, обосрані...
показать весь комментарий
22.04.2022 16:13 Ответить
Самый главный гарант --- наша армия /лучшее в мире вооружение /
Надейся на крепость рук и непомерный труд
Пройдеш непройденный маршрут
А ,,,гирантов ,,, --- мы уже видели
показать весь комментарий
22.04.2022 16:13 Ответить
Вы не забудьте вместе Шольцем и лукашенко гарантом безопасности подключить
показать весь комментарий
22.04.2022 16:14 Ответить
Шольц - ватный сцыкливый черт, постоянно петляющий и придумывающий разную дичь, чтобы не дать нам ту военную технику и то вооружение, которое нам нужно.
Это лысое ******* убрал и номенклатуры почти все те виды вооружения, которое мы выбрали и оставил там всякую херню.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:13 Ответить
Немецкая гарантия - НЕ РАЗВАЛИВАТЬ *********, удержать ее в том "имперском" виде в котором она приносит пользу германии.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:46 Ответить
Верить тому, кто не помогает оружием в борьбе против росийских убийц, насильников, мородёров.
Кто поверит друзьям россии???
Они самые главные противники вступления Украины в НАТО.
Ни кто не даёт гарантий, а эти впереди паровоза, по просьбе фуйла.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:59 Ответить
В нас вже є натівська зброя (хоч і оборонна).
Хлопці наші воюють як боги.
Нам би ще президента нормального і від російської агентури позбавитися.
Залишилося б тільки підпис поставити під договором з НАТО.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:06 Ответить
Угу , ну-ну ...
А йще Північна Корея й Іран з Еретрією ...

Шольц трохи в часі загубився -- після 24 лютого якщо в Україні й можно знайти якихось єрмаків , що погоджуються видавати Україну за папуасію , то зараз в українців зброя на руках й вони не допустять будь який договорняк , де українці повинні віддати свою землю тим , хто зі зброєю прийшов , або з великими грошма .
Зараз це Україна лідер демократичної Європи , а якщо потрібні гаранти то тільки не зашкваренні в брудних оборотка з газом , а йще з термоядерною зброєю .

В Японії нема такої зброї , але як гарант вона на порядок крайща за Дойчланд . Бо вони не забувають на їх Куріли , а німці за згадку про Кьонінзберг можуть й до буцегарні посадити ...

Україні не потрібні такі гаранти , для яких найбільш вигідний кінець цієї війни це збереження економічного потенціала (тобто й війскового) ********** .
Україні потрібні гаранти, які зацікавленні в такому стані РФії , коли там будуть бійки за тампакси й туалетний папір . Й будуть кілометрові черги за гуманітаркою !
показать весь комментарий
22.04.2022 18:25 Ответить
Нема в громадян ніякой зброї, влада не допустить: Командування військ ТРО просить громадян у нефронтових регіонах повернути зброю у місця зберігання Джерело:
показать весь комментарий
22.04.2022 18:48 Ответить
Пока комсомолка анжела и щёлц будут у руля - эти гарантии до жопы дверцы. Они даже в тяжёлый момент для Украины ссутся передать тяжёлую арту - вдруг ввз нападёт на НАТО. ****** две. Ну хоть простые немцы нас поддерживают - скинут нах.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:33 Ответить
І що, німці стануть в ряди з українцями? Сумніваюсь. Ще один Будапештський меморандум. В кращому випадку ржаву Іглу дадуть, бо Мардери, бачиш чи, "не пригодні до поставок за їх станом"
показать весь комментарий
22.04.2022 18:46 Ответить
нехай оце німецьке шайзе засуне собі у дупу оті гарантії! а наш піаніст таки виявився правим, шо послав найух шайтанмаєра; тепер на те саме й шайзе-шольц заслуговує.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:58 Ответить
Ти чи Шольц чи не Шольц.В такоиу віці треба знати хто ти і де твої міркування.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:20 Ответить
УКРАИНЕ КАК И ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ НЕОБХОДИМО СВОЁ СОВРЕМЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:07 Ответить
цей гарант не крутіший фрау рібентроп: продасть і купить, а потім пришле 5 тис. касок зі складу
показать весь комментарий
22.04.2022 20:29 Ответить
Ага... Зброю не дамо, від російського газу не відмовимось - але гарантії вам даємо. Сміхота.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:29 Ответить
Треба триматися подалі від таких гарантів як німці та лягушатники.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:50 Ответить
ПТН ПНХ! разом із штольцом!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:57 Ответить
https://www.facebook.com/UkrBall/posts/pfbid07VVNiWQzB7XQV8cEbFkRBN1T5WDv9H4LN5Nnm4t3omAHbXdfoPo4kuNQUFzV37AQl
показать весь комментарий
22.04.2022 21:04 Ответить
а давайте відкриємо коридор на німеччину - нехай цей вилупок сам відчує на собі всі дива расейськаго міра. тупа істота, слабе на голову - воно вираховує де краще, кому прислужити з користю для себе. забуло вже жахи Другої світової? або гадає, що німеччини це не торкнеться? можемо допомогти!
показать весь комментарий
22.04.2022 21:29 Ответить
Німетчіна не готова.
в неї пунктах:
1. вичерпались арсенали.
2. ті шо щє є - несправні.
3. від кацапячого гасу не можна Німеттчині відказуватися, бо це "іканамічна криза".
----------
висновок:
- ну на ...уя ви кому потрібні зі своїми соплями як гаранти?
показать весь комментарий
22.04.2022 21:51 Ответить
шольц+меркель= большое российское лобби.
меркель убила бундесвер, сокращение и т.д.

олов шольц ругается с промышленниками Германии, этот продолжатель политики комсомолки ГДР меркель, шольц блокирует поставки оружия.
показать весь комментарий
22.04.2022 21:58 Ответить
ах.єнний гарант. Хіба що якщо Молдова нападе на Україну то дасть іржаві каски фашистів другої світової. В інших випадках затягне пісню про третю світову.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:31 Ответить
Французы и немцы замазаны глубокими сношениями с путинским режимом, поэтому гарантии безопасности от них - это смесь будапештского меморандума и минских соглашений.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:49 Ответить
Країна спонсор кремлівського тероризму хоче бути гарантом безпеки для України, нічого не пропустив ?
показать весь комментарий
22.04.2022 23:32 Ответить
многовекторность....
показать весь комментарий
23.04.2022 00:49 Ответить
З такими "гарантами" нам і ворогів не треба! Пам'ятаємо знищення України під час Другої світової і не пам'ятаємо вибачень саме перед УКРАЇНЦЯМИ!
показать весь комментарий
22.04.2022 23:51 Ответить
На німецькому телеканалі ZDF однопартієць Шольца Ральф Штеґнер висловився чітко і однозначно проти надання Україні важкого озброєння, бо якщо Німеччина надасть Україні важку зброю, то війна затягнеться. А всі військові експерти йому кажуть, що Україна в будь якому разі війну програє.
https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
З німця гарант, як з лайна ракета якутського скульптора.
показать весь комментарий
23.04.2022 02:41 Ответить
німаки не можуть ВЛАСНУ безпеку гарантувати, то що там про безпеку України говорити??

якщо в когось коротка пам'ять, то нагадаю, що ОБИДВІ світові війни почали німаки і... ОБИДВІ УСПІШНО ПРОГРАЛИ І ПРОСРАЛИ!!! АХАХАХАХАХ!!! тому до сраки такий 'гарант'
показать весь комментарий
23.04.2022 03:30 Ответить
Надо же как, то прогреть пятую точку зимой
показать весь комментарий
23.04.2022 03:40 Ответить
чим ці ковбасники кислокапустні готові стати? яким нафіг гарантом... після того як агенти кдб меркель та поц газпромовський нагадили в душу України?
показать весь комментарий
23.04.2022 05:08 Ответить
Такие гарантии Украина сама всему миру выдать может.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:03 Ответить
Держите меня семеро!
Погнали наши городских, наши спереди, городские сзади.
показать весь комментарий
23.04.2022 08:18 Ответить
******! кино и немцы.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:59 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
показать весь комментарий
23.04.2022 10:16 Ответить
Про суть гарантій - https://t.me/rozumaha/13097 інформацію здобув (чи вловив...) Євген Магда :

Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?

Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.

Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)

В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.
показать весь комментарий
23.04.2022 10:24 Ответить
НЕ вірю в обіцяни нинішньої Німеччини. Тим більше не вірю в їх "гарантії"
показать весь комментарий
23.04.2022 12:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 