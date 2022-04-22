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Мариуполь (5695) эвакуация (2003) Азовсталь (371) Верещук (498)

Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

азовсталь

Захватчики открыли из "Азовстали" коридор для сдачи военных в плен, но защитникам Мариуполя он не нужен, потому что сдаваться они не собираются. Коридор для эвакуации гражданских россиян открывать отказываются.

Об этом пишет в телеграм-канале министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на территории завода "Азовсталь" находятся украинские военные и около 1000 гражданских жителей.

"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. ... Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Путина заблокировать "Азовсталь" указывает на стремление освободить российские силы для наступления на востоке Украины, - Минобороны Британии

Верещук подчеркнула, что таким образом россияне пытаются дополнительно давить на защитников Украины.

"Россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - подчеркнула она.

Министр вновь обратилась к мировым лидерам и мировому сообществу с просьбой немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей.

Читайте: "Сдаваться здесь никто не собирается", - глава патрульной полиции Мариуполя Вершинин о ситуации на "Азовстали"
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Топ комментарии
+18
Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
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22.04.2022 13:46
+10
вона дивується?
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
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22.04.2022 13:52
+6
Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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22.04.2022 14:00
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Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
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22.04.2022 13:46 Ответить
Так рабссияне и действуют по лозунгу зеледета "какая разница".
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22.04.2022 13:46 Ответить
кто такая Верещук https://www.youtube.com/watch?v=nd0PFxr8Vgs
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22.04.2022 13:48 Ответить
Лякає навіть не поведінка Верещук а кількість стада, що її підтримує в коментарях.... І це було лише рік тому...
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22.04.2022 14:53 Ответить
вона дивується?
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
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22.04.2022 13:52 Ответить
брехня, по відступаючим оркам з під Києва гатили так шо дай Боже, всі хто в Києві живуть чули. Я не вірю зеленій владі, але не пишіть явної куйні.
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22.04.2022 14:43 Ответить
а чому збоку зрадник кравчук??? той що продав ядерні ракети? чи він вже херой опору
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22.04.2022 13:54 Ответить
якби продав - Україні б грошей на 50 років вистачило нічого не робити! а так просто подарував!
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22.04.2022 14:07 Ответить
Кацапам нужны заложники. Также кацапы боятся показаний свидетелей их зверств. Поэтому гражданских кацапы не выпустят. На мой взгляд дипломатически гражданских в Мариуполе не спасти. Только освобождение города военным путем.
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22.04.2022 13:54 Ответить
глупей давно не читал. Гражданских целый город и зачем оркам заложники в подземелье?
Головой подумай.
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22.04.2022 14:05 Ответить
после Бучи, Гостомеля, Бородянки и .... Мариуполя.... кто-то чему-то еще может удивляться ?????
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22.04.2022 13:57 Ответить
Русня не така тупа як багато хто думає, вони не випускають цивільних тому що на їхнє харчування, їде левова частка запасів військових, а чим швидше у захисників закінчиться їжа і вода тим швидше вони здадуться, ось тому і не випускають.
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22.04.2022 14:00 Ответить
Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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22.04.2022 14:00 Ответить
гражданские могут выйти по коридору для военных, в чем разница?
Верещук сама не понимает что говорит.
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22.04.2022 14:03 Ответить
Приблизно так само Верещучка не бачила зради у справі Вагнерівців!

Ще й досі не бачить...

І в кого вона цьому навчилась, га?
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22.04.2022 14:09 Ответить
Коли не цікавишся політикою, а потім "внєзапна" політика приходить до тебе:
"Думав, Верещук - чергова заступниця чергового арестовича в ОПУ (там таких повно), а вона - цілий віце-прем'єр... ****!!!!!!!!!!!! Тупа курка (безвідносно до політсили - об'єктивно тупа) - віце-прем'єр... Та за шо, *****?"
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22.04.2022 14:11 Ответить
Вона не тупіша за вас. Принаймні, вона влізла у віцепрем'єри, тоді як ви лише дописуєте в соцмережах. Натомість, вона є зрадницею, що причетна до рішень про демілітарізацію кримського перешийку. Але це мова про гідність, а не про гостроту розуму.
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22.04.2022 14:29 Ответить
Закид "спєрва дабєйся" ?!

Якщо у вас не в"януть вуха, коли (за дуже невеликим винятком) зелені призначенці відкривають роти для заяв - це тільки означає, що у вас невисокі вимагання.
Тоді ви можете порівнювати їх розум зі своїм... а от порівнювати з чужим (напр. -а), і особливо малознайомим - це вияв зарозумілості і, як правило, неосвіченості.
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22.04.2022 14:39 Ответить
В мене не те, що вуха в'януть, - мене верне від самого лише їхнього вигляду. Тому доводиться приймати антиеметик, якщо треба передивитись якесь зелене лайно. Але я не бачу підстав вважати їх поголовно дурними, на чому аргументовано наголосив на противагу безпідставній оціночній, як на мою думку, заяві дописувача.
Поза тим, що ви побачили в моєму дописі прояв зарозумілості, я не бачу підстав підозрювати у вас
брак когнітивних здібностей. Мабуть, ви просто недочитали, або не відчули подвійної інверсії в останньому реченні.
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23.04.2022 14:26 Ответить
Верещучка, ти зробила це разом !!!
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22.04.2022 14:29 Ответить
а где Гундосый??? пусть поедет шашлыки там устроит. пусть "заглянет в галаза". он же за мир
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22.04.2022 15:30 Ответить
А ми запам'ятаємо...
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22.04.2022 17:42 Ответить
 
 