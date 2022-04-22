Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук
Захватчики открыли из "Азовстали" коридор для сдачи военных в плен, но защитникам Мариуполя он не нужен, потому что сдаваться они не собираются. Коридор для эвакуации гражданских россиян открывать отказываются.
Об этом пишет в телеграм-канале министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что на территории завода "Азовсталь" находятся украинские военные и около 1000 гражданских жителей.
"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. ... Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", - написала она.
Верещук подчеркнула, что таким образом россияне пытаются дополнительно давить на защитников Украины.
"Россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - подчеркнула она.
Министр вновь обратилась к мировым лидерам и мировому сообществу с просьбой немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей.
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Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте
23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
Головой подумай.
Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
Верещук сама не понимает что говорит.
Ще й досі не бачить...
І в кого вона цьому навчилась, га?
"Думав, Верещук - чергова заступниця чергового арестовича в ОПУ (там таких повно), а вона - цілий віце-прем'єр... ****!!!!!!!!!!!! Тупа курка (безвідносно до політсили - об'єктивно тупа) - віце-прем'єр... Та за шо, *****?"
Якщо у вас не в"януть вуха, коли (за дуже невеликим винятком) зелені призначенці відкривають роти для заяв - це тільки означає, що у вас невисокі вимагання.
Тоді ви можете порівнювати їх розум зі своїм... а от порівнювати з чужим (напр. -а), і особливо малознайомим - це вияв зарозумілості і, як правило, неосвіченості.
Поза тим, що ви побачили в моєму дописі прояв зарозумілості, я не бачу підстав підозрювати у вас
брак когнітивних здібностей. Мабуть, ви просто недочитали, або не відчули подвійної інверсії в останньому реченні.