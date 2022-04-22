Украинцы подали в "Дії" более 100 тысяч заявок о повреждении имущества в результате боевых действий

Министерство цифровой трансформации Украины получило в приложении "Дія" уже более 100 тыс. заявок о поврежденном имуществе украинцев в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша команда 24/7 обрабатывает все заявления, которые вы присылаете в приложении и на портале "Дія", чтобы потом команда экспертов могла провести оценку имущества и быстрее восстановить разрушенные дома. Сегодня через "Дію" мы получили более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе ", – говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку в программе "Дія", необходимо в разделе "Послуги" выбрать "Пошкоджене майно", указать всю необходимую информацию и отправить сообщение. На портале "Дія" - авторизироваться, заполнить форму и отправить сообщение.

Кроме того, услуга доступна работникам ЦНАП и нотариусам, которые могут заполнять и передавать сообщения от имени украинцев и их представителей.

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