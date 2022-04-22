В Херсоне российские оккупанты заставляют местных везти в Крым награбленное, а оттуда - товары РФ, - "КрымSOS"

Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.

Об этом рассказал глава Правления "КрымSOS" Денис Савченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк и вынуждают выполнять их приказы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть", - в Херсоне появились антиоккупационные листовки. ФОТО

"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонскую область российских товаров, которые значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымSOS Денис Савченко.