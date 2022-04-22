В Херсоне российские оккупанты заставляют местных везти в Крым награбленное, а оттуда - товары РФ, - "КрымSOS"
Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.
Об этом рассказал глава Правления "КрымSOS" Денис Савченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк и вынуждают выполнять их приказы.
"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонскую область российских товаров, которые значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымSOS Денис Савченко.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
вот еще одна ************:
https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
але щоб ще десь залишилися такі покацаплені- дивуюсь...
мають очі - не бачать , мають вуха-не чують.. от мозгів не мають- це саме головне
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч
Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.
Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.
Може, тому, що там у нього квартири немає?
ноутбуки стиралки добывали
вот се их Скрепа
А потом с высоких трибун заявляют что у нас проблемы с логистикой. Мне кажется, что это уже не просто дебилизм (присущий этой клоунской власти) а уже прямое вредительство в условиях военного времени.
однаково, коли кацапи підуть - вони їх всі зруйнують за собою, то навіщо антонівський, чонгарський, керченський.. мости наразі на повну працюють на окупанта і проти України?