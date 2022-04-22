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В Херсоне российские оккупанты заставляют местных везти в Крым награбленное, а оттуда - товары РФ, - "КрымSOS"

крым,крим

Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.

Об этом рассказал глава Правления "КрымSOS" Денис Савченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк и вынуждают выполнять их приказы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть", - в Херсоне появились антиоккупационные листовки. ФОТО

"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонскую область российских товаров, которые значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымSOS Денис Савченко.
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Топ комментарии
+14
КиївМіськБудда

@saniolli

·
https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч

Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.

Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.

Може, тому, що там у нього квартири немає?
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22.04.2022 14:25
+13
русня разбомбила дома мариупольцев, лишила их имущества, вывезла в поле в какие-то *****, и за все это они русне благодарны..... как можно быть настолько ********???
https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
вот еще одна ************:
https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
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22.04.2022 14:12
+10
Это преклонение перед рашей у них на генетическом уровне.
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22.04.2022 14:34
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русня разбомбила дома мариупольцев, лишила их имущества, вывезла в поле в какие-то *****, и за все это они русне благодарны..... как можно быть настолько ********???
https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
вот еще одна ************:
https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
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22.04.2022 14:12 Ответить
Да они на рашку вернулись,то їх батьківщина,Якби раніше і усі то і войни не було
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22.04.2022 14:23 Ответить
Это преклонение перед рашей у них на генетическом уровне.
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22.04.2022 14:34 Ответить
Є така, як би мовити теорія, хто не евакуювався(хоча міг би) то ждав "СВОЇХ" ! От тобі і "там же наши люди"!Якщо б захотіл - евакуювались , бабки каряві з милицями через поля і ліса виривались і проходили, а тут - незмогли(ще є категорія людей, що сидять і ждуть подачок)!!!А діти просто діти, як заручники тупізни батьків, перш за все!
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22.04.2022 14:55 Ответить
Друга, найімовірнішe, з лнр з-під Алчeвська.
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22.04.2022 15:05 Ответить
Ну что сказать-**....анутые на всю голову
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22.04.2022 15:26 Ответить
Нафиг ты лепишь сюда этот сраный Твиттер
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22.04.2022 15:40 Ответить
А для чего нам эта информация? Или тут есть люди, которые думают что рузге пришли конфеты местным раздавать?
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22.04.2022 14:17 Ответить
Вот для этих она как раз и нужна, дубам надо каждые пять минут про рабссейских дикарей рассказывать. Потому что они как гупии - через минуту все забывают, еще через две начинают думать почему же плохо живем?, и, по истечении пятой минуты, опять включается режим "рабссея богатая страна, она нас освободит и даст стопятьсот миллиардов фублей каждому".
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22.04.2022 14:24 Ответить
Одеса тут показова- вони бачили що зробили касаби з кримом і вже нічого хорошого від орди не чекали
але щоб ще десь залишилися такі покацаплені- дивуюсь...
мають очі - не бачать , мають вуха-не чують.. от мозгів не мають- це саме головне
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22.04.2022 14:33 Ответить
В Одессе более четверти населения - кацапы, плюс море полукацапов, так что удивляться ватности Одессы вообще не стоит. Они с нетерпением ждут рузкий мир, и только принудительная депортация всех рузкомирских ублюдков на их историческую уродину - Московский Улус, способно исправить положение в регионе.
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22.04.2022 15:11 Ответить
інформація про "базарних" торгашів з ОП ,котрі здали Херсонську область для дальнішої торгівлі з рашистом
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22.04.2022 14:34 Ответить
Грабмия рабссеи в своем репертуаре... За вывоз рабссейского фетиша - унитазов надо бы хоть за топливо денег требовать, это у них символ "багатой жизни".
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22.04.2022 14:19 Ответить
Паніку сіють зрадойоби. Почекайте все зміниться скоро. Ніхто їм території не збирається віддавати.
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22.04.2022 14:20 Ответить
Чекати скільки? Років з 8? Як з Донбасом?
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22.04.2022 18:13 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·
https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч

Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.

Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.

Може, тому, що там у нього квартири немає?
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22.04.2022 14:25 Ответить
є хатинка там у хероїчного
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22.04.2022 14:31 Ответить
він хатинку сдав за 300евро капітану мацкви..
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22.04.2022 14:34 Ответить
Ну і що вони нам пропонують, як ідеологію совка чи російськго світу, типу капітулюйте і будемо разом далі унітази , труси і техніку багатших прибалтів і поляків мародерити і тирити!!??
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22.04.2022 14:49 Ответить
диды ваивали
ноутбуки стиралки добывали
вот се их Скрепа
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22.04.2022 15:00 Ответить
Грузовиков и спецтехники действительно остро не хватает в Украине. И что делают зеленые? Они отменяют растаможку для легкового автохлама и "забывают" отменить норму "Евро 5" для грузовиков и спецтехники. Т.е. по их ипанутой "зеленой" логике, перевозить грузы во время войны могут только экологически чистые грузовики, соответствущие норме "Евро 5" и выше.
А потом с высоких трибун заявляют что у нас проблемы с логистикой. Мне кажется, что это уже не просто дебилизм (присущий этой клоунской власти) а уже прямое вредительство в условиях военного времени.
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22.04.2022 14:49 Ответить
вискируйте. копите информацию кому чего отправляли, адреса , наименования!! все ответят!!
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22.04.2022 14:58 Ответить
Треба не відповідати а звільняти території.Чим довше вони там тим більше жесті і укріплення своїх воєних позицій.
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22.04.2022 15:01 Ответить
Нужно быстрее уничтожить Крымский Мост!
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22.04.2022 15:17 Ответить
чому усі мости цілі?..
однаково, коли кацапи підуть - вони їх всі зруйнують за собою, то навіщо антонівський, чонгарський, керченський.. мости наразі на повну працюють на окупанта і проти України?
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22.04.2022 15:34 Ответить
Тому що до них досить далеко, зброї щоб туди дістала у нас немає.
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22.04.2022 15:48 Ответить
чет не слышал такое
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22.04.2022 16:16 Ответить
Не треба писати цю ахінею. Знаю торгашів, які без будь-якого примусу поїхали до Криму і тепер торгують російськими товарами. Один навіть вихвалявся, що вже більш мільйона заробив. Турки йому рило натовкли, але, видать, мало.
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22.04.2022 18:11 Ответить
Я ще за багато років до війни знав, що якщо кацап сюди прийде, то не для того щоб тульські пряники роздавати.
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23.04.2022 04:24 Ответить
 
 