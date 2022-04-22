Бербок объяснила, почему Германия не может поставить в Украину БТР Marder: Находятся в таком состоянии, что не будут нормально функционировать

Германия в начале войны быстро отреагировала на просьбу Украины предоставить вооружение, пока возможности исчерпаны, но Берлин работает над тем, чтобы организовать поставки из других стран.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной с литовским коллегой Габриэлиусом Ландсбергисом пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия все сделает для поддержки Украины теми возможностями, которые у нее есть", – заверила Бербок, отвечая на критику относительно недостаточной помощи ВСУ со стороны ФРГ.

Она заявила, что ей лично ничего не известно о "длинном списке" пожеланий украинской стороны по вооружениям, который якобы был сокращен ведомством канцлера до абсолютного минимума.

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При этом глава МИД отметила, что вынуждена была сказать своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Германия просто не имеет того, в чем нуждается украинская сторона. В этом контексте она упомянула подлодки, которые Германия "не может так просто предоставить и которые в этой ситуации не могут быть использованы".

Бербок также прокомментировала ситуацию с бронетранспортерами Marder, о которых много говорилось, что они находятся в ФРГ в достаточном количестве. По ее словам, после изучения вопроса стало понятно, что Германия не может поставить их "с чистой совестью", ведь они находятся в таком техническом состоянии, что просто не будут нормально функционировать.

При этом, заверила Бербок, правительственные чиновники военные эксперты постоянно изучают вопрос, что ФРГ может предоставить Украине. Она подчеркнула, что Берлин разделяет необходимость предоставления Украине тяжелых вооружений. Но немецкая позиция заключается в том, что вооружение должно быть предоставлено в тесной координации с НАТО. Германия подготовила схему "кольцевого обмена", согласно которой другие партнеры поставят в Украину танки, а ФРГ "через пару месяцев" сможет закрыть недостаток, который таким образом образуется в их вооруженных силах.

Глава МИД назвала решения, принимаемые в эти дни очень непростыми. "Если бы мы могли творить чудеса и исполнять желания, мы бы все сделали, чтобы эта война завершилась за один день, но горькая реальность заключается в том, что мы этого не можем", - сказала политик. Ответственность Германии, по словам ее представительницы, состоит в том, чтобы не допустить, чтобы война перекинулась на простор ЕС.

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Ранее сообщалось, что Германия планирует "кольцевой обмен" тяжелым вооружением со Словенией. В его рамках Украина может получить боевые танки Т-72, ​​разрабатывавшиеся в Советском Союзе, вместо этого словенская армия получит от ФРГ бронетранспортеры Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

Немецкие чиновники и эксперты утверждают, что предоставили Украине все комплекты вооружений, которые были на складах Бундесвера, и больше ничего не могут передать без ущерба боеспособности собственной армии. В то же время, Берлин выделяет деньги, за которые украинская сторона сможет разместить заказ непосредственно на предприятиях ВПК ФРГ.