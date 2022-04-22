Бербок объяснила, почему Германия не может поставить в Украину БТР Marder: Находятся в таком состоянии, что не будут нормально функционировать
Германия в начале войны быстро отреагировала на просьбу Украины предоставить вооружение, пока возможности исчерпаны, но Берлин работает над тем, чтобы организовать поставки из других стран.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной с литовским коллегой Габриэлиусом Ландсбергисом пресс-конференции в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия все сделает для поддержки Украины теми возможностями, которые у нее есть", – заверила Бербок, отвечая на критику относительно недостаточной помощи ВСУ со стороны ФРГ.
Она заявила, что ей лично ничего не известно о "длинном списке" пожеланий украинской стороны по вооружениям, который якобы был сокращен ведомством канцлера до абсолютного минимума.
При этом глава МИД отметила, что вынуждена была сказать своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Германия просто не имеет того, в чем нуждается украинская сторона. В этом контексте она упомянула подлодки, которые Германия "не может так просто предоставить и которые в этой ситуации не могут быть использованы".
Бербок также прокомментировала ситуацию с бронетранспортерами Marder, о которых много говорилось, что они находятся в ФРГ в достаточном количестве. По ее словам, после изучения вопроса стало понятно, что Германия не может поставить их "с чистой совестью", ведь они находятся в таком техническом состоянии, что просто не будут нормально функционировать.
При этом, заверила Бербок, правительственные чиновники военные эксперты постоянно изучают вопрос, что ФРГ может предоставить Украине. Она подчеркнула, что Берлин разделяет необходимость предоставления Украине тяжелых вооружений. Но немецкая позиция заключается в том, что вооружение должно быть предоставлено в тесной координации с НАТО. Германия подготовила схему "кольцевого обмена", согласно которой другие партнеры поставят в Украину танки, а ФРГ "через пару месяцев" сможет закрыть недостаток, который таким образом образуется в их вооруженных силах.
Глава МИД назвала решения, принимаемые в эти дни очень непростыми. "Если бы мы могли творить чудеса и исполнять желания, мы бы все сделали, чтобы эта война завершилась за один день, но горькая реальность заключается в том, что мы этого не можем", - сказала политик. Ответственность Германии, по словам ее представительницы, состоит в том, чтобы не допустить, чтобы война перекинулась на простор ЕС.
Ранее сообщалось, что Германия планирует "кольцевой обмен" тяжелым вооружением со Словенией. В его рамках Украина может получить боевые танки Т-72, разрабатывавшиеся в Советском Союзе, вместо этого словенская армия получит от ФРГ бронетранспортеры Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.
Немецкие чиновники и эксперты утверждают, что предоставили Украине все комплекты вооружений, которые были на складах Бундесвера, и больше ничего не могут передать без ущерба боеспособности собственной армии. В то же время, Берлин выделяет деньги, за которые украинская сторона сможет разместить заказ непосредственно на предприятиях ВПК ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
- Куме?
- Що?
- Вареників хочете?
- Хочу,
- Так заходьте,
- Так собака ж..
- Так отож!
Возможностей у них нет, блин...
А ничего, что еще год назад Германия была на 4-м месте по экспорту оружия? После США, России и Франции?
Брехать надо меньше.
На складах Rheinmetall находится более сотни "мардеров", которые не вписаны ни в какие оперативные планы Бундесвера. Просто некоторым квартальным дипломатам не нужно было посылать ***** старых штайнмаеров по советам ермаков.
Ну якщо саме таким чином до нас потрапляють польські та чеські танки під гарантії компенсації від Німеччини - то велика подяка Німеччині.
У нашего народа с бляхами из Швабии вообще проблем не возникает, главное чтобы ездила. А тут бэтер с хранения типа ой, может не работать.
Это и самоходок касается и танков.
34 хв
Німеччина передасть потреби Збройних Сил України сотню броньованих тягачів MAN HX81.
Про це повідомляють в УкрАвтопромі.
Незабаром Міноборони Німеччини доставить Україні озброєння та військову техніку, зокрема броньовані тягачі, на загальну суму 307 мільйонів євро.
сарказм и ирония на зелебобиков, если что
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
8) Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
"Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь", - констатирует Бородатюк.
швондерашредера) ***************** антихристом люциферовичем. вы блеть - мелкие торговцы и за копеечную прибыли маму родную купите, продадите и опять купите. Аналлена оне Бир кайн Бок - иди рыбой торгуй на маркте. мамкина политик. а йолопа штрольха - выберите директором районного стадиона.
Це головний танк армії Югославії 1980-х років - ліцензійний варіант радянського танка Т-72.
Натомість Словенія отримає від Німеччини бойові машини піхоти Marder та колісну бронемашину Fuchs.
Відмінно пояснили !!!!!
Немцы крепко сидят на газовом кукане рф.
п.с. окрема ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА мирному керівництву Німеччини за 5000 касок !!!