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Мариуполь (5695) путин (30489) эвакуация (2003) Шарль Мишель (246)

Мишель в разговоре с Путиным требовал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя

шарль,мішель

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно обеспечить возможность безопасно покинуть Мариуполь и другие находящиеся в осаде украинские города.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - сообщил Мишель.

Он также подтвердил, что позиция ЕС заключается в поддержке Украины и ее суверенитета, осуждении агрессии РФ и введении санкций.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - добавил Мишель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук
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Топ комментарии
+5
Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar, заявив Макрон. Отже, Франція вже передає Україні важке озброєння та виступає за нафтогазове ембарго росії. Залишилося "додавити" Шольца.
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22.04.2022 15:04
+3
ще один "вимагатель". Верещук№2
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22.04.2022 15:05
+2
*Ольо, Ето Месье Путін? - Да... Відкрийте калідор?! Пошол на*уй! - Але Месье... ПОШОЛ НА УЙ! - But wait you.. - НА УЙ!!!

Європейці такі забавні...
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22.04.2022 15:16
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Франція передасть Україні 155-мм колісні САУ Caesar, заявив Макрон. Отже, Франція вже передає Україні важке озброєння та виступає за нафтогазове ембарго росії. Залишилося "додавити" Шольца.
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22.04.2022 15:04 Ответить
ще один "вимагатель". Верещук№2
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22.04.2022 15:05 Ответить
Він не вимагатель!
Він рішуче заклитатель
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22.04.2022 15:22 Ответить
результат?
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22.04.2022 15:15 Ответить
*Ольо, Ето Месье Путін? - Да... Відкрийте калідор?! Пошол на*уй! - Але Месье... ПОШОЛ НА УЙ! - But wait you.. - НА УЙ!!!

Європейці такі забавні...
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22.04.2022 15:16 Ответить
А ногами топав?В Европі всі там такі тупорилі?Він з вас ваших вимагань сміється і знущаеється як від жалюгідних.
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22.04.2022 15:32 Ответить
І шо ані вам атветили? (хто не знає, це цитата з одеського анекдоту)
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22.04.2022 16:00 Ответить
https://t.me/Sharpreview/13194 Олег Шарп :
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.

***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".

От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.
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23.04.2022 09:27 Ответить
 
 