Мишель в разговоре с Путиным требовал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя
Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно обеспечить возможность безопасно покинуть Мариуполь и другие находящиеся в осаде украинские города.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - сообщил Мишель.
Он также подтвердил, что позиция ЕС заключается в поддержке Украины и ее суверенитета, осуждении агрессии РФ и введении санкций.
"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - добавил Мишель.
Топ комментарии
+5 Максім ХОЙ 07fb0949
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+3 Зэлэный_Змий
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+2 Paul Foxen
показать весь комментарий22.04.2022 15:16
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Він рішуче заклитатель
Європейці такі забавні...
"Президент Евросовета Шарль Мишель после разговора с Путиным убедился, что российского президента недостаточно информируют о ходе войны в Украине. Как пишет Bloomberg, Мишель пытался донести до главы Кремля «правду», но тот повторил заезженные фразы о «преступлениях» украинских сил.
***** - конченый ублюдок, с которым вести разговоры всё равно, что объяснять обезьяне, как устроен адронный коллайдер".
От я тільки не згоден з фразою "Мишель ... убедился, что (*****) недостаточно информируют о ходе войны в Украине". Бо насправді інформують його в тих межах, які він сам розставив, в т. ч. і стосовно доповідей.