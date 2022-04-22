Более 10 тысяч поляков готовы в случае необходимости сдать кровь для Украины

Более 10 тысяч поляков уже задекларировали готовность сдать донорскую кровь для украинцев, если возникнет такая необходимость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Польский Национальный центр крови ранее объявил о сборе деклараций от желающих сдать донорскую кровь для Украины.

Форму с декларацией может заполнить любое лицо, которое отвечает условиям, чтобы стать донором крови, даже если он никогда этого не делал. "Требования: минимальный возраст от 18 лет и минимальный вес 55 килограммов. Любой человек, желающий заявить о своей готовности сдать кровь, может оставить свои данные и информацию о группе крови" - пояснила Малгожата Лорек, директор Национального центра крови.

О потребности в крови Минздрав Украины пока не сообщал. Если такие сигналы появятся, люди, зарегистрированные в новой базе данных, могут рассчитывать на быстрый контакт.

Также читайте: Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

В последние недели украинская сторона сообщила о необходимости оборудования для забора крови. Такое оборудование было уничтожено во многих местах во время российских нападений на украинские больницы.

Как отмечается, запасы крови на польских складах находятся на постоянном оптимальном уровне.

"Мы наблюдаем за ситуацией, пока нет спроса с украинской стороны и нет нужды в организации каких-либо специальных дополнительных действий. Несмотря на то, что многие пациенты приехали из Украины, это не повлияло кардинально на больший спрос на кровь, он может измениться перед праздниками, когда станет тепло, заявляется меньше доноров и сокращаются запасы", – добавила Малгожата Лорек.