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донор (96) Польша (8154) кровь (60)

Более 10 тысяч поляков готовы в случае необходимости сдать кровь для Украины

донор

Более 10 тысяч поляков уже задекларировали готовность сдать донорскую кровь для украинцев, если возникнет такая необходимость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Польский Национальный центр крови ранее объявил о сборе деклараций от желающих сдать донорскую кровь для Украины.

Форму с декларацией может заполнить любое лицо, которое отвечает условиям, чтобы стать донором крови, даже если он никогда этого не делал. "Требования: минимальный возраст от 18 лет и минимальный вес 55 килограммов. Любой человек, желающий заявить о своей готовности сдать кровь, может оставить свои данные и информацию о группе крови" - пояснила Малгожата Лорек, директор Национального центра крови.

О потребности в крови Минздрав Украины пока не сообщал. Если такие сигналы появятся, люди, зарегистрированные в новой базе данных, могут рассчитывать на быстрый контакт.

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В последние недели украинская сторона сообщила о необходимости оборудования для забора крови. Такое оборудование было уничтожено во многих местах во время российских нападений на украинские больницы.

Как отмечается, запасы крови на польских складах находятся на постоянном оптимальном уровне.

"Мы наблюдаем за ситуацией, пока нет спроса с украинской стороны и нет нужды в организации каких-либо специальных дополнительных действий. Несмотря на то, что многие пациенты приехали из Украины, это не повлияло кардинально на больший спрос на кровь, он может измениться перед праздниками, когда станет тепло, заявляется меньше доноров и сокращаются запасы", – добавила Малгожата Лорек.
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Топ комментарии
+12
Всім хто підтримає Україну у важкі часи-респект...
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22.04.2022 15:29
+11
Дякуємо.
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22.04.2022 15:30
+9
Орда лезет на славянские народы, как сотни лет назад. Славяне раскатали орду тогда, раскатают и сейчас.
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22.04.2022 15:34
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Всім хто підтримає Україну у важкі часи-респект...
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22.04.2022 15:29 Ответить
Дякуємо.
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22.04.2022 15:30 Ответить
Орда лезет на славянские народы, как сотни лет назад. Славяне раскатали орду тогда, раскатают и сейчас.
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22.04.2022 15:34 Ответить
1654 - вибір на користь орди...
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22.04.2022 16:33 Ответить
🇵🇱🇺🇦❤️❤️
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22.04.2022 15:35 Ответить
Які ж молодці поляки, скільки вони вже зробили і роблять для України! Вони пам'ятають як їхній народ теж настраждався від росіян. Низький уклін вам, добрі люди!!!
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22.04.2022 16:07 Ответить
Ми однієї крові, ти і я (с)
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22.04.2022 16:18 Ответить
Коли в ukr.net бачиш у курсах валют замість російського рубля польський злотий, то морально психологічний стан відразу покращується.
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22.04.2022 16:31 Ответить
А как ***** надеялось настроить поляков против украинцев и что те начнут претензии выдвигать на земли в западной части Украины! Получилось с точностью до наоборот - породнили по крови!
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22.04.2022 17:35 Ответить
дякуємо за підтримку!
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22.04.2022 19:27 Ответить
я вже задаюсь питанням, що не готові віддати поляки для українців?? (крім незалежності)
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22.04.2022 19:52 Ответить
Супер !
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22.04.2022 22:21 Ответить
 
 