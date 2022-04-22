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Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне президентов, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу снова заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав РФ и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.

Эрдоган также выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.

"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война может закончиться переговорами Зеленского и Путина, - Подоляк

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Топ комментарии
+24
гей Султане, як там спеціальні компанії для рабсіьских туристів? як там евакуація з Маруполя? всіх евакуював (крім турків)?
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22.04.2022 16:04
+20
какие еще "переговоры"??? ВСУ примут только капитуляцию!
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22.04.2022 16:05
+18
Турция организовывает сегодня компанию по перевозки рашистов
на свои курорты. Им нужен мир ,за любую цену, что бы сохранить свой курортный бизнес. Он уже организовывал вывоз населения из Мариуполя-- ну, и что вышло ?. Многие хотят "наварить" на горе
Украины.
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22.04.2022 16:13
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гей Султане, як там спеціальні компанії для рабсіьских туристів? як там евакуація з Маруполя? всіх евакуював (крім турків)?
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22.04.2022 16:04 Ответить
він не гей
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22.04.2022 16:19 Ответить
А вам звідки відомо що не гей?
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22.04.2022 16:49 Ответить
может и не гей но пид@р точно
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22.04.2022 17:01 Ответить
Ты даун?

Уживається як оклик при звертанні. - Гей, музо, панночко цнотлива, Ходи до мене погостить!
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22.04.2022 19:41 Ответить
На що вони розраховують? До Туреччини без русні могли поїхати адекватні туристи з грошима
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22.04.2022 16:52 Ответить
на цьому ресурсі не рекомендовано спілкуватися мовою окупанта, не кажучи вже про таку манеру спілкування
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22.04.2022 17:10 Ответить
Ты даун?

Уживається як оклик при звертанні. - Гей, музо, панночко цнотлива, Ходи до мене погостить!

Не знаешь языка, не рви себе зад!
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22.04.2022 19:42 Ответить
какие еще "переговоры"??? ВСУ примут только капитуляцию!
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22.04.2022 16:05 Ответить
Хитродупийердоган переживає щоб закінчилась війна бо скоро сезон і йому потрібно щоб винособаки поїхали до нього на курорти. Забудь ердоган, росіяни тепер не скоро приїдуть бо в них грошей не буде. А ми також не поїдемо бо зайняті росіянами.

Тому завозь до себе Німців та Угорців
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22.04.2022 16:06 Ответить
там вже купа рашистів сидять з перших днів війни.повтікали..Туреччині якраз вигідно шоб вони там тратили,гроші гроші гроші
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22.04.2022 16:17 Ответить
Давай байрактарами. путіна залиш собі
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22.04.2022 16:06 Ответить
Якщо Ердоган організує капітуляцію рашки, то ми тільки "за".
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22.04.2022 16:06 Ответить
шо опять? переговори?
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22.04.2022 16:12 Ответить
таке враження шо вони навипередки біжать з тими переговорами..то в одній країні то в іншій..а )(уйлу пофіґ ,він в бункері.
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22.04.2022 16:13 Ответить
А пока Турция принимает сворованное Россией наше зерно.
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22.04.2022 16:12 Ответить
Так.

@Катерина Яресько

В той час як партнери України закривають свої порти для російських суден, Туреччина приймає російське судно з сім'ї підсанкційної ОСК з зерном з окупованого Севастополя.

До речі, поки нез'ясованим є походження цього зерна. Чи не з окупованої Херсонщини вивезене це зерно російським агресором?
Розслідування SeaKrime:

https://myrotvorets.news/mykhayl-nenashev-sudno-poviazane-z-pids/
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22.04.2022 16:27 Ответить
Надеюсь туркам напомнят их нелегальную торговлю и что они прачечная для Крыма уже давно.
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22.04.2022 16:32 Ответить
Якщо це і станеться, то не скоро.
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22.04.2022 16:36 Ответить
Не на часі.
Сначала выйдут из Украины по состоянию на 2013 год тогда и поговорить с ними можно. Через хорошую оптику.
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22.04.2022 16:13 Ответить
Глупость это непатриотизм.
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22.04.2022 16:27 Ответить
Турция организовывает сегодня компанию по перевозки рашистов
на свои курорты. Им нужен мир ,за любую цену, что бы сохранить свой курортный бизнес. Он уже организовывал вывоз населения из Мариуполя-- ну, и что вышло ?. Многие хотят "наварить" на горе
Украины.
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22.04.2022 16:13 Ответить
Так туркам надо было думать, когда российские корабли перлись в Черное Море, чтобы нас обстреливать. Но тогда им было похер. Зато теперь чего-то забеспокоились.
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22.04.2022 16:15 Ответить
Переговоры с путлеровцами после тех зверств что они натворили это позволяет им сохранить лицо и уйти безнаказанными.Только разгром и военное поражение рашистов как гитлеровцев во вторую мировую может покарать их за их злодеяния.
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22.04.2022 16:16 Ответить
І як ти уявляєш собі разгром 150 мільйонної ядерної держави...?
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22.04.2022 16:24 Ответить
Так само як 250 млн. срср.
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22.04.2022 16:31 Ответить
так шо тепер, пропонуєш раком стать?
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22.04.2022 16:32 Ответить
Вот как из Афганистана Россия ушла.
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22.04.2022 16:35 Ответить
Я имею в виду только тех кто вторгся на Украину.
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22.04.2022 16:37 Ответить
А кто в рашке остался отдавая приказы на совершение военных преступлений тех через гаагу.
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22.04.2022 16:39 Ответить
Ердоган, ты уже дагаварился с ****** вывезти из Марика беженцев? Вот заткнись и не начинай.
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22.04.2022 16:16 Ответить
так вже з Ізраїлем домовлялися...зеля бажае в Иерусалім....
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22.04.2022 16:19 Ответить
Идёт в пуй этот пердоган пока не скажет предмет переговоров
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22.04.2022 16:20 Ответить
Это чтобы документально закрепить уже официально озвученные планы рашки на Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, а также блокаду всех портов? Тогда да, конечно нужно и быстрее.
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22.04.2022 16:27 Ответить
А тебе надо по факту?
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22.04.2022 16:29 Ответить
Потрібно всім світом чавити пуйла, в не бути таким хитрозробленим, як Ердоган.
Хоче, нехай подарує пуйлу свої території та громадян.
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22.04.2022 16:34 Ответить
Ердоган - мудрий політик, і він прекрасно розуміє, що чим далі йде війна в Україні, тим сильніше загострюється геополітична ситуація у світі, тим більша загроза інтернаціонального збройного конфлікту та ядерної війни. Інакше кажучи "чим далі в ліс тим більше дрів"...
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22.04.2022 16:27 Ответить
Це не означає, що Україна повинна подарувати пуйлу свої території та залишити у нього в рабстві своїх громадян.
Нехай Ердоган допомагає загнати рашистів назад в барліг, тоді вирішаться проблеми світу.
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22.04.2022 16:32 Ответить
Загнати рашистів у стійло можливо лише за допомогою повного нафтового і газового ембарго. У іншому випадку, в них завжди будуть гроші на війну.
Але Європа поки не готова залишитися без Мордорських енергоносіїв
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22.04.2022 16:59 Ответить
У них сначала должно хватить денег на содержание своей империи.
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22.04.2022 17:05 Ответить
Туреччина сама країна - окупант
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22.04.2022 17:19 Ответить
какие такие переговоры? на ****** и сатанистской раССее нет с кем говорить. ***** - ******* и проклятое, его только висилица в гааге исправит...
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22.04.2022 16:28 Ответить
Лучше просто виселица. Без Гааги.
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22.04.2022 18:44 Ответить
Всё это игры в озабоченность, ублюдкам насрать на украинцев. Есть три группы стран: те кто помагает Украине, те кто поддерживает ***** (проклятые) и те кто наблюдает и создают видимость участия, вот как туркишстан.
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22.04.2022 16:28 Ответить
Нарешті мрії однієї людини здійсняться - він подивиться в очі. І за це поступиться ворогу інтересами Великої країни і Великого народу.
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22.04.2022 16:35 Ответить
Сам Ердоган багато проводив зустрічей наодинці із Асадом?
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22.04.2022 16:37 Ответить
У него есть противник Гюлен Он сейчас в США. Вот он воюет с гуленистами отчего-то вместо того чтобы договориться с ними.
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22.04.2022 16:41 Ответить
******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.04.2022 16:47 Ответить
Та ну нах .
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22.04.2022 16:51 Ответить
Ага, херня осталась - прокопать для плешивого гомункула "бизапасный" проход подземный - от Алтая до Анталии...
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22.04.2022 16:56 Ответить
Після такого звірства про що домовлятися, суспільство України не сприйме ніякі перемовини, а сприйме як капітуляцію і тоді знесе цю владу
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22.04.2022 17:03 Ответить
Турки на двох стільцях намагаються всидіти, і нашим і вашим. То вже пора або труси вдягти або хреста зняти.
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22.04.2022 17:03 Ответить
еще один "батька", микро ***** со своим "минском" вылез! зЕчмо инструмент для подписи проготовил? или продолжает на рояле играть!
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22.04.2022 17:12 Ответить
да полной победы Украины . пепеговоры не к чему . полное освобождение всех земель Украины
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22.04.2022 17:15 Ответить
Если в тебя вцепился крокодил, то какие переговоры с ним вести???
Лучше подарите нам атомную подводную лодку с ядерными ракетами...
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22.04.2022 17:22 Ответить
pH erd
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22.04.2022 17:29 Ответить
"Туреччина докладає зусиль для продовження стамбульського процесу -чому турок не докладає зусиль для Нюрнбергського процесу над рашистом, заміняючи його стамбульским процесом , на зразок того, як свого часу завербована куйлом німецька макрель , по вказівці все того ж куйла створювала ордло , йому підконтрольне,на суверенній українській території в мінському процесі, а потім за згодою рашистського посіпаки макарона у "нормадському" процесі???Результати цих процесів пожинає Україна і її народ і результатом цих процесів, створених за участі прорашистських "друзів" , є війна ,розруха,багатотисячні смерті і дальніша окупація України. Процес миру в Україні ,мають очолювати ті,кого рашист як не хотів в мінському процесі,нормандському,так і в стамбульському- США,Англія,Польща, а не прорашистські васали.
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22.04.2022 17:47 Ответить
Нелья зелю туда пускать.....
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22.04.2022 18:30 Ответить
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.

Макиавелли же говорил, что "войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника".

Видимость мира делает войну ещё опаснее.

Клавдий Клавдиан

Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.

Жан-Жак Руссо

Плохой мир даже хуже войны.

Публий Корнелий Тацит

Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл

В войне не бывает второго приза для проигравших.
Омар Брэдли
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22.04.2022 18:31 Ответить
нахер плешивую турцию, говноступную францию, квашеннокапустовонючую германию... ТОЛЬКО США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И АВСТРАЛИЯ... всех остальных - на южный полюс...
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22.04.2022 18:52 Ответить
sikişmeye gitti
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23.04.2022 09:29 Ответить
 
 