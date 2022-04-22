Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ
Расследователи установили личности оккупантов из 37-й мотострелковой бригады, расположенной в городе Кяхта в Бурятии. Они оккупировали Киевщину возле Макарова, Ясногородки, Ворзеля и Бучи.
Сделать это удалось журналистам "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.
Для поиска и идентификации оккупантов журналисты использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "ВКонтакте" и личные страницы как самих оккупантов, так и их родственников.
Списки оккупантов передали правоохранителям, которые расследуют геноцид. Некоторые из свидетелей уже узнали знакомые лица российских палачей.
Вот список имен оккупантов, личности которых установили журналисты.
- Майор Александр Кондратьев
- Капитан Александр Холявин
- Старший лейтенант Олег Крикунов
- Старший лейтенант Алексей Родионов
- Старший лейтенант Владимир Сундупов
- Старший лейтенант Дмитриев Виталий
- Старший прапорщик Алексей Рассадин
- Старший сержант Николай Неустроев
- Сержант Вячеслав Сазонов
- Сержант Олег Батуев
- Сержант Антон Кауров
- Сержант Молор Мудусов
- Сержант Сергей Похилько
- Сержант Александр Ванчиков
- Сержант Очер Дугаржапов
- Сержант Валерий Будаев
- Сержант Александр Гинденов
- Сержант Александр Гинденов
- Сержант Анатолий Ванданов
- Сержант Магомедмирза Сулейманов
- Сержант Чингис Гончиков
- Сержант Эдуард Ванданов
- Рядовой Святослав Бурцев
- Рядовой Начин Соян
- Рядовой Семен Добровольский
- Рядовой Виталий Резников
- Рядовой Александр Зайцев
- Рядовой разведчик-телефонист Дмитрий Силютин
- Рядовой Виктор Лаптев
- Ефрейтор Сергей Гурулев
- Рядовой Андрей Парфенов
- Рядовой Рустам Шарафиев
- Рядовой Александр Баев
- Ефрейтор Булат Тудупов
- Ефрейтор Александр Базаров
- Ефрейтор Максим Прибушевский
- Ефрейтор Сергей Круглов
- Рядовой Сергей Тимофеев
- Ефрейтор Дмитрий Григорьев
- Рядовой Захар Лямкин
- Рядовой Чингис Сапкеев
- Ефрейтор Дмитрий Швецов
- Рядовой Алексей Устюжин
- Ефрейтор Баир Гарматаров
- Ефрейтор Армен Беруджанян
- Ефрейтор Сергей Ермолаев
- Тимур Данченко
- Ефрейтор Иван Корчемкин
- Рядовой Умалат Мусаев
- Рядовой Александр Котовщиков
- Рядовой Олег Халудоров
- Ефрейтор Артем Ларионов
- Рядовой Артем Перевозкин.
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пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,
То бишь - прямые потомки Орды.
Это не ко мне, это к Василю. Я именно это и подчеркнул, предварительно его процитировав жирным курсивом
Лікується це радикально тільки петлею на шиї незалежно від кольору шкіри, релігії, мови чи місця народження.
бородатые ходят... Он подъезжает, у мужика спрашивает:
- Скажи, что здесь делают?
- Что-что... не видишь, бурят!
- Нееет, чукчу не обманешь! Бурят не так делают!
https://www.viber.com/invite/81b28cead0cb9befb8aa6143a5093771b7ebcb0cb4f61471c8fe4247e0545370
"Загальна кількість бурятів у світі - 520 тис. осіб, зокрема 421 тис. в РФ, 70 тис. - у Пн. Монголії, 25 тис. - у КНР. Менш чисельна бурятська діаспора у Казахстані, Узбекистані, Україні, Киргизстані.
Буряти належать до центр.-азій. типу пн.-азій. раси великої монголоїдної раси. Розмовляють бурятською мовою (монгольська група алтайських мов)."
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38227
Просто --надо чтобы они приехали в Украину по '''тур путевке,,,
И сделать их зоопарк
@superyurch
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3 год
Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго. Про що я і казав. Така фігня, малята!
Служил там в СА в 1978.
В 2012 поехал туда, вспомнить юность боевую...
Шо сказать? Там и при Совке жопа мира была, а сейчас, как буд-то Мамай через эту жопу прошёл -- туда и обратно.
Страшнэ.
Руины, срач, безнадёга -- похоже на то, что эти уроды в Украине натворили -- но они так живут.
Было такое впечатление, что попал в начало 90хх.
Машина времени -- на конской тяге...
Слово орки, уводит всех от злодеяний русских и россиян, вроде какие то сказачные орки убивают.
Нет, убивают не орки, а русские и россияне.
Психологически русским и россиянам легче прикрыться каким то мифическим названием.
Это орки.
Вы же не пишите, говорите, орксий корабль пошёл на х...
Ну что вам стоит организовать побольше таких встреч, индивидуальных и коллективных, уважьте человека, он там совсем извёлся, скучая за бурятами.
ВСЕХ УБЬЁМ.