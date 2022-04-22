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армия РФ (18059) оккупация (9998) Бурятия (52)

Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ

Расследователи установили личности оккупантов из 37-й мотострелковой бригады, расположенной в городе Кяхта в Бурятии. Они оккупировали Киевщину возле Макарова, Ясногородки, Ворзеля и Бучи.

Сделать это удалось журналистам "Слідство.Info",  сообщает Цензор.НЕТ.

Для поиска и идентификации оккупантов журналисты использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "ВКонтакте" и личные страницы как самих оккупантов, так и их родственников.

Списки оккупантов передали правоохранителям, которые расследуют геноцид. Некоторые из свидетелей уже узнали знакомые лица российских палачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны

Вот список имен оккупантов, личности которых установили журналисты.

  • Майор Александр Кондратьев
  • Капитан Александр Холявин
  • Старший лейтенант Олег Крикунов
  • Старший лейтенант Алексей Родионов
  • Старший лейтенант Владимир Сундупов
  • Старший лейтенант Дмитриев Виталий
  • Старший прапорщик Алексей Рассадин
  • Старший сержант Николай Неустроев
  • Сержант Вячеслав Сазонов
  • Сержант Олег Батуев
  • Сержант Антон Кауров
  • Сержант Молор Мудусов
  • Сержант Сергей Похилько
  • Сержант Александр Ванчиков
  • Сержант Очер Дугаржапов
  • Сержант Валерий Будаев
  • Сержант Александр Гинденов
  • Сержант Александр Гинденов
  • Сержант Анатолий Ванданов
  • Сержант Магомедмирза Сулейманов
  • Сержант Чингис Гончиков
  • Сержант Эдуард Ванданов
  • Рядовой Святослав Бурцев
  • Рядовой Начин Соян
  • Рядовой Семен Добровольский
  • Рядовой Виталий Резников
  • Рядовой Александр Зайцев
  • Рядовой разведчик-телефонист Дмитрий Силютин
  • Рядовой Виктор Лаптев
  • Ефрейтор Сергей Гурулев
  • Рядовой Андрей Парфенов
  • Рядовой Рустам Шарафиев
  • Рядовой Александр Баев
  • Ефрейтор Булат Тудупов
  • Ефрейтор Александр Базаров
  • Ефрейтор Максим Прибушевский
  • Ефрейтор Сергей Круглов
  • Рядовой Сергей Тимофеев
  • Ефрейтор Дмитрий Григорьев
  • Рядовой Захар Лямкин
  • Рядовой Чингис Сапкеев
  • Ефрейтор Дмитрий Швецов
  • Рядовой Алексей Устюжин
  • Ефрейтор Баир Гарматаров
  • Ефрейтор Армен Беруджанян
  • Ефрейтор Сергей Ермолаев
  • Тимур Данченко
  • Ефрейтор Иван Корчемкин
  • Рядовой Умалат Мусаев
  • Рядовой Александр Котовщиков
  • Рядовой Олег Халудоров
  • Ефрейтор Артем Ларионов
  • Рядовой Артем Перевозкин.
  •  
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Топ комментарии
+37
вони тупі, кончені, смердючі, жебраки бомжари, природнім є те, що така шваль ненавидить успішних
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22.04.2022 16:20
+31
вони не ******* білих
пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
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22.04.2022 16:15
+24
але буряти то фактично як би китайці,

Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,

То бишь - прямые потомки Орды.
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22.04.2022 16:42
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буряты кстати замечено очень не любят украинцев по неизвестной причине
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22.04.2022 16:14 Ответить
вони не ******* білих
пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
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22.04.2022 16:15 Ответить
вони садисти, садисти нікого не *******.
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22.04.2022 16:19 Ответить
********
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22.04.2022 19:56 Ответить
русскіє хочуть нас всіх вбити і заселити своїми, зі своїх у них в достатній кількості щоб заселити ось ці буряти, їм сказали що тут їх земля, ага. вони тут "свої землі звільняють", але буряти то фактично як би китайці, бо населення Китаю має чималу частку саме бурятів.
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22.04.2022 16:18 Ответить
але буряти то фактично як би китайці,

Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,

То бишь - прямые потомки Орды.
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22.04.2022 16:42 Ответить
Монголи це не китайці і китайці це не монголи.
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22.04.2022 17:20 Ответить

Это не ко мне, это к Василю. Я именно это и подчеркнул, предварительно его процитировав жирным курсивом
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22.04.2022 17:28 Ответить
Так, не додивився, перепрошую.
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22.04.2022 21:18 Ответить
А от для китайців вони - як для нас цигани...
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23.04.2022 00:06 Ответить
По хрен яка там точно національність, бо в армії рф одні фашисти, садисти і мародери. Десятиліттями в оркостані "виховували" подібних дегенератів
Лікується це радикально тільки петлею на шиї незалежно від кольору шкіри, релігії, мови чи місця народження.
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23.04.2022 06:36 Ответить
вони тупі, кончені, смердючі, жебраки бомжари, природнім є те, що така шваль ненавидить успішних
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22.04.2022 16:20 Ответить
Дость часто затюканий раб ненавидить не свого рабовласника, а того, хто має мужність силою відстояти свою свободу.
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22.04.2022 16:26 Ответить
А жартівлива версія - коли бурятам кажуть"українці варять свій знаменитий борщ з буряків", вони трохи плутають в розумінні останнього слова.
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22.04.2022 16:29 Ответить
Едет чукча по тундре - видит: стоит вышка, рядом бульдозер, вагончик, мужики
бородатые ходят... Он подъезжает, у мужика спрашивает:
- Скажи, что здесь делают?
- Что-что... не видишь, бурят!
- Нееет, чукчу не обманешь! Бурят не так делают!
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23.04.2022 00:09 Ответить
Всех ублюдков убить !!! Кто выживет из них найти и уничтожить
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22.04.2022 19:29 Ответить
коцабу на погибель:
https://www.viber.com/invite/81b28cead0cb9befb8aa6143a5093771b7ebcb0cb4f61471c8fe4247e0545370
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22.04.2022 16:15 Ответить
Цих покидьків потрібно, якось, аннігілювати.
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22.04.2022 16:15 Ответить
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22.04.2022 16:15 Ответить
Москалі рахують тільки військових мокшандії, приватні компанії, діряві з динири чи там абхази нікого не цікавить
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22.04.2022 16:56 Ответить
МО мордору не рахує також втрати росгвардійців і кадирівців.
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22.04.2022 22:41 Ответить
тварюки їбані, щоб ви здохли і діти ваші здихали у муках під парканом, *****
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22.04.2022 16:16 Ответить
а також внуки правнуки і так до повного виродження.
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22.04.2022 20:00 Ответить
Україні на роду написано захищати Європу від азіатів, арабів і африканців, так історично співпало
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22.04.2022 16:17 Ответить
хочуть нас всіх вбити і цими садюгами засілити наші землі, недурно ж вони в 14 лапоталі "наш земля", їм сказали що вони завоюють, то їх, для них споко, це як нашестя татаро-монголів. Тільки буряти то бліжче до китайців, бо населення Китаю складається в достаній мірі з бурятів.
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22.04.2022 16:23 Ответить
"...буряти то бліжче до китайців, бо населення Китаю складається в достаній мірі з бурятів."
"Загальна кількість бурятів у світі - 520 тис. осіб, зокрема 421 тис. в РФ, 70 тис. - у Пн. Монголії, 25 тис. - у КНР. Менш чисельна бурятська діаспора у Казахстані, Узбекистані, Україні, Киргизстані.
Буряти належать до центр.-азій. типу пн.-азій. раси великої монголоїдної раси. Розмовляють бурятською мовою (монгольська група алтайських мов)."
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38227
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22.04.2022 22:55 Ответить
Пургу не неси про африканців. Афроамериканці зараз постачають зброю Україні.
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22.04.2022 16:24 Ответить
Дивна у Вас логіка... Напали какцапи, а захист, чомусь, потрібен "від азіатів, арабів і африканців"... Там тих бурятів - кіт насцяв, а решта хто? Араби та африканці, чи що?
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22.04.2022 17:03 Ответить
У тебе на роду написано, що ти ********.
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22.04.2022 17:32 Ответить
Никто их не отдаст
Просто --надо чтобы они приехали в Украину по '''тур путевке,,,
И сделать их зоопарк
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22.04.2022 16:18 Ответить
Тупе бидло, яке ніколи не бачило кірпічних хат з туалетами в середині! Не погано було б замість ДБР створити аналог Масаду!
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22.04.2022 16:21 Ответить
Всех убить. И чтоб ни могил , ни памяти.
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22.04.2022 16:26 Ответить
достать их будет трудно , за кордон эти ублюдки не выезжали а сейчас тем более , но за них ответит другая русня
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22.04.2022 16:33 Ответить
Тридід!
@superyurch
·
3 год
Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго. Про що я і казав. Така фігня, малята!
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22.04.2022 16:42 Ответить
Начнём с того что наши украинские воины после Бучи Харькова и Мариуполя тоже в борьбе с рашистами злые и готовые на всё. Так шо не надо нас пугать спецпропагандист фашистский. Ось така ***** гандон!
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22.04.2022 17:39 Ответить
37-ї мотострілецької бригади, розташованої в місті Кяхта в Бурятії

 Служил там в СА в 1978.
В 2012 поехал туда, вспомнить юность боевую...
Шо сказать? Там и при Совке жопа мира была, а сейчас, как буд-то Мамай через эту жопу прошёл -- туда и обратно.
Страшнэ.
Руины, срач, безнадёга -- похоже на то, что эти уроды в Украине натворили -- но они так живут.
Было такое впечатление, что попал в начало 90хх.
Машина времени -- на конской тяге...
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22.04.2022 16:47 Ответить
не, это простая смерть. надо чтобы оно в муках адских издохло!
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22.04.2022 22:33 Ответить
Ці кончені виродки ,вони вже давно мерці і не буде ниякого суду в Гаазі ,раптом несподіванно просто хтось вранці або пізно в вечері розстриляе іх вдома та і все!тварини тваринна смерть !я не пророк и не Нострадамус але я знаю на 100 відсотків що наш украінский народ це вже нікому не пробачить !!!вже ніколи не забудем Бучу та Ірпинь !!так і знайте мразота ви будити гориті живцем у пеклі!!!Слава ЗСУ!!!
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22.04.2022 18:08 Ответить
начиная с 2015 г. , в Украине, под видом бурятов, якутов, хантей, чукчей и т.д. действуют северокорейские и китайские спец.подразделения регулярной армии
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22.04.2022 18:14 Ответить
Не уводите злодеяния от русских.
Слово орки, уводит всех от злодеяний русских и россиян, вроде какие то сказачные орки убивают.
Нет, убивают не орки, а русские и россияне.
Психологически русским и россиянам легче прикрыться каким то мифическим названием.
Это орки.
Вы же не пишите, говорите, орксий корабль пошёл на х...
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22.04.2022 18:27 Ответить
не передьоргуй..
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22.04.2022 22:34 Ответить
В закладки...
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22.04.2022 19:11 Ответить
рожи дидовские ! асвабадители явно
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22.04.2022 19:23 Ответить
ДА ПО БУРЯТИИ Я БЫ ЯДЕРОМ УДАРИЛ !!!
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22.04.2022 19:56 Ответить
НАРОЖАЛИ ТВАРИ ДИКИЕ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ !!!
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22.04.2022 19:57 Ответить
Украине нужна спецслужба жестче Моссада, чтобы доставать террористов в любой точке планеты и в России в первую очередь и уничтожать их, как Моссад. Месть должна настигнуть каждого выродка творившего зверства!!!
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22.04.2022 20:10 Ответить
Незачет. Почему-то большинство их этих "бурятов" (навскидку 90%) русские Иваны😎
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22.04.2022 20:25 Ответить
Тому що в бурятії всьго 30 процентів бурят від всьго населення .Вони вимирають від хвороб, алкоголя, наркотиків . До речі всього 20 % знають рідну мову , інші обрусінилися . Їм мова бурятська не потрібна , бо як вони кажуть , якщо "нема з ким спілкуватися, не потрібно вчити " --повне отупіння . Навіть в школах не викладають бурятську .
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22.04.2022 21:10 Ответить
таку тварь в полон не брати, а тiки нищити
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23.04.2022 05:58 Ответить
Шкварити всіх
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23.04.2022 06:07 Ответить
Парни, вы же знаете, как Кобзон рад каждой встрече с любым бурятом.
Ну что вам стоит организовать побольше таких встреч, индивидуальных и коллективных, уважьте человека, он там совсем извёлся, скучая за бурятами.
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23.04.2022 08:28 Ответить
Знайшов одного як Груз-200
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23.04.2022 09:29 Ответить
добровольський сєня...
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23.04.2022 09:30 Ответить
по-моєму, треба знаходити в ВК їх ніх близьких і залякувати їх. слати прокляття, фотки смажених орків, обіцяти, що за ними от-от прийдуть. щоб жили в страху.
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23.04.2022 10:27 Ответить
Буряты это не нация. Ведь они предпочитают лизать сапог своего русского хозяина и служить ему нежели попытаться добится независимости. Буряты это рабы у русских рабов. Да вся Россия-это конченная территория и нормальных там быть не может
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23.04.2022 10:51 Ответить
Надо выдавать вознаграждение за убийство каждого из них. Создать фонд поддержки ликвидации последствий геноцида. И мочить садистов по всему миру. Думаю за 100000$ замочат каждого из них прям в их аулах и кишлаках и в их трущебах
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23.04.2022 10:54 Ответить
Это уже только трупы. И хотя ещё крысиными глазками бурятских зверей высматривают жертвы, то судьба их предрешена.
ВСЕХ УБЬЁМ.
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23.04.2022 10:57 Ответить
 
 