Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны
Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях мужчин призывного возраста, потому что собираются провести так называемую "мобилизацию".
Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста", - сказал он.
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Представитель Минобороны отметил, что противник осуществляет подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.
"С этой целью ведется активная информационная кампания на подконтрольных территориях", - проинформировал Мотузяник.
Кроме того, он обратил внимание, что в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд армии РФ.
"По информации украинской разведки, в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд российской армии", - сказал Мотузяник.
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Может они предпочли бы идти с автоматами на мокшанские танки? Не задумывался?
Зброя це не тільки
автомати
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Це так для пояснення
Бред, приперлись без приглашения и говорят идите воюйте против своих. Маразм
оденут в форму и под дулами заградотрядов погонят в атаку...
та или просто для отвлечения артиллерии будут гонять колонны туда-сюда...
красивое: https://twitter.com/i/status/1517480664312041472
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Но реально ВМС 15 тыс ,ВВС 35 тыс.,всяких обслуживающих частей тоже тыс 20-25.Вот и получается что на бумаге Действующих частей тыс.90 (а реально наверное меньше процентов на 30),плюс потери ,раненные,больные и дезертиры -вот такая приблизительная математика.
Згадайте вялікага маршала Жюкова, який гнав українців на німецькі кулемети із цеглиною в руці!
Українці паРаші не потрібні, потрібна територія!
І про вас там, про Захід України, пишуть про крадіжки допомоги.
А у тебе усе гарно.
А ви знову за своє.
ДОСИТЬ !
О. А ещё отдельное "спасибо" за то что вы знали когда начнётся война и не сказали людям об этом. Ведь если бы люди узнали заранее и эвакуировались, то не было бы тех жертв и потерь что мы наблюдали в новостях.