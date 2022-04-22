В Украине уже зафиксировано 400 обращений по поводу изнасилований со стороны российских военных. Среди жертв - дети, пенсионеры, мужчины, - Денисова
Офис Омбудсмена за первую половину апреля получил ориентировочно 400 обращений по поводу изнасилований различных лиц со стороны российских военных.
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
"За две недели, с 1 по 14 апреля, когда мы делали предварительный отчет, таких обращений было 400. Но они (эти обращения – ред.) продолжают поступать, мы их фиксируем. И звонят и пишут не все, потому что людям еще нужно прийти в себя, чтобы начать об этом говорить и чтобы понять, что нужна психологическая помощь", - проинформировала Денисова.
По ее словам, те случаи, о которых рассказывают наши граждане, касаются и женщин, и детей, и мужчин, и пожилых людей.
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"То есть российский солдат ни перед чем не останавливается. Он насилует, и насилует публично. Он любит насиловать публично, в присутствии других граждан. И этот насильник – ему 20-25 лет, он молодой, это тот гражданин, солдат, воспитанный Путиным, во время его (путинского – ред.) режима", - заявила украинский омбудсмен.
Она также рассказала о ряде изнасилований, о которых граждане проинформировали Офис Омбудсмена. В частности, в Ирпене 20-летняя женщина была изнасилована тремя захватчиками неестественным способом.
По ее данным, в одном из сел на Ингулецком направлении Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку одновременно, на глазах друг у друга, после чего девушка-подросток потеряла ребенка.
Отдельно Денисова отметила, что есть информация и об изнасиловании взрослых мужчин. Например, по ее словам, есть информация о том, что мужчина 45 лет в Киевской области, не подлежавший призыву, вышел за водой и был изнасилован в жестокой форме, избит и брошен на дорогу.
"Мама позволила рассказать о девочке 11 лет из Гостомеля, что ее дочь не хочет жить, потому что считает себя виноватой - она вышла на улицу, когда мама ей запрещала, чтобы просто нарвать цветы для мамы, чтобы чем-нибудь маму порадовать, когда они уже месяц сидели в подвале. Ее схватили мужчины, начали всюду трогать, потом повалили на землю, сказали "Молчи" и потом она ничего не помнит. И таких случаев много", - проинформировала уполномоченная ВР.
Отдельно, отвечая на вопросы про видеозаписи, на которых, вероятно, украинские военные стреляли по ногам российских пленных, и о том, есть ли информация о таких пытках со стороны украинских военнослужащих, Денисова уточнила, что в Офисе омбудсмана проверяют все сообщения.
Она отметила, что ее мандат как уполномоченного Верховной Рады по правам человека распространяется не только на украинцев, но и на всех граждан, находящихся на территории нашей страны, а это могут быть и лица без гражданства, и лица, ищущие в нашем государстве убежище. В том числе это касается и российских граждан, поскольку они находятся на нашей территории.
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"Да, мне было известно о такой информации, которая распространялась в СМИ, и мы сделали соответствующие запросы. Соответствующие расследования были проведены, но факты не нашли своего подтверждения. Если такие факты будут в дальнейшем и они будут подтверждены, то такие люди будут наказаны согласно нашему Уголовному кодексу", - заявила Денисова.
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Слова "рашизм" и определения к нему ещё нет в словарях, но в будущем оно обязательно там появится. Чтобы жить дальше, строить нормальную счастливую страну, поднимать Россию из руин путинизма, понадобится тщательно разобраться с прошлым, точнее, с сегодняшним настоящим. Заново пережить, осознать, переработать этот кошмар внутри себя, чтобы когда-нибудь от него очиститься.
Рашизм - это война. Это преступления против человечности. Это попытка уничтожить соседнее государство. Миллионы человеческих трагедий и десятки тысяч загубленных жизней - солдат, мирных граждан, женщин, детей, стариков. Руины сражающегося из последних сил Мариуполя. Разбомбленные роддом, театр, школа искусств... Это 19-летние мальчишки-срочники, волею Владимира Путина ставшие "ихтамнетами". Почти четыре миллиона беженцев-украинцев, хлынувшие в Европу. Это ежедневные отчёты об уничтожении "живой силы и техники противника" в монотонном исполнении говорящей головы Минобороны РФ… Живая сила - это люди.
Рашизм - это всепоглощающая ложь. К примеру, изречённая https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28 устами министра иностранных дел Сергея Лаврова : "Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали…" Ложь, чтобы обосновать преступление. Вот лишь один образчик, про "восьмилетний геноцид". В докладах уполномоченного по правам человека в "ДНР" https://www.kommersant.ru/doc/5258991 говорится о девяти погибших мирных жителях в 2019 году и пятерых в 2020-м. О потерях среди гражданского населения "ЛНР" известно из отчетов её представителей в Совместном центре по контролю и координации: один мирный житель в 2021 году и двое в 2020-м. Для сравнения:https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/ukraine-civilian-casualty-update-27-march-2022 согласно статистике ООН (вероятнее всего, неполной), за время путинской "спецоперации" в "ЛНР" и "ДНР" убиты 59 мирных жителей, ранены 226. В районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинским правительством, 301 погибший и 694 раненых.
Рашизм - это изоляция. Это когда 141 государство https://news.un.org/ru/story/2022/03/1419092 голосует за признание России агрессором , 35 воздерживаются и лишь четыре поддерживают действия Москвы. Это позорное изгнание страны из Совета Европы, едва ли не первый случай в истории старейшей на континенте международной организации.
Рашизм - это катастрофа политической системы. Это цинично обнулённая Конституция, демонстративное попрание прав человека. Уничтожение не то что независимых, но и хотя бы просто адекватных судов. Отсутствие свободных выборов. Неправосудные законы. Карманный парламент, превращенный в придаток диктатуры для одобрения указаний, спускаемых из президентской администрации. Планомерные "посадки" и выдавливание из страны оппозиционеров, активистов и независимых журналистов. Это распоясавшиеся спецслужбы и потерявший берега отгородившийся от сограждан диктатор и его опричники. Это полный разрыв "элиты" с народом, общение "верхов" с "низами" посредством тупой и назойливой пропаганды из каждого телеутюга.
Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой
Рашизм - это гибель экономики. Отключение страны от мировой экономической и финансовой систем. Уничтожение преимуществ, которые Россия получила с начала 90-х, встав на сложный путь интеграции в международное сообщество. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard Это 7116 санкций - такого количества мировое сообщество не накладывало даже на самых "заслуженных" своих "плохишей". Это многолетняя коррупция путинского окружения. Помноженная на войну и санкции, она привела к тому, что ВВП страны за одну последнюю неделю февраля https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-04/jpmorgan-warns-russia-headed-for-1998-like-collapse-in-economy?srnd=premium-europe упал заметнее , чем во время кризиса 1998 года. Это возвращение дефицита лекарств, одежды, бытовой техники, электронных компонентов. Остановка предприятий. Безработица. Рубль, превращающийся в бумажки, в то время как цена обычной пачки бумаги для принтера уже в районе 1500 рублей и выше (рост не менее чем в четыре раза), и её уже даже по этой цене не найти.
Рашизм - это воспроизводство страха и ненависти, фактический призыв к гражданской войне. Натравливание "своих" на "чужих". Разделение общества на "национал-предателей", которые смеют своё мнение иметь, и национал-патриотов, смеющих иметь мнение начальства. Призыв разобраться с первыми, http://kremlin.ru/misc/67999/videos брошенный президентом , и оболванивание вторых.
Рашизм - это театр абсурда, в котором нажившее миллиарды окружение диктатора, скованное страхом, до последнего топчется вокруг него, прежде чем совершить групповой прыжок в небытие.
Рашизм - это нетерпимость. К чужому мнению, к чужой культуре, прикрывающая к тому же растаптывание собственной. Это презрение к общечеловеческим ценностям под прикрытием "особого" русского пути. Это шпиономания. Разрыв научных, культурных связей с другими странами. Одержимость кознями Запада, который-де спит и видит, как бы уничтожить Россию, словно других дел у этого злополучного Запада нет.
Рашизм - это запрет на профессию журналиста, на независимое информирование общества. Это наглая пропаганда, способствующая созданию массового психоза. Приклеивание ярлыков и подмена понятий. Игра на эмоциях и чувствах собственных граждан. Чтобы "помочь" им "принять войну", выдумали "денацификацию", обвинив в нацизме украинского президента-еврея, родственники которого в годы Второй мировой погибли от рук нацистов.
Рашизм - это переписывание истории в угоду идеям диктатора. Это школьные учебники, в которых украинцам отказано в праве на собственное государство, а Россия представлена в кольце врагов. Это бесконечная "патриотическая" муштра, в ходе которой детсадовцев и школьников учат ходить строем.
Рашизм - это бессмысленная толпа на стадионе в Лужниках, приветствующая своего лидера криками и свистом - не то одобрения, не то осуждения. Рашизм - это когда люди перестают быть гражданами, разучиваются думать, позволяют помыкать собой, а стукачество становится образом жизни и средством заработка.
Рашизм - это буква Z, по недомыслию путинских пропагандистов превращённая в символ этой гнусной "спецоперации". Достаточно заглянуть в книги или, на худой конец, в Википедию, чтобы узнать: в годы Второй мировой войны в некоторых концлагерях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%85 буквой Z обозначали цыган (от нем. ********). И именно Z https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C красовалась на здании за территорией Заксенхаузена , оборудованного нацистами специальным устройством для массовых убийств выстрелами в затылок, крематорием с четырьмя печами и газовой камерой.
Рашизм, навязанный собственной стране Путиным, под "сверхзвуки" "строго по плану" взрывающих чужую землю ракет, - это не про жизнь. Это про смерть. Смерть тысяч солдат. Смерть политических оппонентов. Смерть живой мысли. Смерть будущего для миллионов россиян.
Коротко написано. Потрібно ґрунтовно описати це явище.
шоб администрация театров шарахалась от кацапских спектаклей
«А великая русская культура то в чем виновата? Ей то за что?», - виють регулярно новоспечені руські дисиденти, які першим же рейсом втекли зі своєї велікої і магучої страни.
«Ой, велика руська культура звичайно ж ні до чого. Як і хароші руські. Будемо з цим щось робити»,- кивають їм у відповідь сердобольні європейці.
Шановні сердобольні європейці і інші поціновувачі великої руської культури (включно з українцями), сьогодні я цілий день дивлюсь фото і відео зі звільнених міст і сіл Київської області. Моєї рідної Київської області.
І от що я вам хочу сказати:
✔Кожного разу, коли ви будете казати про вєлікій рускій балєт, я буду розказувати вам історію неодноразово зґвалтованої на очах у батьків, а потім викраденої російськими нелюдами молодої вчительки з Броварів.
Про десятки, а може й сотні зґвалтованих українських жінок. Часто на очах у дітей
Про 15-16 річних дівчаток з Бородянки, які зазнали страшного насилля кадирівцями. Про тіла п'ятьох зґвалтованих молодих дівчат, вбитих і залишених прямо на дорозі.
Про оце мерзенне «будем тра*ать хохлушек» в перехватах.
Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський балєт.
✔Кожного разу, коли ви будете мені казати про вєлікіх руських композіторов, я буду вам розказувати історію дівчинки, на очах якої і її маленького брата в маріупольському підвалі не один день помирала їхня мама. А потім з трупом мертвої мами діти були вимушені і далі ховатися в підвалі від обстрілів.
Про хлопчика з Гостомеля, на очах якого російські солдати застрелили його батька. А потім хотіли вбити і сина, але той вижив.
Про дівчинку, якій вистрілили прямо в обличчя.
Про малюка, який тікав з бабусею в човні. Бабуся втопилася. А хлопчика шукають уже майже місяць.
Ось що я вам скажу у відповідь про ганімих вєліких руських композіторов.
✔Кожного разу, коли ви будете казати мені про вєлікую руськую живопісь, я буду вам розказувати про розстріляних в спину мирних українців в Макарівському районі. А перед тим, як застрелити, орки зав'язували їм руки.
Про братські могили у дворах житлових кварталів.
Братські могили мирних мешканців донедавна затишних і безпечних міст.
Братські могили.
В 21 столітті.
Ось що я вам скажу у відповідь про ганімую вєлікую руськую живопісь.
ЭТИ РАБОТЫ НАДО ТИРРАЖИРОВАТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ
https://www.boredpanda.com/war-notes-drawings-ukraine-olga-wilson/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Любое одержание верха , что в спорте, что в политике, в любом другом деле, они выражают термином " *******", "********" , " порвали жопу" и т.д.
Интересно, что у африканских бабуинов есть обычай , когда доминирующий самец насилует более слабого самца в знак своего превосходства. Население россии это огромная северная популяция белокожих двуногих бабуинов. Совпадает абсолютно всё. И обычай изнасилования самца самцом, и верховенство кучки доминирующих альфа- самцов над огромным, порой в 5 тысяч особей стадом, и массовые набеги на поля фермеров, где бабуины действуют слаженно после тщательной разведки и рекогносцировки.
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
1. Перша складова вихований багатьма поколіннями імперський-шовінізм. Який плавно переродився у сталінізм. Та який ніколи не зникав з свідомости (росіян).
2. Друга складова це вихований за останні 30 років культ криміналу. До того ж в багатьох місцинах росії відсоток тих хто був "за забором" дуже високий. В самій російскій армії зґвалтування не є чим то незвичайним.
Дідівщина яка там процвітає це також частина кримінальної "культури".
Нічого нормального з такого суспільства не буде.