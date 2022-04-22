В Украине уже зафиксировано 400 обращений по поводу изнасилований со стороны российских военных. Среди жертв - дети, пенсионеры, мужчины, - Денисова

Офис Омбудсмена за первую половину апреля получил ориентировочно 400 обращений по поводу изнасилований различных лиц со стороны российских военных.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"За две недели, с 1 по 14 апреля, когда мы делали предварительный отчет, таких обращений было 400. Но они (эти обращения – ред.) продолжают поступать, мы их фиксируем. И звонят и пишут не все, потому что людям еще нужно прийти в себя, чтобы начать об этом говорить и чтобы понять, что нужна психологическая помощь", - проинформировала Денисова.

По ее словам, те случаи, о которых рассказывают наши граждане, касаются и женщин, и детей, и мужчин, и пожилых людей.

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"То есть российский солдат ни перед чем не останавливается. Он насилует, и насилует публично. Он любит насиловать публично, в присутствии других граждан. И этот насильник – ему 20-25 лет, он молодой, это тот гражданин, солдат, воспитанный Путиным, во время его (путинского – ред.) режима", - заявила украинский омбудсмен.

Она также рассказала о ряде изнасилований, о которых граждане проинформировали Офис Омбудсмена. В частности, в Ирпене 20-летняя женщина была изнасилована тремя захватчиками неестественным способом.

По ее данным, в одном из сел на Ингулецком направлении Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку одновременно, на глазах друг у друга, после чего девушка-подросток потеряла ребенка.

Отдельно Денисова отметила, что есть информация и об изнасиловании взрослых мужчин. Например, по ее словам, есть информация о том, что мужчина 45 лет в Киевской области, не подлежавший призыву, вышел за водой и был изнасилован в жестокой форме, избит и брошен на дорогу.

"Мама позволила рассказать о девочке 11 лет из Гостомеля, что ее дочь не хочет жить, потому что считает себя виноватой - она вышла на улицу, когда мама ей запрещала, чтобы просто нарвать цветы для мамы, чтобы чем-нибудь маму порадовать, когда они уже месяц сидели в подвале. Ее схватили мужчины, начали всюду трогать, потом повалили на землю, сказали "Молчи" и потом она ничего не помнит. И таких случаев много", - проинформировала уполномоченная ВР.

Отдельно, отвечая на вопросы про видеозаписи, на которых, вероятно, украинские военные стреляли по ногам российских пленных, и о том, есть ли информация о таких пытках со стороны украинских военнослужащих, Денисова уточнила, что в Офисе омбудсмана проверяют все сообщения.

Она отметила, что ее мандат как уполномоченного Верховной Рады по правам человека распространяется не только на украинцев, но и на всех граждан, находящихся на территории нашей страны, а это могут быть и лица без гражданства, и лица, ищущие в нашем государстве убежище. В том числе это касается и российских граждан, поскольку они находятся на нашей территории.

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"Да, мне было известно о такой информации, которая распространялась в СМИ, и мы сделали соответствующие запросы. Соответствующие расследования были проведены, но факты не нашли своего подтверждения. Если такие факты будут в дальнейшем и они будут подтверждены, то такие люди будут наказаны согласно нашему Уголовному кодексу", - заявила Денисова.