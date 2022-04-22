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Кремль продолжает зачистку высшего руководства российской армии и флота после поражений в Украине, - ГУР Минобороны

осіпов

Кремль продолжает "зачистку" высшего руководства российской армии и флота.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота России "Москва", началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота.

По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.

Также читайте: Командующий Черноморским флотом ВМФ России отстранен от должности, - Медведев

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранили от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК Южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранен от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев.

Российская репрессивная машина только набирает обороты", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+32
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22.04.2022 17:11
+24
вспомніл, што забил паднять кришку угнітаза, но била уже поздна...
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22.04.2022 17:16
+22
Давайте орки, расстреливайте друг друга. Мир станет только чище.
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22.04.2022 17:10
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согласноплану, потерьнет
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22.04.2022 17:10 Ответить
Давайте орки, расстреливайте друг друга. Мир станет только чище.
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22.04.2022 17:10 Ответить
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22.04.2022 17:11 Ответить
вспомніл, што забил паднять кришку угнітаза, но била уже поздна...
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22.04.2022 17:16 Ответить
Да, это тяжелый запор.
А вообще-то, если без шуток, то у "вождя" такой вид, как будто его из гроба вынули и за стол усадили.
Как он собирается править до 2036 года, не имею представления, но выглядит он, как тяжело больной человек, который огромным усилием воли для фотографии на секунду постарался принять нормальный вид...
Но получилось еще хуже. И не нормально и смешно.
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22.04.2022 17:18 Ответить
Угадайте где Письков?)
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22.04.2022 17:48 Ответить
на этой фото путлер вроде проглотил кусок говна - а он не выходит
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22.04.2022 17:49 Ответить
Дерусифікація русифікаторів русифікаторами.
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22.04.2022 17:12 Ответить
Якщо згадати дитячий віршик Корнея Чуковського, то...

"Орки от испуга скушали друг друга"
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22.04.2022 17:21 Ответить
ОРКестР.
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22.04.2022 17:33 Ответить
Касабам треба негайно воскресити маршала жюкова. Той вмів управляти біомаосою
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22.04.2022 17:16 Ответить
Так і у той час було ...
І неважлива була причина невдач (Главнокомандуючий - завжди правий)
Але винуватих - треба було найти та привселюдно опозорити і неважливо , що у тих уже були визначні бойові досягнення ...
А у командуванні - виживали більш хитрі та виворотливіші
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22.04.2022 19:26 Ответить
Вы видите, что идет «зачистка» высших эшелонов власти. Она не закончена
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22.04.2022 17:20 Ответить
Представьте, что вы воры, бандиты и коррупционеры
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22.04.2022 17:22 Ответить
пока не начнутся расстрелы, подобные новости абсолютно не интересны.
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22.04.2022 17:21 Ответить
Навіть якщо почнуться розстріли вищого командного складу це ніяким чином не може змінити ситуацію в військах. Завдяки симбіозу корупції та тоталітаризму вони саме "просрали" війну ще до її початку - на "лаві запасних" "ручні" особи яких собі ретельно підбирали корумповані воєначальники. Іншими словами, зміна "перших" на "других" (заступників) не принесе кацапам кращих результатів.
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22.04.2022 17:38 Ответить
На фото - реальный двойник Берии, надеюсь кончит так же очень скоро!
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22.04.2022 17:26 Ответить
Смерть головного упиря нічого не вирішить, окрім морального задоволення. Там ціла купа лайна навколо нього.
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22.04.2022 17:30 Ответить
Полностью согласен. Смерть Сталина сильно изменила политику совка? Может немного и изменила. Одних уродов сменили другие...
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22.04.2022 17:42 Ответить
Больше чисток хороших и разных,
Больше рашистов уже не заразных,
Больше бы путлер, дрыстая в своем подземелье,
Отправлял на тот свет свое же рашистско-фашистское тупое отребье..
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22.04.2022 17:35 Ответить
Розпочався банкет павуків в банці, смачного їм
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22.04.2022 17:40 Ответить
Жаль,лучше бы эти "талантливые" полководцы и дальше так руководили
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22.04.2022 18:31 Ответить
гур-гур-гур-гур стара ***** з печі... ВОПРОС- за что эти поцы получают бабло?
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22.04.2022 18:49 Ответить
Єнот - під цю новину потрібен Єнот!
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22.04.2022 19:08 Ответить
нехай включать самоліквідацію
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22.04.2022 19:29 Ответить
ПУТИН СТАРЫЙ ПДР БУДЕТ ИХ В ЖОПУ ИБТЬ, А ШОЙГУ БУДЕТ ЕМУ ХЙ ДЕРЖАТЬ !)
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22.04.2022 19:31 Ответить
Те фото путіна на унітазі потрібно розмножити і розповсюдити по всій клятій московії
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22.04.2022 19:52 Ответить
А ведь получается, над тем же Мизинцевым тоже тучи собираются.
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22.04.2022 21:57 Ответить
 
 