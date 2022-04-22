Кремль продолжает зачистку высшего руководства российской армии и флота после поражений в Украине, - ГУР Минобороны
Кремль продолжает "зачистку" высшего руководства российской армии и флота.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота России "Москва", началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота.
По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.
В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранили от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.
Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК Южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.
Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранен от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев.
Российская репрессивная машина только набирает обороты", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
А вообще-то, если без шуток, то у "вождя" такой вид, как будто его из гроба вынули и за стол усадили.
Как он собирается править до 2036 года, не имею представления, но выглядит он, как тяжело больной человек, который огромным усилием воли для фотографии на секунду постарался принять нормальный вид...
Но получилось еще хуже. И не нормально и смешно.
"Орки от испуга скушали друг друга"
І неважлива була причина невдач (Главнокомандуючий - завжди правий)
Але винуватих - треба було найти та привселюдно опозорити і неважливо , що у тих уже були визначні бойові досягнення ...
А у командуванні - виживали більш хитрі та виворотливіші
Больше рашистов уже не заразных,
Больше бы путлер, дрыстая в своем подземелье,
Отправлял на тот свет свое же рашистско-фашистское тупое отребье..