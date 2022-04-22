Пока зло не будет побеждено, мы не имеем права на усталость, - премьер Литвы Шимоните
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что международное сообщество должно делать все возможное для поддержки Украины в сопротивлении российской агрессии, потому что это война, в том числе, за будущее Европы и мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьерами Латвии и Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Шимоните вспомнила свои впечатления от поездки в Киев и Бородянку 11 апреля.
"То, что я видела своими глазами, шокировало меня, ни один разумный человек с сердцем и совестью не мог не быть не шокирован этим. Реальное лицо "русского мира" - это братские могилы, разрушенные детские мечты, расстрелянные дома, руины... В Украине сейчас идет борьба между добром и злом, между тиранией и свободой, это война за то, каким будет будущее мира, и Европы в частности, именно поэтому эта борьба касается каждого из нас. У нас нет права на безразличие", - подчеркнула Шимоните.
Она отметила необходимость усилий для привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям, рассказав о вкладе Литвы в эту работу и прием украинцев, выехавших за границу из-за войны.
Ингрида Шимоните подчеркнула, что усталость и апатия Европы сейчас – лучшие союзники Кремля, а эффект первых санкций уже начинает давать результат. "Очень важно и дальше усиливать давление на Россию, расширять санкции, договариваться на уровне ЕС о санкциях против энергетического сектора, отказываться от сотрудничества и отсоединять от SWIFT всех российские и белорусские банки, полностью запретить пропагандистские СМИ", - отметила она.
Шимоните рассказала, что на встрече премьеры обсудили также европейскую перспективу Украины.
"По моему мнению, Украина ежедневно доказывает, что она заслуживает быть членом европейской семьи и, на самом деле, платит высокую цену за свое стремление быть в ней", - подчеркнула премьер Литвы.
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SPIEGEL: Чому ви думаєте, що поставки танків з Німеччини мали б такі жахливі наслідки?
Шольц: Немає підручника для цієї ситуації, в якому можна було б прочитати, в який момент нас почнуть вважати як сторону війни. Книгу щодня переписують, а деякі уроки ще попереду. Тим важливіше, щоб ми ретельно продумували кожен свій крок і тісно їх координували один з одним. Уникнення ескалації в бік НАТО є моїм головним пріоритетом. Тому я не реагує на рейтинги підтримки і не дозволю пронизливим вигукам дратувати мене. Наслідки помилки будуть драматичними.
Хіба він не розуміє, що без помилок, в таких складних ситуаціях, як зараз, немає і правильних рішень? Бо їх неможливо під час цейтноту і цугцвангу уникнути, до яких вони ж і довели всі разом, фінансуючи цю повторну рашистівю на чолі з блідим фюрером. Вся історія людства це помилки і робота над ними. Демократія - це також помилка в довгостроковій перспективі, але краще неï поки немає системи функціонування, контролю і взаємодії людського суспільства і тих, хто представляє владу від нього. А страх призводить до обмеження творчих здібностей і свободи думки, якщо він паралізує і зупиняє тоді, коли потрібно діяти. Страх перед ЯЗ їх зупиняє і паралізує. Це помилка. Треба бути сміливіше і показати волю. Воля залишиться на віки, а страх він принесе ганьбу всьому доброму, чого досягли люди, якщо дозволить зупинити допомогу Україні.
зачем поставлять оружие врагу?
https://m.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM