РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9120 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 918 7
Литва (2335) Шимоните Ингрида (35)

Пока зло не будет побеждено, мы не имеем права на усталость, - премьер Литвы Шимоните

шимоніте

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что международное сообщество должно делать все возможное для поддержки Украины в сопротивлении российской агрессии, потому что это война, в том числе, за будущее Европы и мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьерами Латвии и Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Шимоните вспомнила свои впечатления от поездки в Киев и Бородянку 11 апреля.

"То, что я видела своими глазами, шокировало меня, ни один разумный человек с сердцем и совестью не мог не быть не шокирован этим. Реальное лицо "русского мира" - это братские могилы, разрушенные детские мечты, расстрелянные дома, руины... В Украине сейчас идет борьба между добром и злом, между тиранией и свободой, это война за то, каким будет будущее мира, и Европы в частности, именно поэтому эта борьба касается каждого из нас. У нас нет права на безразличие", - подчеркнула Шимоните.

Читайте также: Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны

Она отметила необходимость усилий для привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям, рассказав о вкладе Литвы в эту работу и прием украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Ингрида Шимоните подчеркнула, что усталость и апатия Европы сейчас – лучшие союзники Кремля, а эффект первых санкций уже начинает давать результат. "Очень важно и дальше усиливать давление на Россию, расширять санкции, договариваться на уровне ЕС о санкциях против энергетического сектора, отказываться от сотрудничества и отсоединять от SWIFT всех российские и белорусские банки, полностью запретить пропагандистские СМИ", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

Шимоните рассказала, что на встрече премьеры обсудили также европейскую перспективу Украины.

"По моему мнению, Украина ежедневно доказывает, что она заслуживает быть членом европейской семьи и, на самом деле, платит высокую цену за свое стремление быть в ней", - подчеркнула премьер Литвы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре, що не всі такі боягузливі, як Шольц, який на відповідь журналіста ось таке каже:

SPIEGEL: Чому ви думаєте, що поставки танків з Німеччини мали б такі жахливі наслідки?

Шольц: Немає підручника для цієї ситуації, в якому можна було б прочитати, в який момент нас почнуть вважати як сторону війни. Книгу щодня переписують, а деякі уроки ще попереду. Тим важливіше, щоб ми ретельно продумували кожен свій крок і тісно їх координували один з одним. Уникнення ескалації в бік НАТО є моїм головним пріоритетом. Тому я не реагує на рейтинги підтримки і не дозволю пронизливим вигукам дратувати мене. Наслідки помилки будуть драматичними.

Хіба він не розуміє, що без помилок, в таких складних ситуаціях, як зараз, немає і правильних рішень? Бо їх неможливо під час цейтноту і цугцвангу уникнути, до яких вони ж і довели всі разом, фінансуючи цю повторну рашистівю на чолі з блідим фюрером. Вся історія людства це помилки і робота над ними. Демократія - це також помилка в довгостроковій перспективі, але краще неï поки немає системи функціонування, контролю і взаємодії людського суспільства і тих, хто представляє владу від нього. А страх призводить до обмеження творчих здібностей і свободи думки, якщо він паралізує і зупиняє тоді, коли потрібно діяти. Страх перед ЯЗ їх зупиняє і паралізує. Це помилка. Треба бути сміливіше і показати волю. Воля залишиться на віки, а страх він принесе ганьбу всьому доброму, чого досягли люди, якщо дозволить зупинити допомогу Україні.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:22 Ответить
военная помощь Украине массово разворовывается и переправляется в рф
зачем поставлять оружие врагу?
https://m.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
показать весь комментарий
22.04.2022 18:20 Ответить
це може бути деза, десь факти ще є, що це саме так? Залужний якось це може прокоментує, чи Зе. Те, що у нас може бути все, що завгодно, це не виключено, але не в загрозливому масштабі, щоб це впливала на нашу боездатність. А інормвійна, іпсо і усілякі зради - це те, на що працюють наші вороги, щоб посіяти розбрат серед нас.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:16 Ответить
Доки зло не переможене, треба безперервно репіжити ногами Шольца.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:25 Ответить
 
 