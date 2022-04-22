Пока зло не будет побеждено, мы не имеем права на усталость, - премьер Литвы Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что международное сообщество должно делать все возможное для поддержки Украины в сопротивлении российской агрессии, потому что это война, в том числе, за будущее Европы и мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьерами Латвии и Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Шимоните вспомнила свои впечатления от поездки в Киев и Бородянку 11 апреля.

"То, что я видела своими глазами, шокировало меня, ни один разумный человек с сердцем и совестью не мог не быть не шокирован этим. Реальное лицо "русского мира" - это братские могилы, разрушенные детские мечты, расстрелянные дома, руины... В Украине сейчас идет борьба между добром и злом, между тиранией и свободой, это война за то, каким будет будущее мира, и Европы в частности, именно поэтому эта борьба касается каждого из нас. У нас нет права на безразличие", - подчеркнула Шимоните.

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Она отметила необходимость усилий для привлечения к ответственности причастных к военным преступлениям, рассказав о вкладе Литвы в эту работу и прием украинцев, выехавших за границу из-за войны.

Ингрида Шимоните подчеркнула, что усталость и апатия Европы сейчас – лучшие союзники Кремля, а эффект первых санкций уже начинает давать результат. "Очень важно и дальше усиливать давление на Россию, расширять санкции, договариваться на уровне ЕС о санкциях против энергетического сектора, отказываться от сотрудничества и отсоединять от SWIFT всех российские и белорусские банки, полностью запретить пропагандистские СМИ", - отметила она.

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Шимоните рассказала, что на встрече премьеры обсудили также европейскую перспективу Украины.

"По моему мнению, Украина ежедневно доказывает, что она заслуживает быть членом европейской семьи и, на самом деле, платит высокую цену за свое стремление быть в ней", - подчеркнула премьер Литвы.