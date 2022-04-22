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путин (30489) Макрон (1173)

Макрон не исключает следующих разговоров с Путиным: "Если это может спасти несколько жизней или улучшить ситуацию, нужно это делать"

макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает последующих разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире France Inter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вообще не исключаю, что снова поговорю с ним. Сначала я поговорю с президентом Зеленским. Хотя бы ради попытки получить гуманитарный доступ в Мариуполь, доступ к медикаментам и выезду граждан, я думаю, что мы не должны сдаваться", - сказал Макрон.

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По его словам, наша обязанность продолжать попытки разговаривать с ним. "И если это может спасти несколько жизней или попытаться улучшить ситуацию, нужно это делать", - добавил президент.

Говоря о позициях, с которых он вел переговоры с Путиным, Макрон отметил, что они всегда были прямые, требовательные и прозрачные. "Я никогда не был на уступках или компромиссах, даже с самого начала. Он сделал нам какие-то гуманитарные жесты в начале, но в последние недели - ничего", - подчеркнул он.

Однако, по его мнению, Европа должна быть за столом. "Мы не должны оказаться в ситуации, когда в день прекращения огня на европейской земле, поскольку мы все решили больше не разговаривать с президентом Путиным, переговорщиками или посредниками будут президент Турции, президент Китая или другие", – сказал Макрон.
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Топ комментарии
+13
Нічого у вас не вийде.
Нємцов давно сказав, що фуйло обнутий.
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22.04.2022 17:17
+9
Макрон имитатор ‼️Один Борис Джонсон здравомыслящий : "как можно договариваться с крокодилом ,вцепившемся в твою ногу"⁉️
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22.04.2022 17:29
+7
макрон начинает уставать всех, просто безвольное и безмозговое существо , очень хочу что бы англичане порвали ему сраку, как это было всегда исторически,
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22.04.2022 17:19
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22.04.2022 17:14 Ответить
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22.04.2022 17:19 Ответить
То в його тремер рук такий , що за стіл тримається !
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22.04.2022 18:03 Ответить
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22.04.2022 20:30 Ответить
Головне,щоб LE PENIS не втручалася в розмову
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22.04.2022 17:17 Ответить
Нічого у вас не вийде.
Нємцов давно сказав, що фуйло обнутий.
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22.04.2022 17:17 Ответить
цинізм їх заяв. вчитайтеся просто в останній абзац його тексту. *ми не хочемо опинитись в ситуації, коли *наступить мир*, а його забарижив Ердоган чи Китай*... їм плювати на все крім політичних дивідендів... на десятки тисяч життів... вони просто не хочуть щоб оборудки критили турки чи китайці, самі хочуть договорняки робити
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22.04.2022 17:20 Ответить
це велика геополітика...світом крутять навіть не макрони,чи якісь шольци ,крутять світом з 10 людей..які навіть в публчному плані не видно..і їм похер на 10 20 чи навіть 100 тисяч...згадайте Ковід19...Як говорив один бізнесмен до винахідника---ти мені приніс виріб на 5 років ,а я хочу щоб був на 50 років
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22.04.2022 17:30 Ответить
Макрон имитатор ‼️Один Борис Джонсон здравомыслящий : "как можно договариваться с крокодилом ,вцепившемся в твою ногу"⁉️
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22.04.2022 17:29 Ответить
Хай розмовляють. Не думаю, що Макрону подобається спілкування з бункерною крисою. Може, в Макрона таке завдання - виснажувати психіку Пуйла одноманітними і неприємними розмовами. Пуйла, мабуть, все більше трусить після таких розмов. В кожного своя місія... Я би не стала жбурляти в Макрона каміння...
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22.04.2022 22:04 Ответить
макрон начинает уставать всех, просто безвольное и безмозговое существо , очень хочу что бы англичане порвали ему сраку, как это было всегда исторически,
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22.04.2022 17:19 Ответить
записки ********.....
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22.04.2022 17:19 Ответить
Там всё правильно происходит. Уничтожение ватников их же руками. Если до них до сих пор не дошло, для каких "ценностей" они последние 8 лет встали с колен, то даже доктор не поможет. Сказал - в морг, значит в морг.
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22.04.2022 17:38 Ответить
Вважав Макрона розумнішим. Схоже що його персональна геронтофілія починає впливати на міжнародну політику негативним чином.
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22.04.2022 17:20 Ответить
Місія Макрона та ін. - говорити х-лу те, чого йому не доповідає оточення - втрати, Буча, москва, тощо.
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22.04.2022 17:56 Ответить
у Макроші вибори.тому сраку так рве..міратворєц
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22.04.2022 17:22 Ответить
До сих пор разговоры и переговоры с ****** только приводили к большим жертвам а не к спасению жизней
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22.04.2022 17:22 Ответить
У меня зазвонил телефон.
Кто говорит?
Макрон
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22.04.2022 17:24 Ответить
Дура ты Макарон ,любые разговоры с ****** делают только хуже ...
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22.04.2022 17:25 Ответить
лошара поганый макарон!
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22.04.2022 17:25 Ответить
Те саме, що з стіною розмовляти, результатів щось не видно після таких перемовин
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22.04.2022 17:26 Ответить
У меня зазвонил телефон

Кто говорит?
Макрон
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22.04.2022 17:27 Ответить
***** нагороджує підрозділи своїх орків за вбивства цивільних і розстріли полонених.
з ким ти зібрався говорити і взагалі ти нормально себе почуваешь, мануель?
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22.04.2022 17:28 Ответить
точніше Эманюэль...
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22.04.2022 17:45 Ответить
так то вона? та сама? - це багато шо пояснює
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22.04.2022 17:50 Ответить
Війна закінчиться вирішальною битвою Макрона і Зеленського за член телефон путіна під непристойні гуманітарні жести останнього.
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22.04.2022 17:28 Ответить
Пуйло вже здох давно. Рашкою керує комп з його голограмою, всі ж бачуть ляпы на відео. От макрону і телефонує з надією накінець це розкусити
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22.04.2022 17:36 Ответить
У путлєра психологія гопника - всі поступки він вважає слабкістю
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22.04.2022 17:49 Ответить
Якого куя Куйлу зараз допомагати за 2 доби до второго тура кандидату , який протистоїть ахереть якому бабулу ***** , яке вкладенно було в доньку однодумця ***** по неонацизму ...

Боже ж ти мій , як низко пала країна , яка дала світу Бонапарта , енциклопедістів , Жан Жака Русо , Сезана , Гогена , Паскаля , Лафантена , Бомарши й Франсуа Він"йона ...

Зараз нема з кого обирати презідента . Макрон це вибір из більш смердячого лайна ...
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22.04.2022 18:02 Ответить
Мікрон
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22.04.2022 18:07 Ответить
Панове коментатори, не витрачайте нерви. Я вам поясню що таке Європа. Європа це країни про політиків якої говорять що вони корумповані, Європа зберігає гігантські суми корупційних грошей і вони це добре розуміють. Під час другої Світової Війни Німеччина підкорила за Три місяці всі країни Європи крім Британії і СССР (його чекала та ж доля але врятували США). Тому будьте реалістами і дякуйте цим сцику ам хоч за зброю. Цих жлоб-в прості українські хлопці, воїни рятують від окупації, а у них ще й руки трусяться щоб не дати лишнього патрона. Не достойні вони наших емоцій
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22.04.2022 18:06 Ответить
франсуа слизняк макрон і далі буде себе принижувати перед Путіним
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22.04.2022 18:15 Ответить
Все правильно, забудьте за донбас, херсон и крым, за все убийства, уничтожение и разграбление и тогда ПОКА закончим войну, до следующего раза.
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22.04.2022 18:43 Ответить
Правильно, хороший агент не должен надолго пропадать из виду.
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23.04.2022 08:16 Ответить
 
 