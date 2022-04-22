Макрон не исключает следующих разговоров с Путиным: "Если это может спасти несколько жизней или улучшить ситуацию, нужно это делать"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает последующих разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире France Inter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вообще не исключаю, что снова поговорю с ним. Сначала я поговорю с президентом Зеленским. Хотя бы ради попытки получить гуманитарный доступ в Мариуполь, доступ к медикаментам и выезду граждан, я думаю, что мы не должны сдаваться", - сказал Макрон.

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По его словам, наша обязанность продолжать попытки разговаривать с ним. "И если это может спасти несколько жизней или попытаться улучшить ситуацию, нужно это делать", - добавил президент.

Говоря о позициях, с которых он вел переговоры с Путиным, Макрон отметил, что они всегда были прямые, требовательные и прозрачные. "Я никогда не был на уступках или компромиссах, даже с самого начала. Он сделал нам какие-то гуманитарные жесты в начале, но в последние недели - ничего", - подчеркнул он.

Однако, по его мнению, Европа должна быть за столом. "Мы не должны оказаться в ситуации, когда в день прекращения огня на европейской земле, поскольку мы все решили больше не разговаривать с президентом Путиным, переговорщиками или посредниками будут президент Турции, президент Китая или другие", – сказал Макрон.