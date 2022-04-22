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граница (5146) задержание (6651) Суркис (327)

Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу для лечения и не нарушал закон

суркис

Народный депутат Украины (ранее – фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), один из президентов ФК "Динамо", бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выехал в установленном законом порядке на лечение в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады, во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки - лечение", - говорится в комментарии.

Уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности - часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.

Читайте: Нардеп от ОПЗЖ Суркис задержан на границе с 13 часами. Сейчас решают, выпускать или нет, – СМИ. ФОТО

"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", - подытожили в пресс-службе.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Григорий Суркис был задержан на государственной границе во время попытки покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 часов без внесения в декларацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов
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Топ комментарии
+34
А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
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22.04.2022 17:35
+25
Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
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22.04.2022 17:49
+24
Прикид не соответствует.
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22.04.2022 17:34
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Прикид не соответствует.
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22.04.2022 17:34 Ответить
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22.04.2022 17:45 Ответить
Відмазали суку Суркіса. Не дивно. Вчора тут була новина що ,,хранітель,, його грошей- це Баканов.
Цікаво, а чому ні один з олігархів не на фронті ? Пінчук, Коломойський, Ахмєтов і багато інших ....
Значить перед законом в Україні не всі рівні....
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22.04.2022 17:51 Ответить
им всем как бы за 65...а вот где мужья королевской, жули, ярославские, ющенки...?
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22.04.2022 18:10 Ответить
Падлой буду. Абдула
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22.04.2022 17:35 Ответить
так 13 годинників, чи один?
Знаючи упячку, яка збреше незадорого - хотілось би знати правду.
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22.04.2022 17:35 Ответить
Після того як порішали уже не 13, а 1 годинник став. Я і не сумнівався що воно так буде...
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22.04.2022 17:52 Ответить
Голова Служби безпеки України Іван Баканов пояснив свою присутність на святкуванні дня народження соратника Віктора Медведчука і народного депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Григорія Суркіса. Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром напередодні журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали в розслідуванні https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30150509.html «Епоха Суркіса» .

Очільник Служби безпеки у відповідь на питання про його участь у святкуванні від https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bakanov-na-yuvileji-surkisa-novini-ukrajini-50041458.html?fbclid=IwAR0FHH5oG5pzllSQbb81qJyT4qIYPX7vBpSDwzAEYlaWPgiDJzME2tAAoKw журналістки НВ , заявив, що «вивчав оперативну обстановку.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-yuviley-surkisa/30151525.html
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22.04.2022 17:56 Ответить
Тіпа, Володька Шарапов у банді "Чорна кішка". "Мурку" на піаніно не лабав? Не питаю вже - чим.
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22.04.2022 18:06 Ответить
А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
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22.04.2022 17:35 Ответить
звісно звісно, за день до війни вийхали з бабло оба сукіси і вивезли своїх військово-зобов'язаних молодих родичів... не пам'ятаю чи то племінники чи то сини
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22.04.2022 17:36 Ответить
Когда у тебя 13 рук, то лечение, безусловно, необходимо.
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22.04.2022 17:39 Ответить
А ще ж якщо "ці руки нічого не крали"...
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22.04.2022 20:39 Ответить
А 13 годинників, бо йому потрібно пити пігулки строго по годинам. Для кожної пігулки окремий годинник. Логічно.
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22.04.2022 17:39 Ответить
Юрий Подоляка, сепар весь ютуб загадил

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22.04.2022 17:39 Ответить
Кидийте репорти.
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22.04.2022 17:42 Ответить
рекламуєш це гівно чи шо?
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22.04.2022 17:47 Ответить
На лікування ???? моя ти киця
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22.04.2022 17:40 Ответить
Вот вам и власть и их законы - одних за пачку сигарет прессуют а другие могут свободно вывозить миллионы и все в ажуре!!! Суки, скорее бы выборы и всю эту нынешнюю гопоту туда в след кацапскому кораблю!!!!
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22.04.2022 17:48 Ответить
Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
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22.04.2022 17:49 Ответить
Как в депутаты ВР, поближе к бюджетноему корыту и бабло бюджетное тырить, они, суркисы и юрченки и другие слуги, все здоровы, а как война так сразу старые раны открываться у пораненых на колчаковских фронтах. Ну не гниды?
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22.04.2022 17:54 Ответить
Ну, було б дивно якщо б пресслужба Суркіса повідомила, що він повертався в Україну щоб вкрасти 13 годинників...
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22.04.2022 17:56 Ответить
На ноги 6,на руки 6 на пуй 1 все законно.
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22.04.2022 18:01 Ответить
Сукісин сини,шматок лайна с грошима.Лайно окремо, гроші для зсу окремо.
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22.04.2022 18:02 Ответить
инвалид пилядь......... , что мозоли на клешнях натёр от спижи*го у страны бабла цука ?
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22.04.2022 18:04 Ответить
Я так понимаю, что ни один слуга или избранник народа ещё ни разу не умудрился погибнуть на фронте удивительеым образом, и уж точно никто не был героически замучен от пыток оккупантов, как патриот Украины.
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22.04.2022 18:04 Ответить
А ви пам'ятаєте, кого першого назвали ******?
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22.04.2022 18:09 Ответить
Які ж вони всі жадібні.В могилу все одно не заберете статки.
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22.04.2022 18:12 Ответить
Ці особи також сприяли війні і вони.або подібні до них,ніколи вже не мають керувати в Україні.
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22.04.2022 18:14 Ответить
Закону він не порушив, але, як можна знову ввійти в оту опзжзамир??? Я в шоці,як тепер моє любиме Динамо Київ? Як??Як??
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22.04.2022 18:15 Ответить
А почему меня на лечение, например, не могут выпустить? Мне, слава Аллаху, не нужно на лечение. Но я тоже могу сказать, что нужно...
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22.04.2022 18:17 Ответить
Никак хворь приключилась? Болезный какой!
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22.04.2022 18:23 Ответить
И откуда это у всех евреев такая любовь к часам? Не к дешевым, конечно...
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22.04.2022 18:25 Ответить
Гріші Рахмільовічу Суркісу майже 73 роки... Він і такі як він завжди тікають. Брюліків мабуть наковтався...
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22.04.2022 18:31 Ответить
Тепер йому треба дати прізвище Игарьок Сколькавремя...
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22.04.2022 18:33 Ответить
Как он мог выехать?
Почему он не в ВСУ на обороне Украины? Потому что бабок много?
Ничего не меняется даже с войной...
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22.04.2022 18:35 Ответить
А сколько Суркису лет? 60 уже есть? А какую болезнь в Польше лечат лучше чем в Украине? Опять маланские расклады???
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22.04.2022 18:40 Ответить
ему 72
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22.04.2022 19:08 Ответить
Ще раз переконуюся, що пристрелена **** більше гамна ніколи не зробить.
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22.04.2022 18:51 Ответить
Мне глубоко по фиг куда эти жыды Суркисы ездят. Надо забраиь у них облэнерго и Динамо Киев, а куда ездят эти предатели наплевать.
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22.04.2022 19:06 Ответить
Несчастные, больные люди! За что им все это?
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22.04.2022 19:07 Ответить
Війна війною,а мафія в Україні нікуди не ділася.Частково виїхала за кордон,частково сидить в країні.Від цієї проблеми нікуди не дітись. Її треба буде вирішувати обов'язково, бо без цього розвиток України і її інтеграція в європейські структури і структури НАТО неможливі.
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22.04.2022 19:10 Ответить
тут тре пред'являти претензії не суркісам, які ше й незадеклароване бабло вивозять з Країни, а владі, яка це дозволяє.
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22.04.2022 19:31 Ответить
Навпроти створює механізи. Ворон ворону,очі невиклює
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22.04.2022 20:02 Ответить
Хто не знає - хто то такий - ней прочитає хоч це :
http://pravda.football/2019/07/26/smotrite-kto-prishel-chto-prineset-grigorij-surkis-v-obnovlennuju-verhovnuju-radu/ Смотрите, кто пришел! Что принесет Григорий Суркис в обновленную Верховную Раду?
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22.04.2022 19:36 Ответить
Мен непокїть вектор путінізації укранської влади. При подібних тенденціях життя в країні стане немодливе. Концтабір й життя несумісні.
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22.04.2022 20:00 Ответить
Як красти, то всі здорові, як відповідати за злочини - то всі хворі. Кандидати нардепи та на інші високі державні посади повинні проходити медичні комісії, як космонавти !!!
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22.04.2022 20:01 Ответить
Интересно а как относятся к нему правый сектор Киевского динамо - Вот откуда берется херовая игра команды
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22.04.2022 20:22 Ответить
Які ж вони усі хворобливі в нас. Як тільки якомусь щуру запахне жареним - відразу загострюються усі болячки.
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22.04.2022 22:18 Ответить
 
 