Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу для лечения и не нарушал закон
Народный депутат Украины (ранее – фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), один из президентов ФК "Динамо", бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выехал в установленном законом порядке на лечение в Польшу.
Об этом сообщает пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады, во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки - лечение", - говорится в комментарии.
Уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности - часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.
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"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", - подытожили в пресс-службе.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Григорий Суркис был задержан на государственной границе во время попытки покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 часов без внесения в декларацию.
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Цікаво, а чому ні один з олігархів не на фронті ? Пінчук, Коломойський, Ахмєтов і багато інших ....
Значить перед законом в Україні не всі рівні....
Знаючи упячку, яка збреше незадорого - хотілось би знати правду.
Очільник Служби безпеки у відповідь на питання про його участь у святкуванні від https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bakanov-na-yuvileji-surkisa-novini-ukrajini-50041458.html?fbclid=IwAR0FHH5oG5pzllSQbb81qJyT4qIYPX7vBpSDwzAEYlaWPgiDJzME2tAAoKw журналістки НВ , заявив, що «вивчав оперативну обстановку.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-bakanov-yuviley-surkisa/30151525.html
На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.
Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
Джерело:
Почему он не в ВСУ на обороне Украины? Потому что бабок много?
Ничего не меняется даже с войной...
http://pravda.football/2019/07/26/smotrite-kto-prishel-chto-prineset-grigorij-surkis-v-obnovlennuju-verhovnuju-radu/ Смотрите, кто пришел! Что принесет Григорий Суркис в обновленную Верховную Раду?