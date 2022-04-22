РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 740 20
Мариуполь (5695) Азовсталь (371) Андрющенко Петр (579)

Россияне обстреливают "Азовсталь" "Градами" и одновременно предлагают "зеленый коридор", - Андрющенко

азовсталь

Оккупанты хотели превратить "зеленый коридор" для эвакуации из "Азовстали" в Мариуполе в "коридор смерти".

Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне с утра начали обстрел территории Азовстали из РСЗО "Град". Одновременно предложив "зеленый коридор". Конечно, пропаганда выбирает путь умалчивания пребывания более 1000 гражданских, которых в первую очередь обстреливают", - написал он.

Андрющенко отметил, что оккупанты сами фиксируют свои преступления.

"Зеленый коридор россиян – коридор смерти", - добавил он.

Также читайте: Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Кацапы это не люди. Тот, кто слушает их гнилые речи обречен на страдания и смерть. Не существует хороших кацапов. Если кацап полезен Украине, то он лишь отодвигает свою очередь на уничтожение. Нулевая толерантность к кацапам. Это вопрос выживания. Пожалеть кацапа равносильно убийству невинного человека. Кацапам только смерть.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:59
+9
Хочуть убити у коридорі.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:55
+9
показать весь комментарий
22.04.2022 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Медведчук кацапам уже не нужен. А вот пашу-мерседеса из лавры вполне можно поменять на всех в Мариуполе.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:54 Ответить
і паша ***** не всрався. Йому потрібна вся Україна; і те тільки на першому етапі третьої світової війни, ним розвязаної.
Послухай Портнікова тут, https://www.youtube.com/watch?v=KFPbibl3irg https://www.youtube.com/watch?v=KFPbibl3irg - всі плани *****.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:26 Ответить
Хочуть убити у коридорі.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:55 Ответить
Ви Помітили ритрику -на українських каналах,і все більш говорять,не окупанти,рашисти,мародери і так далі...А говорять--російські війська..помітили?
показать весь комментарий
22.04.2022 17:55 Ответить
в ютубі і на супутнику "об'єднані" також є
показать весь комментарий
22.04.2022 18:35 Ответить
Правильно говорять - має бути конкретика, а не розмивання. Насторожуватись потрібно тоді коли знову почнуть називати "та сторона".
показать весь комментарий
22.04.2022 18:31 Ответить
Кацапы это не люди. Тот, кто слушает их гнилые речи обречен на страдания и смерть. Не существует хороших кацапов. Если кацап полезен Украине, то он лишь отодвигает свою очередь на уничтожение. Нулевая толерантность к кацапам. Это вопрос выживания. Пожалеть кацапа равносильно убийству невинного человека. Кацапам только смерть.
показать весь комментарий
22.04.2022 17:59 Ответить
Стаття торкається українських оточених збройних формувань.Які оточені,і яких треба врятувати.Нащо нам риторика? В Вас є план,варіант рятування? Про рашистів всі все знають.Ви сказали щось нове?
показать весь комментарий
22.04.2022 19:45 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 18:03 Ответить
Не вистачає кулемета для "русні дуже багато", ПЗРК для "руснята вчаться політати", ПТРК для "руснята вчаться у лузі застрягати", арта для "русня скупчилася" та протикорабельні ракети для "русня вчиться плавати та занурюватися".
показать весь комментарий
22.04.2022 19:36 Ответить
Прошу мене вибачити. Шуткування шуткуванням, але новина сумна, а не смішна.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:21 Ответить
он Павло Клімкін на фб запропонував, щоб ООН поїхало в Маріуполь, воно ж ручкається з рашистами, то вже б не посміли в оонівців стріляти - то й зробили б коридор. саме для таких випадків ООН і потрібне. більше ж користі ніякої.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:06 Ответить
имея миллионы украинцев, способных взять в руки оружие и даже не попытаться послать их на помощь, чтобы спасти лучших сыновей Украины - такое могли сделать или враги или предатели. если произойдет Иловайск 2, он навсегда похоронит доверие к власти
показать весь комментарий
22.04.2022 18:45 Ответить
Хіба це не норма для кацапів, починаючи з 2014-го, розстріл "зеленого коридору"?
показать весь комментарий
22.04.2022 18:46 Ответить
Прокремлевская «Ридовка» опубликовала информацию, согласно которой руководство армии рф разродилось признанием потерь: 13414 погибших, и 7000 пропавших без вести.

Вы ведь понимаете, что «пропавших без вести» доедают собаки и прочие звери?

Судя по всему, они сейчас будут «порционно», чтобы не спровоцировать шок и волнения, - выдавать данные о потерях.

50000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии. ПС. 30000 уже замочили.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:06 Ответить
Їм похєр.Головне-захвачені області і референдуми.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:53 Ответить
А у верховного глубокое молчание !
показать весь комментарий
22.04.2022 20:49 Ответить
 
 