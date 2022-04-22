Россияне обстреливают "Азовсталь" "Градами" и одновременно предлагают "зеленый коридор", - Андрющенко

Оккупанты хотели превратить "зеленый коридор" для эвакуации из "Азовстали" в Мариуполе в "коридор смерти".

Об этом пишет в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне с утра начали обстрел территории Азовстали из РСЗО "Град". Одновременно предложив "зеленый коридор". Конечно, пропаганда выбирает путь умалчивания пребывания более 1000 гражданских, которых в первую очередь обстреливают", - написал он.

Андрющенко отметил, что оккупанты сами фиксируют свои преступления.

"Зеленый коридор россиян – коридор смерти", - добавил он.

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