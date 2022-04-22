Гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО, но сделают ее "неприступной", - Джонсон

Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну неприступной для повторного нападения России.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в предстоящей "архитектуре безопасности" Европы. Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну Альянса считается нападением на всех его членов – ред.).

"Я надеюсь, что это позволит украинцам убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет недоступна для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.

Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.

По словам Джонсона, сейчас Великобритания хочет отправить танки в Польшу, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, - Джонсон