Гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО, но сделают ее "неприступной", - Джонсон
Западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые сделают страну неприступной для повторного нападения России.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Джонсона, необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в предстоящей "архитектуре безопасности" Европы. Он отметил, что гарантии безопасности для Украины не будут тождественны пятой статье НАТО (нападение на одну страну Альянса считается нападением на всех его членов – ред.).
"Я надеюсь, что это позволит украинцам убедиться, что их территория настолько укреплена, что будет недоступна для дальнейшего нападения со стороны России", - сказал он.
Также союзники будут поддерживать Украину поставками оружия, обучением военнослужащих и обменом разведданными.
По словам Джонсона, сейчас Великобритания хочет отправить танки в Польшу, чтобы Варшава смогла передать Украине советские Т-72.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, - Джонсон
Пожалуйста, подождите...
Думаю, що тепер Україна буде розміщати свою бази і інших країнах, в тому числі в країнах НАТО. Наприклад в Литві чи в Естонії.
А нам достатньо база морського флоту Об'єднаного королівства та система повітряної і протиракетної оборони США.
Якщо зебіли здадуть південь, і найвеличніший почне розказувать що "я пріньос вам мір" - звідси треба линять зразу, як відкриють кордони. Бо це автоматично означатиме початок неминучого кінця.
Набібуліна дає два місяця і почнуться "структурні зміни у економіці рф".
Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех Договаривающихся Сторон, и вследствие этого они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет Стороне или Сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия, индивидуально и по соглашению с другими Договаривающимися Сторонами, такого действия, какое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического района.
О всяком таком вооруженном нападении и всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.
Тот же будапештский меморандум где никто никому ничего не обещал.
Яо надёжней любых бумажек с любыми гарантиями и к этому нужно стремиться. Тем более что в НАТО уже скоро 15 лет как нас отказываются принимать принимая туда кого попало лишь бы не входить в конфликт с ***********.
НАТО І ТІЛЬКИ НАТО! і справа не в 5ій статті практиці - справа в тому що буде 33 країни - вже страшно нападати - А РАПТОМ таки спрацює 5 стаття і все ТРИЗДЕЦЬ!
Еквилібристика.
А реально до ЄС може років через 5, коли пройдуть усі реформи і відновлять інфраструктуру.
А назвать его можно "про гарантии" - это уже не имеет особого смысла.
Если Украина не под воздушным колпаком НАТО - то значит она под колпаком СССР или как там эту случку назовут...
Якщо ви правда думаєте, що орки пішли війною тільки на Україну - ви безумніші за зеленського і його 12 любих друзів. Читайте "Ледокол" Суворова, там все пояснено.
Чи будуть підкорюватися шантажу куйла?
Може просто не вистачає чіткої позиції керівництва самої України, коли Зеленський мовить устами Єрмака наполягаюч на "мир где-то посередине"?
Чому він нам має умови ставити і ми маємо їх виконувати? Давайте в росію введемо війська і йому умови будемо ставити.
Мирна угода України з Росією. Які плюси і мінуси українського проєкту договору. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
Україна сформулювала свою пропозицію до Росії щодо умов закінчення війни. Основний її аспект - відмова від НАТО і нові гарантії безпеки. Чи є це стратегічним успіхом для країни?
Зустріч української і російської делегацій у Стамбулі 29 березня, на відміну від попередніх, може вважатись результативною.
Сторони озвучили перший проєкт мирного договору, який розробила і погодила українська сторона. Запропоновані умови наразі перебувають на столі у президента РФ Володимира Путіна. https://www.bbc.com/ukrainian/features-60932854
Он аргументированно и доходчиво объяснил, какие 4 гарантии безопасности сейчас необходимы для Украины. В общем информационном потоке бреда от Дрыстовичий(арестовича и Ко) логические рассуждения товарища Илларионова - глоток "свежего воздуха".
Полностью с ним согласен.
https://www.youtube.com/watch?v=59tN0cd66bA
ці "гарантії безпеки" - один комік придумав, всі його підтримали.
Блін, хлопці, це ж не КВН.
Щодо Заходу, то там розуміють, що Україна захищає саме Захід від рашистів, і те що ***** воюючи в Україні воює з НАТО знають дуже добре. Країни НАТО допомагають нам зброєю, але їх війська участі в бойових діях не беруть. Якщо б Україна була членом НАТО, вступила б в дію 5 стаття. Тому різними "гарантіями" для України, країни НАТО намагаються убезпечити себе від прямої військової сутички з рашистами, яка неминуча в майбутньому. Тому замість членства в НАТО пропонують "нові будапештські гарантії", в сенсі будемо допомагати зброєю, а ви воюйте, нас захищайте.
Чужими руками добре жар загрібати.
Можно дальше дороги строить,а солдатам дальше по 10 000 платить.
Так почему наша Армия не соответствует стандартам НАТО?
Запитання: - Президент Зеленський каже, що Україна має отримати безпекові гарантії, які замінять для нас "натівську статтю 5". Чи вважаєте ви можливим надання Штатами таких гарантій на двосторонньому рівні?
Відповідь Вікторії Нуланд, заступниці Держсекретаря США Е.Блінкіна: - Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати.
Запитання: - Тобто "запевнення", не "гарантії"? (Примітка: "безпекові запевнення" - це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони)
В.Нуланд: - Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно.