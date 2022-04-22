12 граждан Украины согласились занять должности в структурах "ЛНР", им сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

В Луганской области 12 граждан согласились занять должности в "райадминистрациях "ЛНР", а также стать служащими "прокуратур" оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, во время временной оккупации территории Старобельского района Луганской области 7 местных жителей добровольно согласились на занятие руководящих должностей в незаконно созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской райадминистрациях "ЛНР". Также 5 граждан стали служащими так называемых прокуратур Старобельского и Марковского районов "ЛНР", – говорится в сообщении.

12 граждан Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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