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Новости Война
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12 граждан Украины согласились занять должности в структурах "ЛНР", им сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

боевики,террористы,лнр,орло

В Луганской области 12 граждан согласились занять должности в "райадминистрациях "ЛНР", а также стать служащими "прокуратур" оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, во время временной оккупации территории Старобельского района Луганской области 7 местных жителей добровольно согласились на занятие руководящих должностей в незаконно созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской райадминистрациях "ЛНР". Также 5 граждан стали служащими так называемых прокуратур Старобельского и Марковского районов "ЛНР", – говорится в сообщении.

12 граждан Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Также смотрите: Подозреваемый в госизмене депутат Херсонского горсовета взят под стражу. Он сотрудничал с оккупантами и планировал побег из Украины вместе с семьей. ФОТО

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коллаборационизм (871) Офис Генпрокурора (2471) Луганская область (6499)


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22.04.2022 19:05 Ответить
Чергові 12-ть мерзенних гнид...
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22.04.2022 19:07 Ответить
Чергові 12-ть мерзенних гнид...: бужанскі, партнови, татарови, мураєви, бойки, дубінскі, рабіновичі...та інші добкіни зі штепами....
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22.04.2022 19:50 Ответить
опзж
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22.04.2022 19:07 Ответить
самое прикольное, что у этих долбоящеров ума палата, и они верят, что рая пришла "навсегда"... ))
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22.04.2022 19:08 Ответить
К сожалению их далеко не 12. Среди убежавших в Польшу или во Львов их более чем много.
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22.04.2022 19:12 Ответить
Це все до сраки. Треба ліквідувати 3-4 колаборантів, тоді інші тричі подумають. Звичано, тільки "ідейних" прихильників рашизму, бо в декого можуть бути діти в заручниках чи ще якісь обставини.
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22.04.2022 20:35 Ответить
А русский мир в голове ты как у них вытравишь Они же тебе набрешут и тут же убегут к рашистам… это не народ это гнильё в этом бамбасе….
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22.04.2022 21:38 Ответить
И после таких сообщений мне опять будут доказывать, что мол на самом деле народ бамбаса ни в чем не виноват? Гнильё ваш народ бамбаса. Гнильё предатели и проститутки!Из за вас суки, именно из за вас, бегавших в 2014 с триколорами, кричащих приди-введи, хотим в расею и т.д. война в Украине сейчас и идёт! Об этом украинцы будут помнить всегда!!! Готовьтесь мрази…. И никто меня в обратном уже не переубедит!
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22.04.2022 21:34 Ответить
 
 