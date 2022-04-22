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Новости Война
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Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

насилие

Рассказ женщины, матери двух детей, которую похитили, насиловали и подвергали бесчеловечным пыткам российские военнослужащие на оккупированной части Луганской области.

Детали этой ужасающей истории сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"К счастью, женщина с детьми сумела чудом спастись под защиту Вооруженных сил Украины. Преступник с позывным Донецк и другие изверги - это и есть российская армия, тот путинский мир, от которого защищают Украину наши защитники - воины Нацгвардии, Вооруженных сил и Пограничной службы в Рубежном.

Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов 01
Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов 02
Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов 03

А женщине с детьми требуется квалифицированная помощь. Материалы дела этого очередного преступления России переданы в правоохранительные органы Украины", – написал Бутусов.

Также смотрите: Бойцы 128-й ОГШБр из миномета уничтожили танк Т-72 оккупантов. ВИДЕО

насилие (394) оккупация (10159) Бутусов Юрий (4366) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+50
А кое кто нам рассказывает что мы сейчас можем подписать с окупантами мир а окупированные территории можем освободить путем переговоров лет через 30. А миллионы наших украинцев подождут 30 лет? И кто то верит что через 30 лет кто то и что то будет освобождать, особенно когда там уже вместо украинцев будет сидеть несколько поколений завезенных кацапоидов из росийской глубинки?
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22.04.2022 19:20
+22
Моя думка: ворог наблизився на 25-30км - жінки з малолітніми дітьми(у добровільно- примусовому порядку) евакуюються, 10-20км-всі жінки(не задіяні в обороні) евакуюються, чоловіки на свій розсуд, хоча правильно всіх цивільних вивозити. Міста і села, перед окупацією мають бути в стані Попасної або Гостомеля- все одно НАМ відновлювати, але окупанти не будуть там відпочивати, митись і "розважатись". Коли фіни залишали свої території,вони вивозили ВСЕ населення і спалювали своє хазяйство., доречі ці теріторії, кацапи, так і не відновили і не заселили своїм збльовом!!
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22.04.2022 19:48
+17
Самое мерзкое, когда говорится что всё это делается ради защиты людей и что это важнее территорий. Но как бы еще после 14 года, постоянных преследований татар в Крыму, режима постоянного террора в ОРДЛО можно было понять, что это никакая не защита людей.
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22.04.2022 19:30
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А кое кто нам рассказывает что мы сейчас можем подписать с окупантами мир а окупированные территории можем освободить путем переговоров лет через 30. А миллионы наших украинцев подождут 30 лет? И кто то верит что через 30 лет кто то и что то будет освобождать, особенно когда там уже вместо украинцев будет сидеть несколько поколений завезенных кацапоидов из росийской глубинки?
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22.04.2022 19:20 Ответить
Самое мерзкое, когда говорится что всё это делается ради защиты людей и что это важнее территорий. Но как бы еще после 14 года, постоянных преследований татар в Крыму, режима постоянного террора в ОРДЛО можно было понять, что это никакая не защита людей.
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22.04.2022 19:30 Ответить
Це,форма легалізаії зегеноциду. Втім,він успішно справляється
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22.04.2022 20:05 Ответить
zegenocid? иди ка ты наху@... это ГЕНОЦИД СОВЕРШАЕМЫЙ РУССКИМИ НАЦИСТСКИМИ СВИНЬЯМИ
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23.04.2022 04:03 Ответить
Озброєні знущаються над неозброєними? Оце так новина.
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22.04.2022 19:20 Ответить
Тому,необхідно,терміново роззброїти українців,такі забаганки влади. Чи,намагання керувати під примусом зброї?
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22.04.2022 20:08 Ответить
От тому і треба евакуйовувати людей із зони воєнних дій. Не розумію чому люди ризикують собою. Ба більше своїми дітьми. Зрозуміло коли не змогли втекти з Маріуполя. Але там також є питання.
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22.04.2022 19:28 Ответить
Бо чекали русский мир. Ось він і прийшов до них. А просили що їдьте. І вивозили всіх безкоштовно.
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22.04.2022 19:29 Ответить
Я тоже думаю, что ждали русских. Не в том плане, что "жду русских, чтоб почитать Тютчева". Ждали воплощения того, о чем рассказывали а) заробитчане (которые любили хорошенько припи....) б) медведчуковские телеканалы НьюзОне, 112, Зик и др.
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22.04.2022 20:17 Ответить
Картина мира у того же бучанина или дончанина на 24.02 была примерно такая: "Ах, как я плохо живу в этай вашей постмайданной Буче или Рубежном условно..... Мне приходится ездить на работу в этат проамериканский Киев. Работать на этих украинцев-буржуинов. Платить налоги!!!! американскому правительству! Платить военный сбор!!!! американской армии ЗСУ.

А вот Петро-заробитчанин из Москвы мне рассказывал, что в РФ и налогов нет, и бюджет сам по себе наполняется, и бензин бесплатный, и коммуналки нет, и кругом все родненькое - русское, а не американско-кличковское, как в Киеве!
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22.04.2022 20:22 Ответить
Да в рубіжному там вати 70 %
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22.04.2022 19:31 Ответить
У мене тільки одне питання: їх жінка народила?
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22.04.2022 19:33 Ответить
ні, їх баби нарожали.
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22.04.2022 22:05 Ответить
это террористы, а террористов уничтожают....
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22.04.2022 19:34 Ответить
Это под какую статью *********** попадает, денацификация или демиллитаризация?
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22.04.2022 19:34 Ответить
Мародеризация, домовруйнация, гражданубивация, короче ГЕНОЦИД рода человеческого орками.
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22.04.2022 19:37 Ответить
Моя думка: ворог наблизився на 25-30км - жінки з малолітніми дітьми(у добровільно- примусовому порядку) евакуюються, 10-20км-всі жінки(не задіяні в обороні) евакуюються, чоловіки на свій розсуд, хоча правильно всіх цивільних вивозити. Міста і села, перед окупацією мають бути в стані Попасної або Гостомеля- все одно НАМ відновлювати, але окупанти не будуть там відпочивати, митись і "розважатись". Коли фіни залишали свої території,вони вивозили ВСЕ населення і спалювали своє хазяйство., доречі ці теріторії, кацапи, так і не відновили і не заселили своїм збльовом!!
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22.04.2022 19:48 Ответить
Потому что у нас была сдача. Кроме того наше государство не работает - оно только видосики может выпускать. Давайте уже признаем это. Армия частично рефомривана и держится на энтузиазме и волонтерстве, а государство импотент и имбицил. Оттого кучу трупов и захваченные села.
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22.04.2022 20:06 Ответить
Какая сдача? Начались боевые действия - ноги в руки и куда-нибудь бегом. А сдача там или остача, или недостача, ты уже далеко - без тебя разберутся
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22.04.2022 20:30 Ответить
Где-то в начале марта, когда говорили "Буча наша" я спорил о том что надо эвакуировать людей с опасных зон, а не позволять всему идти на самотек. Так как сами люди не эвакуируются, а многие кто "эвакуировались" сделали это из мест, где эвакуации не надо было вообще и куда до сих пор снаряда не прилетело. Почему так? Потому что люди неадекватно оценивают угрозу и для этого и существует оценка от спецов. Но её не было. Не было. Не было. Была - Буча наша.
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22.04.2022 20:44 Ответить
нужно было хотя-бы обьявить людям что находится под оккупацией опасно для жизни - но нигде ни Кличко ни зеленский ни дерьмак с арестовичем об этом не говорили и они виновны косвнно в том числе в ужасах Бучи и остальных городков
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22.04.2022 22:26 Ответить
сдача или саботаж дермаковской власти была - если ты тупой зелебоб или кацап залетный тогда иди в след за кораблем
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22.04.2022 22:24 Ответить
ВАНЯ иди пропагандоша русский в жопу. ты вояка диванный подними жопу и иди воевать .тварь еще пердит что то ..Армия Украины совершает подвиг а ты тварь грязь ***********
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23.04.2022 04:06 Ответить
ты что мудило против без виза ? только у кацапов горят пуканы от ЕС НАТО и безвиза
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22.04.2022 22:22 Ответить
только людей девать некуда эвакуированных - а до границы еще надо добраться
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22.04.2022 22:21 Ответить
Це також всим тим хто не хоче евакуюватись !
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22.04.2022 19:58 Ответить
Ці нелюди будуть Гарантами нашої безпеки по мирному договору, який готується підписати наша влада. Не провокуйте їх і сопіть в тряпочку.
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22.04.2022 20:00 Ответить
Це 100% були донбаські моральні виродки! До цього були алкашньой підзаборною, а як отримали автомат і безмежну владу над захопленими цивільними, так все їх нутро і вилізло назовні
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22.04.2022 20:41 Ответить
москальская армия вряд ли является образцом морали. в Буче и т.п. были не лугандоны-домбабвийцы все-таки.
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22.04.2022 21:19 Ответить
как такое полудурошное вроде тебя, закалебало ставить клеймо "донбаські"на всех уроженцев Донбасса,моральных уродов везде хватает...
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22.04.2022 21:41 Ответить
Нада проста пєрєстать стрєлять(с)
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22.04.2022 21:38 Ответить
все русские нацисты должны сдохнуть
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23.04.2022 04:07 Ответить
Жах! Бідна жінка....
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23.04.2022 09:17 Ответить
 
 