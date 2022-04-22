Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Рассказ женщины, матери двух детей, которую похитили, насиловали и подвергали бесчеловечным пыткам российские военнослужащие на оккупированной части Луганской области.
Детали этой ужасающей истории сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"К счастью, женщина с детьми сумела чудом спастись под защиту Вооруженных сил Украины. Преступник с позывным Донецк и другие изверги - это и есть российская армия, тот путинский мир, от которого защищают Украину наши защитники - воины Нацгвардии, Вооруженных сил и Пограничной службы в Рубежном.
А женщине с детьми требуется квалифицированная помощь. Материалы дела этого очередного преступления России переданы в правоохранительные органы Украины", – написал Бутусов.
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А вот Петро-заробитчанин из Москвы мне рассказывал, что в РФ и налогов нет, и бюджет сам по себе наполняется, и бензин бесплатный, и коммуналки нет, и кругом все родненькое - русское, а не американско-кличковское, как в Киеве!
мудилопротив без виза ? только у кацапов горят пуканы от ЕС НАТО и безвиза