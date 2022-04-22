Война в Украине может спровоцировать многие болезни и навредить окружающей среде, - посольство США
Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем.
Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Нелепая война России против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев и перемещению миллионов человек, но и негативно повлияла на окружающую среду, и продолжает угрожать здоровью и жизни всех оставшихся в Украине. Обломки, образующиеся при обстрелах зданий, могут отравлять воздух, обжигать кожу, другие органы. Химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут проникать в землю, отравляя почву и растения, важные для пищевой отрасли", - говорится в сообщении.
В частности, повреждение инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены также создает широкие угрозы здоровью, включая брюшной тиф, холеру, дизентерию и полиомиелит.
"Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но и отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем. В День Земли и каждый день мы вместе с Украиной", - добавили в посольстве.
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