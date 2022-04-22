РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4781 посетитель онлайн
Новости Война
5 242 9

Война в Украине может спровоцировать многие болезни и навредить окружающей среде, - посольство США

війна

Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем.

Об этом в Twitter сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Нелепая война России против Украины не только привела к гибели тысяч украинцев и перемещению миллионов человек, но и негативно повлияла на окружающую среду, и продолжает угрожать здоровью и жизни всех оставшихся в Украине. Обломки, образующиеся при обстрелах зданий, могут отравлять воздух, обжигать кожу, другие органы. Химические вещества, выделяемые из поврежденных объектов и критической инфраструктуры, могут проникать в землю, отравляя почву и растения, важные для пищевой отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, повреждение инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены также создает широкие угрозы здоровью, включая брюшной тиф, холеру, дизентерию и полиомиелит.

"Жестокие нападения России не только угрожают жизни мирных жителей, но и отравляют воздух, землю и воду Украины надолго в будущем. В День Земли и каждый день мы вместе с Украиной", - добавили в посольстве.

Также читайте: Пока зло не будет побеждено, мы не имеем права на усталость, - премьер Литвы Шимоните

посольство (1081) США (26743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руцкий миръ россадник зла и самого плохого.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:34 Ответить
зато корона куда-то вдруг внезапно исчезла
показать весь комментарий
22.04.2022 19:42 Ответить
корона живее всех живых,але в умовах воєнного часу сприймається як нежіть
показать весь комментарий
22.04.2022 19:46 Ответить
В Європі всі як боялись корони, так бояться
показать весь комментарий
22.04.2022 20:04 Ответить
в ивропе войны нет
показать весь комментарий
22.04.2022 20:15 Ответить
Все вірно. Москалів треба прикопувати, бо з потеплінням буде просто піз...єц.
показать весь комментарий
22.04.2022 19:42 Ответить
прикопувати не допоможе, це лайно з грунтовими водами десь та й вилізе. Палити треба.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:59 Ответить
ПОРА ВСЕ КОРАБЛИ РОССИИ В СТОЙЛО ПОСТАВИТЬ !!! ЗАПРЕТИТЬ ИМ ХОДИТЬ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ !!!
показать весь комментарий
22.04.2022 19:54 Ответить
То вводьте максимально можливі санкції. Якщо на роздавити агресора економічно, то проблеми будуть у всіх, не лише в України.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:05 Ответить
 
 