Марка с кораблем была продана на аукционе за 5 млн грн

Эти деньги пойдут на помощь украинской армии.

Об этом сообщила "Укрпочта", передает Цензор.НЕТ.

"На благотворительном аукционе марку с кораблем продали за 5 млн грн! А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи", - говорится в сообщении.

За такую сумму с молотка ушла марка с автографом автора легендарной фразы.

В "Укрпочте" поблагодарили участников аукциона и особенно победителя, который боролся за лот до последнего.

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