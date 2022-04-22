"Я как серийный убийца, как Чикатило": Россия для войны в Украине пополняет свою армию психически больными юношами, - перехват СБУ. АУДИО

Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей.

СБУ перехватила разговор, на котором слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами, передает Цензор.НЕТ.

Он ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…". Такой ответ испугал даже его мать.

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