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Новости
22 051 30

"Я как серийный убийца, как Чикатило": Россия для войны в Украине пополняет свою армию психически больными юношами, - перехват СБУ. АУДИО

рф,окупанти

Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей.

СБУ перехватила разговор, на котором слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами, передает Цензор.НЕТ.

Он ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…". Такой ответ испугал даже его мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский

Автор: 

армия РФ (19307) СБУ (19914) перехват (343)


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Топ комментарии
+40
140 миллионов психических больных.
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22.04.2022 19:44
+32
Там всі такі.
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22.04.2022 19:44
+18
Їх немає 140 мільйонів. Набагато меньше. Недавно статтю читав., цифра населення роздута.
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22.04.2022 19:45
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22.04.2022 19:43 Ответить
140 миллионов психических больных.
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22.04.2022 19:44 Ответить
Їх немає 140 мільйонів. Набагато меньше. Недавно статтю читав., цифра населення роздута.
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22.04.2022 19:45 Ответить
того поголів'я в рф як мінімум удвічі менше: усушка, утруска, пріпіска...
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22.04.2022 19:47 Ответить
та ні. то вони китайців переписали, які Сибір під рисові плантації переробляють.
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22.04.2022 20:01 Ответить
миллионов 90.
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22.04.2022 21:10 Ответить
Там всі такі.
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22.04.2022 19:44 Ответить
яке *****, такий народ
або навпаки
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22.04.2022 20:48 Ответить
А попередні розмови що не такі були?
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22.04.2022 19:47 Ответить
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22.04.2022 19:48 Ответить
ублюдки!
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22.04.2022 19:49 Ответить
недоразвітий кацапячiй недойобок.
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22.04.2022 19:50 Ответить
для Украины это хорошо или плохо?
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22.04.2022 19:51 Ответить
ше трошки і будуть одне одного різати, одним словом різьба по дереву
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22.04.2022 20:48 Ответить
Кацапськіє свіньї-ви всє сєрійниє убійци...
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22.04.2022 19:54 Ответить
Диагност один на всех - орк (острый распираторный критинизм)
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22.04.2022 19:57 Ответить
мушку на своем калаше спили, Щщ-щекотила кацапская!
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22.04.2022 20:00 Ответить
Да там вся нація психічно хвора.
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22.04.2022 20:04 Ответить
І для чого про таких ******** цілу статтю подавати?
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22.04.2022 20:05 Ответить
Чомусь закортіло, щоб цей виродок повернувся додому. Уявляєте, що воно буде чудити в своєму місті?
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22.04.2022 20:08 Ответить
Як би не зруновані міста і вбиті громадяни, я би сказав що, очищення планети від кацпських утирків йде на ура! Спецоперація - кацапів утилізація. Цілу весну будемо мести, мити, чистити і вичищати світ від руснявої погані.
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22.04.2022 20:15 Ответить
там таких 99 процентов!
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22.04.2022 20:23 Ответить
Такого покидька тільки підранитии.І нехай повертається в паРашу. Звір який спробував крові вже не зупиниться.Нехай шматує потім потомство рашистів.
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22.04.2022 20:58 Ответить
Якщо у них в армію беруть після "малолєтки" то і психічно хворе "м'ясо" пройде. Тільки справа в тому що ті хто знущається над слабшими в більшості сцикливі і воїни з них ніякі як з кадирівців.
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22.04.2022 21:46 Ответить
Они и есть рабы. Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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22.04.2022 22:20 Ответить
просто малолетний дебил. пару прилетов и к маме побежит так что х"й поймаешь. такого мильчаковского говна что на камеру щенкам голові резали на донбас тоже поначалу возили. потом как наши подтянулись их сразу как в унитаз сміло.
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22.04.2022 23:04 Ответить
********
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22.04.2022 23:51 Ответить
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23.04.2022 03:47 Ответить
Там главный "Чикатило" упраляет всей **********!
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23.04.2022 09:33 Ответить
НА ОРГАНЫ ЧЕКАТИЛУ !)
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24.04.2022 13:44 Ответить
 
 