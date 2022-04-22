"Я как серийный убийца, как Чикатило": Россия для войны в Украине пополняет свою армию психически больными юношами, - перехват СБУ. АУДИО
Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей.
СБУ перехватила разговор, на котором слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами, передает Цензор.НЕТ.
Он ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…". Такой ответ испугал даже его мать.
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+40 Саша Пончик
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Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******