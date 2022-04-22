Следующий пакет санкций ЕС против России может включать частичный запрет на импорт нефти, - Politico
По данным издания Politico, шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели. В него могут войти частичный запрет на импорт и отключение ряда банков от SWIFT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Politico сообщает со ссылкой на неназванных дипломатов, что "новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT".
По информации издания, меры против импорта нефти, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки морским путем или трубопроводом. Также в Брюсселе обсуждается возможность внедрения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета импорта нефти из России.
Один из дипломатов заявил, что, как ожидается, новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять его до пятницы. Однако на сегодняшний день официальной информации о сроках рассмотрения и принятия пакета от Европейской комиссии не поступало.
"Другие собеседники настроены осторожнее: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники считают, что в начале следующей недели можно ожидать какой-либо инициативы по санкциям", - пишет Politico.
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▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
арону ще його аукнеться. Не перехваліть його.
послабляючи роіську, вони наносять шкоду своїм фінансам і перспективам, а це дає можливість для роіські організувати внутрішню дестабілізацію, зменшення військової підтримки України і неможливість фінансування поствійськової відбудови.
Так працювали і працють дуже багато компаній, Шелл в тому числі і зараз так працює.
https://biz.censor.net/news/3336075/yevropa_zbilshyla_import_nafty_z_rosiyi_zavdyaky_sirym_shemam_wsj