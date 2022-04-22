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Новости Санкции против России
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Следующий пакет санкций ЕС против России может включать частичный запрет на импорт нефти, - Politico

рф,санкції

По данным издания Politico, шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели. В него могут войти частичный запрет на импорт и отключение ряда банков от SWIFT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Politico сообщает со ссылкой на неназванных дипломатов, что "новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT".

По информации издания, меры против импорта нефти, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки морским путем или трубопроводом. Также в Брюсселе обсуждается возможность внедрения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета импорта нефти из России.

Один из дипломатов заявил, что, как ожидается, новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять его до пятницы. Однако на сегодняшний день официальной информации о сроках рассмотрения и принятия пакета от Европейской комиссии не поступало.

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"Другие собеседники настроены осторожнее: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники считают, что в начале следующей недели можно ожидать какой-либо инициативы по санкциям", - пишет Politico.

нефть (1918) санкции (11301) Евросоюз (17135) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+8
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:02
+3
Венгрию послать🖕, шольца отстранить👍❗
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22.04.2022 20:01
+3
По, моему, толку от всех этих якобы санкций как с козла молока....
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22.04.2022 20:11
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Правила форума Совет форумчан
посли ЄС обговорюватимуть його протягом тижня Христос воскрес
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22.04.2022 19:51 Ответить
А Ви хотіли протягом години? В нас он Альфа-банк чудово себе почуває - нормально, тільки на цьому тижні розірвали договір про співробітництво в ракетній галузі - також нормально, а решта світу повинна в секунду підірватись чи як?
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22.04.2022 21:27 Ответить
Послу того, как Пуйло ожидаемо пошлет генсека ООН, согласование санкций может пойти живее.
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22.04.2022 19:53 Ответить
Нефть и газ основа бюджета рашки. Не будет эмбарго полного, путлеровские агенты Венгрия и Германия будут вгрызатся до последнего
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22.04.2022 19:55 Ответить
Венгрию послать🖕, шольца отстранить👍❗
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22.04.2022 20:01 Ответить
К сожалению это немцам решать отстранять его или нет. Будем надеятся, что отстранят
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22.04.2022 20:03 Ответить
Ну если в Бундестаге уже пошли разговоры о его отставке, то ничего хорошего ему это не сулит... шмольц своими действиями уверенно идет к политической смерти... тут дело даже не в поддержке или неподдержке кого-то, а в том, что он сначала типа принял твердое решение и сделал кучу обещаний, а теперь судорожно хочет отпетлять и говорит совсем другое... и это во время войны в Европе... думаю, что немцы вряд ли такого слабака потерпят...
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22.04.2022 20:34 Ответить
Хроника лжи канцлера Германии Олафа Шольца:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
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22.04.2022 20:02 Ответить
Шольц только вступил на должность и уже забыл быстро, что он всего лишь менеджер, который должен регулировать решения, принятые народом, местными властями и соответствующими службами и министерствами... надеюсь, что его отставка послужит очень хорошим уроком другим зажравшимся европолитикам... вон, Макрон сразу на следующий денйь Цезарей отправил!
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22.04.2022 20:43 Ответить
Макарону ще його аукнеться. Не перехваліть його.
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22.04.2022 20:55 Ответить
По, моему, толку от всех этих якобы санкций как с козла молока....
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22.04.2022 20:11 Ответить
країни надто пов'язані економічно.
послабляючи роіську, вони наносять шкоду своїм фінансам і перспективам, а це дає можливість для роіські організувати внутрішню дестабілізацію, зменшення військової підтримки України і неможливість фінансування поствійськової відбудови.
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22.04.2022 20:15 Ответить
Першим наслідком зростання витрат Європи є зменшення можливостей для фінансування України загалом, позаяк зараз ми не заробляємо не лише на ведення самої війни, але й на фінансування решти бюджетних видатків. З огляду на те, що левову частину бюджету займають захищені статті і обслуговування боргу, ні на що інше власних доходів України не лишається.
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22.04.2022 20:27 Ответить
Десь був коментар фахівця, що нафту перемішують прямо в бункерах танкерів, і якщо частка російскої нафти складає 49.99% то це вже не вважається російской нафтой і ніякі санкції не діють!

Так працювали і працють дуже багато компаній, Шелл в тому числі і зараз так працює.
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22.04.2022 20:22 Ответить
Ееее, а нащо тому ж Шеллу такий гемор, це ж додаткові логістичні втрати через таку схему... заради знижки?
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22.04.2022 20:37 Ответить
Пора писати про українских покидьків які вклали напізпене бабло в ту довбагу трубу
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22.04.2022 20:13 Ответить
Часткову?!
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22.04.2022 20:19 Ответить
можуть??? частково??? wtf???
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22.04.2022 20:30 Ответить
Довбана гейропа! А як ЦЕ назвати?
https://biz.censor.net/news/3336075/yevropa_zbilshyla_import_nafty_z_rosiyi_zavdyaky_sirym_shemam_wsj
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22.04.2022 20:52 Ответить
я вот думаю до какого уровня война должна дойти чтобы не частичное эмбарго и не некоторые банки а отрезать нахрен все, что атомная бомба должна взорваться в центре европы или что?
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22.04.2022 20:54 Ответить
Подивимось, як всцикатиметься Угорщина.
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17.10.2022 21:47 Ответить
 
 