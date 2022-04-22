Следующий пакет санкций ЕС против России может включать частичный запрет на импорт нефти, - Politico

По данным издания Politico, шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели. В него могут войти частичный запрет на импорт и отключение ряда банков от SWIFT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Politico сообщает со ссылкой на неназванных дипломатов, что "новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, которые могут быть отключены от международной системы SWIFT".

По информации издания, меры против импорта нефти, скорее всего, будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки морским путем или трубопроводом. Также в Брюсселе обсуждается возможность внедрения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета импорта нефти из России.

Один из дипломатов заявил, что, как ожидается, новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять его до пятницы. Однако на сегодняшний день официальной информации о сроках рассмотрения и принятия пакета от Европейской комиссии не поступало.

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"Другие собеседники настроены осторожнее: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники считают, что в начале следующей недели можно ожидать какой-либо инициативы по санкциям", - пишет Politico.