Россия пытается скрыть последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан - Центр противодействия дезинформации

Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Начало "спецоперации" базировалось на рассказе в.путина о том, что "ленин - автор и архитектор Украины" и на "басне" о "неонацистах", которые уже 8 лет подавляют народ Донбасса.

Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" убегал от нашей армии с Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Шойгу снова объявил о "победе" в городе и "героической" переброске войск на другие территории. По состоянию на 22:04 на территории "Азовстали" до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии" - подытожили в ЦПДИ.

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