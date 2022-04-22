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Новости Война
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Россия пытается скрыть последствия войны и осуществляет информационную блокаду для граждан - Центр противодействия дезинформации

путін,кім

Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Начало "спецоперации" базировалось на рассказе в.путина о том, что "ленин - автор и архитектор Украины" и на "басне" о "неонацистах", которые уже 8 лет подавляют народ Донбасса.

Впоследствии идея менялась. Оккупант "героически" убегал от нашей армии с Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что схожая история произошла и в Мариуполе. Путин отказался от штурма "Азовстали" и уже 21 апреля Шойгу снова объявил о "победе" в городе и "героической" переброске войск на другие территории. По состоянию на 22:04 на территории "Азовстали" до сих пор продолжаются бои.

"Инфоблокада выгодна путину, поскольку дезинформированным народом легче управлять. Вспомним историю Северной Кореи и их "победы" в Чемпионате Мира по футболу-2014. Но представим, какой парад на 9 мая будет в этом году и сколько "побед" будет приписано российской армии" - подытожили в ЦПДИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 4 мая мир может признать дефолт России, - Центр противодействия дезинформации

россия (95615) Центр противодействия дезинформации (131)


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Топ комментарии
+3
Потому что эти манкурты потомки монгольской орды знают что их ждет висилица после Нюрнберга Ибо они позарились на святую РУСЬ и Киев- мать городов русских
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22.04.2022 20:08
+3
Кацапы абсолютно солидарны с хлом и полностью разделяют его стремление к насилию. Зомбоящих им служит отдушиной, островком эскопизма. Кацапы прекрасно знают про потери, но молчат, потому что так надо. Кацапы это стадо бесноватых свиней, которых, как в Библии, надо сбросить с обрыва.
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22.04.2022 20:14
+1
І таки приховає. Про "Москву" ж приховали,так само як і про "Курск.
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22.04.2022 21:38
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https://t.me/bozhejakekonchene/4102 рох рох рох рох рох, уііііі
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22.04.2022 19:57 Ответить
Потому что эти манкурты потомки монгольской орды знают что их ждет висилица после Нюрнберга Ибо они позарились на святую РУСЬ и Киев- мать городов русских
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22.04.2022 20:08 Ответить
ТО опечатка а то что русских в Раше мало ибо русский язык исходит из древей Киевской Руси но никак из московии И то что они причисляют себе то не ихо точно
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22.04.2022 21:25 Ответить
https://twitter.com/i/status/1516838872814133248
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22.04.2022 20:08 Ответить
Кацапы абсолютно солидарны с хлом и полностью разделяют его стремление к насилию. Зомбоящих им служит отдушиной, островком эскопизма. Кацапы прекрасно знают про потери, но молчат, потому что так надо. Кацапы это стадо бесноватых свиней, которых, как в Библии, надо сбросить с обрыва.
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22.04.2022 20:14 Ответить
Якщо в сфері пропаганди вже почали прирівнювати росію та північну корею, то значит, ь що недовго лишилося і до перлин північнокорейського ТБ

- "Футбольний матч між сбірними КНДР та Бразіліі скінчився з рахунком 7 : 0 на користь корейських футболістів"
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22.04.2022 20:29 Ответить
а де ж анонімуси???
так добре почали і.......
хай включають в прямий ефір вставки війни
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22.04.2022 20:45 Ответить
І таки приховає. Про "Москву" ж приховали,так само як і про "Курск.
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22.04.2022 21:38 Ответить
 
 