Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ в Харьковской области разоблачила и задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ и сообщавшую врагу о позициях ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Оперативники установили, что 29-летняя женщина прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

"В частности она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и по жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором есть погибшие и раненные", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении по ч.3 ст. 114-2 (Шпионаж). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.