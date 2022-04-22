РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4714 посетителей онлайн
Новости Война
51 290 118

Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ в Харьковской области разоблачила и задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ и сообщавшую врагу о позициях ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.

Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ 01

Оперативники установили, что 29-летняя женщина прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

"В частности она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и по жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором есть погибшие и раненные", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.

Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ 02

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении по ч.3 ст. 114-2 (Шпионаж). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

СБУ (19914) Харьков (7498) Харьковщина (5577) шпионаж (1390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+97
Разорвать паскуду на куски !
показать весь комментарий
22.04.2022 20:31
+77
ЩО *****!!! ВІД !!!8 ДО 12!!! РОКІВ!!!
ЩО *****!!! ХТО ЦІ Закони вигадав!!! Розстріл у війсковий час!!! РОЗСТРІЛ!!!
P. S. КРОТИ З ОП ТА СУДДІВСЬКОЇ ГІЛКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПОВНУ!!!
показать весь комментарий
22.04.2022 20:34
+59
8 лет? рили ??? за десятки погибших от обстрела? А чем она отличается от того удмуртского организма, который жмёт кнопку в БМ-21???
показать весь комментарий
22.04.2022 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
З якого дива постити фото з замальованими беньками
показать весь комментарий
22.04.2022 21:34 Ответить
Майже десять років іде агресія московіі проти Украіни, а нардапи з Вру з Головами вру та суддями так і живуть із законами мирного часу!!!
Вони та голови Вру працюють на руку агресора та його агентури в Украіні!!
От і маємо таку справу з агентурою…
показать весь комментарий
22.04.2022 21:48 Ответить
Обличчя злодіїв замазують тому що вони можуть і не бути такими злодіями.А те що пишуть може бути і не дуже точна інформація.
показать весь комментарий
22.04.2022 21:58 Ответить
Не буде там від 8 до 12. Воно навіть до колонії не дотягне! Повісять у СІЗО. Скажуть: "усвідомила провину, не змогла з цим жити, бла-бла-бла, сталося самогубство". Таких курвів навіть у кримінальному світі не терплять.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:09 Ответить
Україна ніколи не переможе,поки не стане відноситися до ворогів як до ворогів.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:14 Ответить
При дедушке Сталине подобных ********** расстреливали без суда и следствия.
Заигралась Украина в демократию.
показать весь комментарий
22.04.2022 22:40 Ответить
Насчет расстрелять, то только после суда и следствия и показательно, а по поводу "дедушки" ехали бы вы в кацапию, там его очень любят, вам бы было приятно. 😁
показать весь комментарий
23.04.2022 01:17 Ответить
Надеюсь ее сгноят еще на первом году тюряги, чем кормить эту ****** 12 лет по три раза в день
показать весь комментарий
22.04.2022 22:59 Ответить
від 8 до 12 за дсотні, якщо не тісячі життів??? І якого ***, вона ще стояти може? Ні, це реально сексизм якийсь, тіки тому зо в неї *****, її не заставили збирати вибиті зуби зломаними руками???
показать весь комментарий
22.04.2022 23:51 Ответить
Це ж загублені людські життя. За таке має бути відповідальність як за массове вбивство
показать весь комментарий
22.04.2022 23:57 Ответить
За предательство и измену Родине 8 лет? За многочисленные убийства 8 лет? И за выращивание для себя конопли на балконе 8 лет. А, это ж в Украине. Тогда понятно.
показать весь комментарий
23.04.2022 00:26 Ответить
Нах@я оно живое?...
показать весь комментарий
23.04.2022 00:59 Ответить
На палю худобу
показать весь комментарий
23.04.2022 01:27 Ответить
Толерастія до ворогів цвєтьот і блаґоухаєт. Який *******...
показать весь комментарий
23.04.2022 05:08 Ответить
Країна має право знати як про своїх героїв так і про антигероїв тож обличча я мислю закривати не слід.
показать весь комментарий
23.04.2022 09:08 Ответить
какие *** 8-12 лет, расстрел и нех тратится на суд.
показать весь комментарий
23.04.2022 12:25 Ответить
Розтріл по закону воєнного часу нема чого церемонитись
показать весь комментарий
23.04.2022 16:33 Ответить
Таких тварей, надо на месте преступлений расстреливать, без всякого суда и следствия, военное время ведь, а вы, от 8 до 12 лет. Ведь этим самим, вы только лишь плодите таких уродов.
показать весь комментарий
23.05.2022 23:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 