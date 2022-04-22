Задержана агент РФ, которая корректировала обстрелы врага по Харькову, - СБУ. ФОТО
Контрразведка СБУ в Харьковской области разоблачила и задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ и сообщавшую врагу о позициях ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Харьковской области.
Оперативники установили, что 29-летняя женщина прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, она устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.
"В частности она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и по жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором есть погибшие и раненные", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.
Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении по ч.3 ст. 114-2 (Шпионаж). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
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Вони та голови Вру працюють на руку агресора та його агентури в Украіні!!
От і маємо таку справу з агентурою…
Заигралась Украина в демократию.