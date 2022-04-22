Гайдай – жителям Луганщины: Если хотите, чтобы Пасха была привычным праздником для вас – эвакуируйтесь
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому мы привыкли - эвакуируйтесь. В последние дни в разных областях Украины местные власти призывают соблюдать комендантские часы, смотреть богослужения по телевизору, освящать паски утром… Я просто скажу для тех, кто остался - берегите себя. Потому что в Луганской области богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут паски…
Комендантский час у нас, по ощущению, длится постоянно… людей на улицах почти нет и днем. У нас будет военная Пасха – только в наших мыслях. Если хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут с утра", - отметил Гайдай.
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Хотя конешно им киздеть как дышать.
Уже і Бутусов писав і усі не байдужі, що адміністрація втікла з регіону майже вся, залишились самі військові та трохи поліції ... в них не має зайвих сил та часу за ватою спостерігати ...тому підвезти крази і вивизти усіх хто хочь трохи має клепки ... далі - нахер вирубати мобільний зв'язок та глушити усі інші радіомережі, крім наших, щоб вата не могла змоги передавати позиції та коректувати вогонь .... бо інакше це якась дивна війна виходить ... більше насправді не війна а якась срана операція