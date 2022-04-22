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Новости Война
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Гайдай – жителям Луганщины: Если хотите, чтобы Пасха была привычным праздником для вас – эвакуируйтесь

луганщина,дснс

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому мы привыкли - эвакуируйтесь. В последние дни в разных областях Украины местные власти призывают соблюдать комендантские часы, смотреть богослужения по телевизору, освящать паски утром… Я просто скажу для тех, кто остался - берегите себя. Потому что в Луганской области богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут паски…

Комендантский час у нас, по ощущению, длится постоянно… людей на улицах почти нет и днем. У нас будет военная Пасха – только в наших мыслях. Если хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут с утра", - отметил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные похитили, насиловали и подвергали пыткам мать двоих детей в оккупированной части Рубежного, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Пасха (378) эвакуация (2074) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+5
Походу елєкторат ОПЗЖ і Шарія чекає асвабадітєлєй!
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22.04.2022 21:08
+4
Какой-то ******** цирк с этим упрашиванием панов на эвакуацию. Война идет, а люди ***** живут как будто в мирное время. Военные говорят - мирняк мешает защищать позиции города. Подогнали кразы - загрузили всех силой и вывезли в центральную и западную части Украины! На самых упоротых пох. Пусть военные считают что город пустой!
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22.04.2022 21:21
+2
Українським військовим подарували автомобіль за знищення крейсера «Москва»
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22.04.2022 21:09
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Походу елєкторат ОПЗЖ і Шарія чекає асвабадітєлєй!
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22.04.2022 21:08 Ответить
Стирают с лица земли
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22.04.2022 21:22 Ответить
Это должно электорату опзж и шария пойти на пользу .Добкину и ещё одному любителю шария(роженко вроде фамилия ) вроде помогло ,раз они по словам геращенка в терроборону в Харькове вступили
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22.04.2022 21:35 Ответить
Українським військовим подарували автомобіль за знищення крейсера «Москва»
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22.04.2022 21:09 Ответить
Шо то по раша тв идёт инфа шо мариуполь уже полностью захвачен.
Хотя конешно им киздеть как дышать.
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22.04.2022 21:12 Ответить
Какой-то ******** цирк с этим упрашиванием панов на эвакуацию. Война идет, а люди ***** живут как будто в мирное время. Военные говорят - мирняк мешает защищать позиции города. Подогнали кразы - загрузили всех силой и вывезли в центральную и западную части Украины! На самых упоротых пох. Пусть военные считают что город пустой!
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22.04.2022 21:21 Ответить
Так там самі упороті і лишились, які чекають асвабадітєлєй пуціна !
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22.04.2022 21:37 Ответить
І шо *****?
Уже і Бутусов писав і усі не байдужі, що адміністрація втікла з регіону майже вся, залишились самі військові та трохи поліції ... в них не має зайвих сил та часу за ватою спостерігати ...тому підвезти крази і вивизти усіх хто хочь трохи має клепки ... далі - нахер вирубати мобільний зв'язок та глушити усі інші радіомережі, крім наших, щоб вата не могла змоги передавати позиції та коректувати вогонь .... бо інакше це якась дивна війна виходить ... більше насправді не війна а якась срана операція
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22.04.2022 21:57 Ответить
А ты что не понимаешь ,что часть этих жителей (и немалая)ждёт прихода рфии и днр с лнрами.Ватный же регион в котором вся эта война и закрутилась
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22.04.2022 21:38 Ответить
я понимаю что мне попадались уже высеры на цензоре под таким ником ... я могу с уверенностью сказать что ты сам ватник на 99% ... крыса поймана
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22.04.2022 21:49 Ответить
 
 