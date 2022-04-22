Гайдай – жителям Луганщины: Если хотите, чтобы Пасха была привычным праздником для вас – эвакуируйтесь

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому мы привыкли - эвакуируйтесь. В последние дни в разных областях Украины местные власти призывают соблюдать комендантские часы, смотреть богослужения по телевизору, освящать паски утром… Я просто скажу для тех, кто остался - берегите себя. Потому что в Луганской области богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут паски…

Комендантский час у нас, по ощущению, длится постоянно… людей на улицах почти нет и днем. У нас будет военная Пасха – только в наших мыслях. Если хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут с утра", - отметил Гайдай.

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