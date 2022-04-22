Метинвест оказывает помощь 5 тыс. работникам Азовстали, которые смогли вырваться из Мариуполя, - Рыженков

Ситуация в Мариуполе катастрофическая, в блокаде находятся мирные жители и защитники города. Но Мариуполь обязательно будет украинским и будет отстроен.

Об этом заявил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Наш акционер Ринат Ахметов и компания Метинвест уже не раз говорили: мы никогда не будем работать под российской оккупацией. Я все еще уверен, что Украина вернет Мариуполь, а компания Метинвест будет участвовать в восстановлении города. Что касается наших заводов, то мы обязательно их отстроим Более того: во время восстановления мы будем использовать новые технологии в рамках декарбонизации, о которых заявили несколько месяцев назад, и которые все еще собираемся внедрить на предприятиях. И мы обязательно сделаем это — на предприятиях, которые будут работать в Украине", - заявил Рыженков.

По его словам, запасы воды и еды в городе заканчиваются, ситуация катастрофическая. Однако украинская армия продолжает удерживать позицию. "Мы чувствуем невероятную гордость за воинов, которые держат Мариуполь. Война войной, но то, что они показывают, – это настоящий героизм", – подчеркнул он.

Он также рассказал, что компания "Метинвест" открыла горячую линию для сотрудников, сумевших вырваться из города. "Мы всех регистрируем и оказываем помощь: предоставляем им еду, размещение, медицинское сопровождение. На данный момент только с Азовстали с нами в контакте 4-5 тысяч работников. Что касается остальных, то мы стараемся максимально распространять информацию в городе, чтобы они ее услышали и вышли с нами на контакт как можно скорее", - рассказал гендиректор.

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Напомним, компания Метинвест развернула более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек. Там людей обеспечивают горячим питанием, водой, предметами первой необходимости, оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Также компания оказывает всестороннюю помощь Вооруженным силам Украины: подготовила для передачи на фронт около 100 тысяч бронежилетов, тысячи аптечек, касок и турникетов, а также квадрокоптеры, дроны и беспилотники.