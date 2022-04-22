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Новости Санкции против России
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В Австрии за распространение пропаганды RT и Sputnik штрафуют на €50 тысяч

австрия

В Австрии с 14 апреля начали действовать законодательные изменения, предполагающие штраф до 50 тысяч евро за распространение, в частности, в интернете подсанкционных в ЕС российских пропагандистских ресурсов RT и Sputnik.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на австрийское информагентство Austria Presse Agentur.

Отмечается, что австрийское ведомство по связи КоммAustria с 14 апреля начало нести ответственность за соблюдение санкций Евросоюза в сфере СМИ – не только в секторе вещания, но и онлайн. Это произошло после того, как вступила в силу соответствующая поправка в закон об аудиовизуальных медиа-услугах (AMD-G).

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"Это касается и введенной ЕС блокировки российских государственных СМИ RT и Sputnik. В случае нарушений может налагаться штраф до 50 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Таким образом, как информирует АРА, техническое распространение Sputnik и RT разными языковыми версиями, как и распространение контента на всех радио, поисковых и потоковых платформах, включая социальные сети, наказываются законом. Также будут наказываться умышленные попытки обойти санкции.

Австрия (812) пропаганда (3677) санкции (11301)


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50 тисяч євро eto kopeiki - parasha zaplatit......licenziju nado otbiratj !
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22.04.2022 22:01 Ответить
Треба попросити австрійців щоб вони навчили писати нормальні закони нашого Найбільшого лібертаріанця- стефанчука!
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22.04.2022 22:01 Ответить
сажать надо лет на 5!
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22.04.2022 22:08 Ответить
В Україні й досі не посаджений жодний кацапський пропагандист, навпаки - багато з них працює на марафоні новин
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23.04.2022 09:52 Ответить
Дерашизація крокує по планеті!
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22.04.2022 22:18 Ответить
 
 