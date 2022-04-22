Переговоры со странами-партнерами о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели, - Подоляк

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По потенциальным странам-гарантам безопасности Украины: на уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", - заявил Подоляк.

Как сообщалось, советники лидеров 7 стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже выразили готовность обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют также Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

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