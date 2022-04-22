Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета, - ОВА

Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может отправить более тысячи "вагнеровцев" на восток Украины, - НАТО