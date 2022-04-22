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Новости Война
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Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета, - ОВА

ан

Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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авиакатастрофа (1723) самолет (3593) Запорожская область (3097)


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Топ комментарии
+17
Боявся що зіб'ють то і прижимався до землі, тому і мала висота польоту!
Жаль.....
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22.04.2022 22:12
+11
може друга причина низького польоту, окрім туману - булa намагання уникнити кацапське пво?
ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
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22.04.2022 22:14
+7
Які прибори тобі покажуть ЛЕП по курсу?
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
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22.04.2022 22:23
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А де вони про таке заявляли?
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22.04.2022 22:07 Ответить
цей фоксен помічений провокатор -- в спам його.
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22.04.2022 22:39 Ответить
А чому не можна звинуватити парашу?
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22.04.2022 22:08 Ответить
пнх - сисрань.
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22.04.2022 22:16 Ответить
може друга причина низького польоту, окрім туману - булa намагання уникнити кацапське пво?
ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
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22.04.2022 22:14 Ответить
а приборы в самолёте на кой хрен?
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22.04.2022 22:09 Ответить
Які прибори тобі покажуть ЛЕП по курсу?
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
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22.04.2022 22:23 Ответить
сів і полетів.. такий вумний.. курс знаєш чи підказати?
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22.04.2022 22:40 Ответить
Боявся що зіб'ють то і прижимався до землі, тому і мала висота польоту!
Жаль.....
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22.04.2022 22:12 Ответить
а приборы на кой хрен в самолёте?
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22.04.2022 22:15 Ответить
Юра вы не правильно вопрос задаете , а правильно, зачем самолете автопилот Вам же объяснили , туман , а приборы ЛЭП не видят
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22.04.2022 22:35 Ответить
А висоту ЛЕП держать в секреті? Та картах ЛЕП не позначено?
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22.04.2022 22:41 Ответить
У 80-х роках читав звіт експертів НАТО, що при польоті бойових літаків понад 20 хвилин на гранично низьких висотах (на той час в НАТО це було нижче 80м, в СРСР - нижче 250м), втрати від зіткнень з наземними об"єктами перевищують втрати від ППО при прориві на звичайних висотах.
Тут, правда, транспортник, але і для них такі польоти річ дуже небезпечна.
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22.04.2022 23:00 Ответить
А нахрена экранопланы существуют.
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22.04.2022 22:48 Ответить
навигационная карта расии
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22.04.2022 23:05 Ответить
Как это он смог УПАСТЬ с нулевой высоты ?
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22.04.2022 23:51 Ответить
Плохая подготовка полета, прокладка курса не учла провода ЛЭП, жаль, что так вышло.
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05.06.2022 22:04 Ответить
 
 