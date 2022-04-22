Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета, - ОВА
Самолет Ан-26 в Запорожской области упал из-за тумана и низкой высоты полета.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.
В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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+17 Leon Renk #476998
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+7 Oleg Demchenko
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ну і де тут кацапня? - авжеж не було...
Ясно що тут груба помилка в пілотажі, перегляд маршруту по карті проводилась недбало.
Жаль.....
Тут, правда, транспортник, але і для них такі польоти річ дуже небезпечна.