22 апреля на Донбассе уничтожено 9 танков, 18 единиц бронетехники и 4 беспилотника "Орлан-10" оккупантов, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.