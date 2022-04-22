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Новости Война
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22 апреля на Донбассе уничтожено 9 танков, 18 единиц бронетехники и 4 беспилотника "Орлан-10" оккупантов, - пресс-центр ОС

війна

В течение текущих суток, 22 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг активизировался вдоль линии столкновения на Донбассе, пытается наступать в районе Рубежного. Продолжаются бои в направлении Новотошковского и Попасной, - Генштаб ВСУ

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Не Шоном Пенном єдиним. Ось ще один крутий чувак, який заслуговує на нашу подяку.



Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.
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22.04.2022 22:13
+12
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику параши ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23 655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
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22.04.2022 22:11
+5
вертолёты перестали летать. Видно, на парад хотят оставить.
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22.04.2022 22:23
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Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику параши ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23 655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
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22.04.2022 22:11 Ответить
як мило
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22.04.2022 22:16 Ответить
похоже, сюда не вошли еще двести штук с "мацквы".
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22.04.2022 22:21 Ответить
452 якщо точніше
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22.04.2022 22:28 Ответить
я вибачаюсь. данні просто бальзам на душу, але де вони є. Дуже хочу в це вірити.
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22.04.2022 22:28 Ответить
данные по свиноцабачьим БТГ посчитай...
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22.04.2022 22:40 Ответить
Не Шоном Пенном єдиним. Ось ще один крутий чувак, який заслуговує на нашу подяку.



Голлівудська кінозірка 54-річний Лев Шрайбер поділився, як провів ніч у львівському бомбосховищі, рятуючись від обстрілів росіян. Актор, який має українське коріння, близько тижня перебував у Львові. З перших днів війни, яку веде РФ проти України, Шрайбер зайнявся волонтерством. Фотографіями ділився в Instagram.
Зірка "Людей Ікс: Початок. Росомаха" і перших трьох частин серії фільмів "Крик" спочатку готував їжу для біженців. Згодом приїхав до Львова, де більшу частину часу проводив у підвалі одного з готелів.
"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше трьох разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди", - розповів Шрайбер.
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22.04.2022 22:13 Ответить
вертолёты перестали летать. Видно, на парад хотят оставить.
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22.04.2022 22:23 Ответить
а я думаю що після вчорашнього вони просто ссуться.
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22.04.2022 22:30 Ответить
Сьогодні збили 1 чи 2 ,відео було
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22.04.2022 22:39 Ответить
может это вчерашние - за сегодня здесь не сообщали...
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22.04.2022 22:42 Ответить
Вчорашнє. Сьогодні не повідомляли про збиті пташки, крім БПЛА.
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22.04.2022 22:57 Ответить
 
 