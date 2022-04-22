Оккупанты в течение дня нанесли 56 ударов по Харьковщине, погибли два человека, - ОВА
Войска РФ за 22 апреля 56 раз открывали огонь по Харьковской области, в результате чего пострадали 19 мирных жителей, а два человека погибли.
Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"По Харькову пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ. В Коротиче в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший.
Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине. Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов с артиллерии, РСЗО и минометов", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 - в г. Харьков. 2 человека погибли.
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То есть, я понимаю там местность плоская - степь и мало сел, и между ними большие расстония, как в Херсонской области ... там артилерия конечно нужна ... но *****, почему из под Харькова, вокруг которого куча сел и пгт, лесов, оврагов, холмов, почему там нельзя чисто пехотой со стрелковкой и РПГ/NLAW закошмарить орков до смерти?
Я не понимаю так же прикола "мобилизации"? Почему власти за 60 дней не смогли взять у запада стрелкового оружия и РПГ за 5-10 бригад? Это всяко легче и быстрее чем с артилерией? Почему у нас в стране мобилизация, но мы не в состоянии оформить численное превосходство в пехотя хотя бы на половине фронтов? Как ***** эта логика работает? И не нужно рассказывать про сложности обучения работы с АКМ .. это ***** смешно ... в военкоматах в очередях людей на несколько бригад, которые с сайгой белке в очко со ста метров попадут
Мобільні групи партизанского типу це на разі дуже перспективно.Орки не котролюють кількістью територію.В основі дороги і опорні пункти .Також в них немає скільки техніки щоб працювати і по ЗСУ і по мобільних групах це не реально.І такі групи сутєво завдавали шкоди окупантах.Стрілецької зброї вже гори ,по мобілізації дуже багато питань.Якщо с початку було зрозуміло що навіщо кидати мясо то тепер вже 58 і на часі вже окремі підрозділи могли навчити.Також дуже багато кажуть ті хто служив і брав участь в АТО воєнкомати відмовили.Не зрозумілі речі якісь.Треба чекати с запитаннями.ЗСУ хлопці працюють і там є люди с мізками що і як на фронті.2-3 неділі будут відповіді.