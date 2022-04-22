Оккупанты в течение дня нанесли 56 ударов по Харьковщине, погибли два человека, - ОВА

Войска РФ за 22 апреля 56 раз открывали огонь по Харьковской области, в результате чего пострадали 19 мирных жителей, а два человека погибли.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"По Харькову пострадали жилые районы, в том числе Салтовка, Алексеевка, Жуки, Пятихатки, ХТЗ. В Коротиче в результате обстрела оккупантов возник пожар на одном из складских помещений, 6 человек пострадали, 1 погибший.

Продолжались обстрелы в Чугуевском районе, Барвенково, что на Изюмщине. Всего по области за сутки оккупанты нанесли 56 ударов с артиллерии, РСЗО и минометов", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов российскими оккупантами по области пострадали 19 мирных жителей, из них 7 - в г. Харьков. 2 человека погибли.

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