На крейсере "Москва" погиб один член экипажа, 27 - пропавшие без вести, - Минобороны РФ
В Минобороны России заявили, что на крейсере "Москва", по которому ударили украинскими ракетами "Нептун", погиб всего один член экипажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек. Из крейсера "Москва" были эвакуированы 396 членов экипажа", - говорится в сообщении.
Также в Минобороны страны-агрессора добавили, что 27 человек из экипажа крейсера "Москва" пропали без вести.
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