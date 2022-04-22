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Новости Война
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На крейсере "Москва" погиб один член экипажа, 27 - пропавшие без вести, - Минобороны РФ

москва,крейсер

В Минобороны России заявили, что на крейсере "Москва", по которому ударили украинскими ракетами "Нептун", погиб всего один член экипажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

"Из членов экипажа крейсера "Москва" погиб один человек. Из крейсера "Москва" были эвакуированы 396 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны страны-агрессора добавили, что 27 человек из экипажа крейсера "Москва" пропали без вести.

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крейсер (98) Минобороны рф (931) потери (4388)


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Топ комментарии
+70
Тобто компенсацію виплатять одному, а всіх інших "спишуть".
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22.04.2022 22:43
+46
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22.04.2022 22:48
+36
Какие славные юмористы))))
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22.04.2022 22:43
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Я больше переживаю за автора слогана, потом за художника... Сколько они денег заработают? Интересно, это будет больше чем месячная зарплата начальника Укрпочты?
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23.04.2022 00:10 Ответить
Лише одна расєйська самиця отримає за свого дохлого чліна гроші, інші 27 якось переморщаться.
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23.04.2022 00:12 Ответить
Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья?
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23.04.2022 00:17 Ответить
там был только один человек - вероятно капитан. остальные для "минобороны рф" обычное мясо. так что да.
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23.04.2022 00:30 Ответить
Подводно-космические войска с мёртвым персоналом - аналогов нет.
Такое есть только у России.
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23.04.2022 00:47 Ответить
Ну так они же всем впаривали про сбитый Боинг , что там летели 298 ( честно сказать я забыла сколько людей там погибло 292 или 298) мёртвых тел с самого начала . Что в Малазийский Боинг посадили мёртвые тела для компроментации росии. Цинизму и дурости лаптемозглых нет предела.
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23.04.2022 05:32 Ответить
27 пропало?
Ну хз, може чайки, не?
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23.04.2022 01:13 Ответить
Один загинув, але він був не рузьке. рузьке витязі безсмертні. Коейсер мацква , Чорнобаївка доказ їх безсмертя. В расеї втрат немає. У них і ленін ще живий.
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15.05.2022 18:23 Ответить
Сувора оця, так звана, моZZковитська статистика.
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23.04.2022 03:21 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZMLgfyJFf/%C3%B7 Трек в армянском мульте заменили
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23.04.2022 03:27 Ответить
И этот "один", я так понял, командир корабля?
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23.04.2022 07:39 Ответить
Чергова брехня рузге командування!!!! Мивам не вірим вивсє врєтє!!!
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23.04.2022 07:53 Ответить
https://youtu.be/WlgzamrHD18 Оставайся мальчик с нами

В море ветер, в море буря
В море стонут ураганы
В синем море тонут лодки
И большие корабли
Корабли на дно уходят...

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23.04.2022 08:52 Ответить
Кобзон перекваліфікувався в "спасателя"
От курва, нахапав собі вокально-танцювальну групу для концертів
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23.04.2022 09:58 Ответить
Весь екіпаж як один.
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23.04.2022 10:59 Ответить
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