Заявление Шойгу о "новых методах ведения войны" свидетельствует, что вторжение в Украину идет не по плану, - разведка Великобритании

Россия будет продолжать полагаться на бомбардировку как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Заявленное министром обороны Шойгу намерение ввести "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что продвижение России идет не так, как планировалось. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение в оперативную практику уйдет время. Особенно это касается маневренной сухопутной войны.

Таким образом, в промежуточный период, вероятно, Россия будет продолжать полагаться на бомбардировки как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.

Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломать украинскую оборону", - говорится в сообщении.

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