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Новости Война
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Заявление Шойгу о "новых методах ведения войны" свидетельствует, что вторжение в Украину идет не по плану, - разведка Великобритании

Россия будет продолжать полагаться на бомбардировку как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Заявленное министром обороны Шойгу намерение ввести "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что продвижение России идет не так, как планировалось. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение в оперативную практику уйдет время. Особенно это касается маневренной сухопутной войны.

Таким образом, в промежуточный период, вероятно, Россия будет продолжать полагаться на бомбардировки как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.

Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломать украинскую оборону", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успешные контратаки ВСУ не дают россиянам продвигаться. Воздушные силы РФ не контролируют небо ни в одной из областей Украины, - разведка Великобритании

Автор: 

Великобритания (4976) россия (95629) Шойгу Сергей (713)


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Топ комментарии
+25
До 11.09 Бен Ладену в глаза никто не заглядывал . А 30 000 в Мариуполе , хто знает , может и есть та договоренность " где то по середине " . А общество еще толком Оман и Вагнергейт не переварило . Да и секретарш " ленки-гоги " / До сих пор еще ! / в Белом Доме не было . Разминирование крымского перешейка за 7 дней до войны это вообще за гранью понимания . И т.д. и т.п. Это я к тому что общество не слепое и хочет ответов .
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23.04.2022 01:47
+20
В Нью-Йорке 11 сентября погибло 2606 человек
И США объявили Бен Ладена террористом и начали на него охоту .

Говорят в Мариуполе количество погибших уже за 30000 ( данные неофиц) . Да и на других территориях прилично погибших ПЛЮС военные преступления

До сих пор хутина официально военным преступником и террористом никто не назвал - ни ЕС, ни НАТО, ни парламенты стран
И даже поднимают вопрос о переговорах с ним.
Вот где сейчас надо давить обществу на политиков ‼️‼️‼️

Если поднять общество , они быстро зашевелятся , бо может рухнуть их карьера
Тот же Шольц уже зашевелился - сотрудничество с кровавим режимом это крест на его репутации .
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23.04.2022 01:21
+14
Теперь жопой вперёд наступать будут?
Или сразу фпакетах?
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23.04.2022 01:15
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Сортировать:
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Теперь жопой вперёд наступать будут?
Или сразу фпакетах?
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23.04.2022 01:15 Ответить
Шойгу вообще не знает что ему делать. Причем в большей степени его заботит своя собственная судьба и судьба семьи...
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23.04.2022 01:22 Ответить
он уже полу-труп судя по тому с какой одышкой он читал текст по бумажке
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23.04.2022 06:59 Ответить
«…Эту войну выиграл немецкий учитель».
Бисмарк

нашу війну також виграла освіта, освіта в самому широкому сенсі слова - від школи до самонавчання на айтішників і загальний настрій вільного суспільства.
армія рашки це орда тупих неосвідчених пацанофф з "глубінки", для яких совкові армійські порядки є сенсом життя
українська армія - вільні та освідчені ініциативні профі від контрактників до добровольців, як в мирному житті, так і в військовій справі

скільки б алєнєводи-генерали не крутили із тактикою та стратегією, в них все одно нічого не вийде, бо виконавець-рашкованський солдат - тупий орк
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23.04.2022 01:39 Ответить
"Моя армия свободных людей, поэтому она никогда не проиграет армии рабов!"
(с.) А. Македонский...
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23.04.2022 08:41 Ответить
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23.04.2022 01:16 Ответить
- «Человек, - сказал Платон, - это двуногое животное без перьев».
- Тогда Диоген ощипал петуха и со словами: «Вот твой человек», - поставил его перед Платоном.
- Платон задумался и уточнил: «Двуногое животное без перьев и с плоскими ногтями».

орков тогда еще не придумали.....
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23.04.2022 02:54 Ответить
В Нью-Йорке 11 сентября погибло 2606 человек
И США объявили Бен Ладена террористом и начали на него охоту .

Говорят в Мариуполе количество погибших уже за 30000 ( данные неофиц) . Да и на других территориях прилично погибших ПЛЮС военные преступления

До сих пор хутина официально военным преступником и террористом никто не назвал - ни ЕС, ни НАТО, ни парламенты стран
И даже поднимают вопрос о переговорах с ним.
Вот где сейчас надо давить обществу на политиков ‼️‼️‼️

Если поднять общество , они быстро зашевелятся , бо может рухнуть их карьера
Тот же Шольц уже зашевелился - сотрудничество с кровавим режимом это крест на его репутации .
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23.04.2022 01:21 Ответить
смисл коммента?
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23.04.2022 01:27 Ответить
putin? - yes he is a murderer and war criminal.
who that said?
and who else that said?
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23.04.2022 01:35 Ответить
Байден назвал Путина военным преступником , также и Трюдо и Латвия и Литва и Эстония, а то что творится сейчас в Укриане - геноцидом. Пока это Украине не сильно помогло.
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23.04.2022 01:36 Ответить
Бен-Ладена не только назвали преступником, но и открыли на него охоту.
За словами должны следовать действия
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23.04.2022 02:57 Ответить
Тому що украiнська влада не "сильно" цього хоче, там "продажний на продажному i продажним поганяэ". Спочатку треба знищити любителiв "русского мира" в ОП, ВРУ, "силових структурах", а потiм весь свiт нас зрозумiэ. Як можна зрозумiти що пiсля всих звiрств оркiв Зеленський нестримно бажаэ заглянути путiну в очi чи ще кудись?
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23.04.2022 07:35 Ответить
До 11.09 Бен Ладену в глаза никто не заглядывал . А 30 000 в Мариуполе , хто знает , может и есть та договоренность " где то по середине " . А общество еще толком Оман и Вагнергейт не переварило . Да и секретарш " ленки-гоги " / До сих пор еще ! / в Белом Доме не было . Разминирование крымского перешейка за 7 дней до войны это вообще за гранью понимания . И т.д. и т.п. Это я к тому что общество не слепое и хочет ответов .
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23.04.2022 01:47 Ответить
В такой аналогии зеля должен объявить болезненного террористом, а не заглядывать ему в глаза..
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23.04.2022 01:51 Ответить
То й що? Ахрєнєть як це нам допоможе..чи путін перелякається, заб'ється у куточок від страху? чи тараканів своїх відзове?
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23.04.2022 01:53 Ответить
Ктота шота понял?
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23.04.2022 01:26 Ответить
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23.04.2022 01:31 Ответить
Ша ПНХ
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23.04.2022 01:35 Ответить
Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что отношения сторон сейчас находятся в серьезном упадке, и отправка оружия на Украину не пойдет им на пользу.

«Могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать мирных граждан и российских военных, и это не пойдет на пользу нашим отношениям.»

"крымская весна-2" не выгорела... получилось укро-нацики "немножко" убивают
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23.04.2022 01:54 Ответить
Перестаньте уже писать про плани. Уже Арестович віщав про 4000 ракет,рахували разом з Англією. Міста зносять, братські могили, жорстокість, насильство і грабування. Це було їх планами, це вони говорять на відео. А що у відповідь. Прочитайте анонс знизу про Запоріжжя. В окупованому місті у правоохоронних органів відібрали зброю іменну,підприємці ,паска,мери. Як будто і не має війни. А ще Америка писала про партизан,де вони.
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23.04.2022 01:58 Ответить
"Нові методи боротьби" це застосування ядерної зброї ?) Бо в ********* розумінні нові методи - це використання нових технологій, яких на росії ніколи більше не буде. Залишається тільки ядерна зброя в руках приматів.
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23.04.2022 02:10 Ответить
не будет никакой ядерной войны у путлера кишка тонка - у него рак
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23.04.2022 07:03 Ответить
у кацапні все за планом....
мо в аленевода шо персональне до ванькоф?
так в України ніхто кацапським тварям в очі не заглядуе - палять хлопці тварюк аквафрешних і палять...
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23.04.2022 02:43 Ответить
Чисто расейское ********* фамелия шойгу. Или сосну у пуйла.
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23.04.2022 03:27 Ответить
Ставка пюрера.
https://www.youtube.com/watch?v=rz80GdfwSk8 Реакция Гитлера на Apple Watch - YouTube
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23.04.2022 03:37 Ответить
Зашлють скоріш за все диверсантів... Тільки ж ті говоритимуть з кацапських акцентом і не знатимуть що таке ПАЛЯНИЦЯ, МОЛОДИЦЯ та Хіба ревуть воли.... І хто ж такий Еней? Праска є? Дивує що "просять" здати зброю у тероборона... Чи не фейк те? Чи ворог добрався до командування тероборона?
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23.04.2022 06:25 Ответить
Можливо закинуть диверсантів... Та у кацапів вимова зразу спалить... Паляниця, праска.
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23.04.2022 06:28 Ответить
 
 