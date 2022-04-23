Заявление Шойгу о "новых методах ведения войны" свидетельствует, что вторжение в Украину идет не по плану, - разведка Великобритании
Россия будет продолжать полагаться на бомбардировку как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Заявленное министром обороны Шойгу намерение ввести "новые методы ведения войны" является молчаливым признанием того, что продвижение России идет не так, как планировалось. Это может указывать на осознание того, что война идет не по плану, однако на адаптацию "тактики, техник и процедур", а затем на внедрение в оперативную практику уйдет время. Особенно это касается маневренной сухопутной войны.
Таким образом, в промежуточный период, вероятно, Россия будет продолжать полагаться на бомбардировки как способ попытки подавить украинское сопротивление российским силам.
Как следствие, вероятно, что российские войска не смогут быстро сломать украинскую оборону", - говорится в сообщении.
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нашу війну також виграла освіта, освіта в самому широкому сенсі слова - від школи до самонавчання на айтішників і загальний настрій вільного суспільства.
армія рашки це орда тупих неосвідчених пацанофф з "глубінки", для яких совкові армійські порядки є сенсом життя
українська армія - вільні та освідчені ініциативні профі від контрактників до добровольців, як в мирному житті, так і в військовій справі
скільки б алєнєводи-генерали не крутили із тактикою та стратегією, в них все одно нічого не вийде, бо виконавець-рашкованський солдат - тупий орк
(с.) А. Македонский...
- Тогда Диоген ощипал петуха и со словами: «Вот твой человек», - поставил его перед Платоном.
- Платон задумался и уточнил: «Двуногое животное без перьев и с плоскими ногтями».
орков тогда еще не придумали.....
И США объявили Бен Ладена террористом и начали на него охоту .
Говорят в Мариуполе количество погибших уже за 30000 ( данные неофиц) . Да и на других территориях прилично погибших ПЛЮС военные преступления
До сих пор хутина официально военным преступником и террористом никто не назвал - ни ЕС, ни НАТО, ни парламенты стран
И даже поднимают вопрос о переговорах с ним.
Вот где сейчас надо давить обществу на политиков ‼️‼️‼️
Если поднять общество , они быстро зашевелятся , бо может рухнуть их карьера
Тот же Шольц уже зашевелился - сотрудничество с кровавим режимом это крест на его репутации .
who that said?
and who else that said?
За словами должны следовать действия
«Могу только сказать итальянским властям, что этим оружием будут убивать мирных граждан и российских военных, и это не пойдет на пользу нашим отношениям.»
"крымская весна-2" не выгорела... получилось укро-нацики "немножко" убивают
мо в аленевода шо персональне до ванькоф?
так в України ніхто кацапським тварям в очі не заглядуе - палять хлопці тварюк аквафрешних і палять...
https://www.youtube.com/watch?v=rz80GdfwSk8 Реакция Гитлера на Apple Watch - YouTube