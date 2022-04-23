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Новости Санкции против России Война
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Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго, - министр финансов Бруннер

газ

Австрия не поддерживает введение газового эмбарго, поскольку ее промышленность сильно зависит от российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

"Если санкции поразят вас больше, чем страну, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет", - отметил он.

По словам министра, промышленность Австрии очень зависит от российского газа, поэтому у них "нет выбора".

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Автор: 

Австрия (812) санкции (11304) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+5
Ну гаразд, хоч так, дякуємо а вентиль ми і самі перекриємо...
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23.04.2022 02:46
+4
падло ерманьське - фюлер знав коґо аннексував...
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23.04.2022 02:49
+3
Нужно полное эмбарго!
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23.04.2022 02:56
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Ну гаразд, хоч так, дякуємо а вентиль ми і самі перекриємо...
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23.04.2022 02:46 Ответить
передишете тей кацапський газ на вході?
так теж не допоможе - бабло за капацький гас вже перечислено і в кацапських танках, які зараз душать Україну.
а ви там дишите не дишите - шампунь лакайте...
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23.04.2022 04:35 Ответить
падло ерманьське - фюлер знав коґо аннексував...
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23.04.2022 02:49 Ответить
Нужно полное эмбарго!
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23.04.2022 02:56 Ответить
Нужно тянуть трубы с Ирана, через Турцию в Европу. в Иране газа и нефти больше, чем в РФ.
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23.04.2022 02:57 Ответить
у ирана есть газопровод через сирию,а оттуда можно прямо в италию или грецию,но иран под санкциями
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23.04.2022 06:35 Ответить
Це ще можна було б зрозуміти, якщо б міністр бодай щось пукнув би про зусилля у напрямку диверсифікації джерел постачання газу.
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23.04.2022 02:58 Ответить
так розумію сайт вже ніколи не буде робити по людьськи...
як якого нового программера взяли? - виженіть на юх.
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23.04.2022 02:58 Ответить
Подсуетить кацапам нужные координаты трубы
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23.04.2022 03:03 Ответить
Копни глибше. Суки привикли нічого не робити. В них газу не міряно.
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23.04.2022 03:22 Ответить
Вся гнилая суть родины Гитлера.
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23.04.2022 03:47 Ответить
газ в обмін на а напалм туда газ-назад зверху напалм
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23.04.2022 05:41 Ответить
від підтримувати до намопогати дістанція та ще...
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23.04.2022 06:11 Ответить
да наплевать рассеи на эти санкции,она свой газ через азербайджан и турцию продаёт в европу. если хотят проводить серьёзные санкции,надо посадить наблюдателей от европы на всех выходах трубы из рассеи к соседям,чтоб они реекспортом не перекачивали рассейский газ в европу как свой.то что сейчас делает азербайджан
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23.04.2022 06:32 Ответить
А Украина уже Эмбарго ввела?
Шо то за газ по украинским трубам течёт.
Вечером перед нападением Вовчик даже визы для срациян отказывался вводить.Мыжыбратья.
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23.04.2022 07:09 Ответить
Уже пользуюсь электрической плитой в Польше не хочу русский газ
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23.04.2022 23:28 Ответить
Проблема не столько в экономике Европы, а в том, что многие европейские политики-шлюхи и прежде всего немецкие, австрийские и венгерские (так же некоторые еврочинуши) КОРМЯТСЯ ИЗ РУК КРЕМЛЕВСКОГО ОРКА (это "пряник"), но есть еще и кнут (компромат)!
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23.04.2022 09:55 Ответить
Санкції проти газу не нанесуть і 10% того, що зроблять з кацапами нафтове ембарго
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23.04.2022 10:05 Ответить
невже в Автрії немає грошей на кілька місяців перейти на норвезький газ? невже кілька евро різниці в ціні для австрійця важливіші людських життів?
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23.04.2022 10:19 Ответить
 
 