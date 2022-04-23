Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго, - министр финансов Бруннер

Австрия не поддерживает введение газового эмбарго, поскольку ее промышленность сильно зависит от российского газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

"Если санкции поразят вас больше, чем страну, против которой они направлены, я думаю, что толку от них не будет", - отметил он.

По словам министра, промышленность Австрии очень зависит от российского газа, поэтому у них "нет выбора".

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