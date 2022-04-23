Оккупанты перебросили группу "вагнеровцев" в район села Новобахмутовка Донецкой области, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты перебросили передовую группу подразделения частной военной компании "Вагнер" в район села Новобахмутовка Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
"В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется", - сообщили в Генштабе.
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20 год
Депутат "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію в одному з міст Харківщини і надав рашистам списки всіх АТОшників та проукраїнсько налаштованих мешканців селища.
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
Обмены,договорняки с врагом-это плавучая оккупация.