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Оккупанты перебросили группу "вагнеровцев" в район села Новобахмутовка Донецкой области, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,рашисти

Российские оккупанты перебросили передовую группу подразделения частной военной компании "Вагнер" в район села Новобахмутовка Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

"В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется", - сообщили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может отправить более тысячи "вагнеровцев" на восток Украины, - НАТО

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+12
кінець у ваньок один

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23.04.2022 08:11
+12
хороший ванька, і ізик його росіянський нах нікому не потрібен.

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23.04.2022 08:12
+9
Всі кацапські свині-смертні...
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23.04.2022 08:03
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Всі кацапські свині-смертні...
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23.04.2022 08:03 Ответить
Хотят похоронить насильников и свидетелей военных преступлений.

операция «зачистка»
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23.04.2022 08:05 Ответить
я надеюсь, что в этой группе есть буряты... они любят шамать мертвых собак и вагнеровцев...
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23.04.2022 08:07 Ответить
Свежая партия жмуров. Добро пожаловать в ад !
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23.04.2022 08:10 Ответить
кінець у ваньок один

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23.04.2022 08:11 Ответить
Свежие жмурики.
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23.04.2022 08:11 Ответить
хороший ванька, і ізик його росіянський нах нікому не потрібен.

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23.04.2022 08:12 Ответить
Передові? В них пакети зі стразами?
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23.04.2022 08:17 Ответить
У них пакети зав'язують колорадською стрічкою.
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23.04.2022 08:26 Ответить
Бий росіян і рвіть їх https://youtube.com/shorts/UYSXL9cs1dM?feature=share
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23.04.2022 08:17 Ответить
это те которых отдали?
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23.04.2022 08:32 Ответить
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·
20 год
Депутат "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію в одному з міст Харківщини і надав рашистам списки всіх АТОшників та проукраїнсько налаштованих мешканців селища.
Хоча у нас на Банковій окупаційна адмінісрація з 2019 року і тупо зливає країну ворогу.
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23.04.2022 08:36 Ответить
А могли одразу взвод вагнерівців просто в Київі приземлити...
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23.04.2022 09:17 Ответить
Надеюсь что кацы будут очень,очень храбрые и в плен не один не сдастся.

Обмены,договорняки с врагом-это плавучая оккупация.
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23.04.2022 09:53 Ответить
 
 