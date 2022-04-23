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Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия, - министр финансов Фриланд

г20

Группа 20 крупнейших экономик не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом.

Об этом заявила министр финансов Канады в пятницу после недели протестов на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд, когда выступали российские официальные лица.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне, - CNN

Управляющий комитет МВФ и Комитет по развитию Всемирного банка и МВФ также не выступили с совместными заявлениями.

"Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом", - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне.

"России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем", - добавила Фриланд.

Напряженность поставила под вопрос эффективность G20, в которую входят страны Запада, обвинившие Москву в военных преступлениях в Украине, а также Китай, Индия, Индонезия и ЮАР, не присоединившиеся к санкциям против России, введенным Западом из-за конфликта.

G20 (300) Канада (2084) россия (95629) санкции (11304) Фриланд Хрыстя (139)


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Топ комментарии
+11
В котре повторюю-всіх кацапськіх ванючіх свінєй потрібно повикидати з усьго цивілізованого світу взад запарєбрік -пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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23.04.2022 08:56
+9
Навіщо нам світ, в якому існує роіся ... ?
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23.04.2022 08:50
+7
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23.04.2022 09:23
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Навіщо нам світ, в якому існує роіся ... ?
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23.04.2022 08:50 Ответить
В котре повторюю-всіх кацапськіх ванючіх свінєй потрібно повикидати з усьго цивілізованого світу взад запарєбрік -пусть срут і смєрдят в радном свінарнікє...
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23.04.2022 08:56 Ответить
місце росії не за столом а у параші...... доки ***** президент....... меняйте взгляди ваші.......
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23.04.2022 08:58 Ответить
Там 140 мільйонів таких ****.
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23.04.2022 11:00 Ответить
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23.04.2022 09:23 Ответить
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23.04.2022 10:17 Ответить
очнулись блд, завтра два месяца а они все яйца чухают
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23.04.2022 09:28 Ответить
Пока свинособаки будут хоть в одной международной организации - они везде будут гадить , блокировать , сеять паталогическую ложь и оставлять после себя как всегда - разруху, смерть, деградацию и главное , что они производят - гавно, липкую алкогольную грязь.
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23.04.2022 09:39 Ответить
Зробіть G-15, нехай навіть включно з китайцями.
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23.04.2022 11:06 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3269 Петро Порошенко в інтерв'ю для видання Newsweek "Закликав західних союзників сформувати широку коаліцію проти президента росії ***** та звільнити росію від авторитарної та агресивної політики диктатора і його сателітів. Така коаліція повинна бути більш амбіційною, та прагнути не лише перемоги над москвою в Україні, а й «депутінізації росії»".
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23.04.2022 11:10 Ответить
так гоните её оттуда засратой метлой!
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23.04.2022 11:30 Ответить
Все тонет в фарисействе.

Сам факт того, що РФ, яка порушила територіальну цілісність країни в центрі Європи ще у 2014 році і після того не припиняла вести гібридну війну, яка переросла в кровопролитну тотальну війну в лютому 2022 р., ще входить в клуб держав G20, - "розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень", а західні західних країни ОБМЕЖУЮТЬСЯ влаштовуванням демаршів "коли виступали російські офіційні особи", - є надто показовим.



Лукавство і фарисейство, жадоба, ненажерливість, жорстокість, прихована під співчуттям... .

Фарисейство як поєднання зовнішньої показово-демонстративної благопристойності з внутрішнім неподобством

Зовні все ніби благопристойно до бездоганності; зборище хитрих і лукавих, як самий Деявол, жорстокі і без жалості, за власну вигоду готові віддати крокодилу - агресору з'їсти» цілий народ, вміння перетворити чужу біду в нескінчене видовище, за яким можна спостерігати хоч online по ТV, хоч зі комфортних і безпечних місць e VIP -зонах; без найменшої жалості, без тіні сумніву, з непохитною впевненістю у власній правоті…

А насправді то є заохочення агресора - раз така вишукана публіка споглядає таке "шоу", то крокодил продовжить... Його стимулюють... на все цинічніші звірства...
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23.04.2022 11:55 Ответить
Як країна-терорист може бути в g20. Це все одно що взяти в g20 північну корею.
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23.04.2022 12:27 Ответить
Азиатов(включая рашку) нужно выгонять из таких организаций.Им там не место и в цивилизации тоже.Исключение разве что Япония.
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23.04.2022 14:51 Ответить
 
 