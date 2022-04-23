Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия, - министр финансов Фриланд
Группа 20 крупнейших экономик не может эффективно функционировать, пока Россия остается ее членом.
Об этом заявила министр финансов Канады в пятницу после недели протестов на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд, когда выступали российские официальные лица.
Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.
Управляющий комитет МВФ и Комитет по развитию Всемирного банка и МВФ также не выступили с совместными заявлениями.
"Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом", - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд на пресс-конференции с министром финансов Украины Сергеем Марченко в Вашингтоне.
"России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем", - добавила Фриланд.
Напряженность поставила под вопрос эффективность G20, в которую входят страны Запада, обвинившие Москву в военных преступлениях в Украине, а также Китай, Индия, Индонезия и ЮАР, не присоединившиеся к санкциям против России, введенным Западом из-за конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сам факт того, що РФ, яка порушила територіальну цілісність країни в центрі Європи ще у 2014 році і після того не припиняла вести гібридну війну, яка переросла в кровопролитну тотальну війну в лютому 2022 р., ще входить в клуб держав G20, - "розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень", а західні західних країни ОБМЕЖУЮТЬСЯ влаштовуванням демаршів "коли виступали російські офіційні особи", - є надто показовим.
Лукавство і фарисейство, жадоба, ненажерливість, жорстокість, прихована під співчуттям... .
Фарисейство як поєднання зовнішньої показово-демонстративної благопристойності з внутрішнім неподобством…
Зовні все ніби благопристойно до бездоганності; зборище хитрих і лукавих, як самий Деявол, жорстокі і без жалості, за власну вигоду готові віддати крокодилу - агресору з'їсти» цілий народ, вміння перетворити чужу біду в нескінчене видовище, за яким можна спостерігати хоч online по ТV, хоч зі комфортних і безпечних місць e VIP -зонах; без найменшої жалості, без тіні сумніву, з непохитною впевненістю у власній правоті…
А насправді то є заохочення агресора - раз така вишукана публіка споглядає таке "шоу", то крокодил продовжить... Його стимулюють... на все цинічніші звірства...