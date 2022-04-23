С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 208 детей, 387 получили ранения, - Офис Генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали 595 детей. Из них 208 - погибли, а 387 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"По состоянию на утро 23 апреля 2022 года более 595 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. Официальное число жертв-детей в течение последних двух дней неизменно - 208. Возросло количество раненых - 387", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В частности, 20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок.

В ведомстве добавляют, что 1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

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