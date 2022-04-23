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Новости Война
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Успешные контратаки ВСУ не дают россиянам продвигаться. Воздушные силы РФ не контролируют небо ни в одной из областей Украины, - разведка Великобритании

рф,війна,окупанти

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние 24 часа российские войска не добились существенного продвижения. За два месяца войны России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - говорится в отчете.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

Также смотрите: "Забытые миром, но не "Азовом", - как защитники Мариуполя помогают гражданским, скрывающимся от российских ударов в подвалах "Азовстали". ВИДЕО

армия РФ (19318) Великобритания (4976) Мариуполь (5717) разведка (4179) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+29
Яя Кут (%+)
@grynzholy
·
12 год
Містралі пам'ятаєте?
Стріляли б вони по Одесі зараз якби не барига...
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23.04.2022 09:02
+13
мовча і тупо ********* всю кацапську наволоч - прийде і України час!
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23.04.2022 09:03
+13
Низький уклін нашим мужнім і незламним Воїнам.
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23.04.2022 09:14
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Яя Кут (%+)
@grynzholy
·
12 год
Містралі пам'ятаєте?
Стріляли б вони по Одесі зараз якби не барига...
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23.04.2022 09:02 Ответить
мовча і тупо ********* всю кацапську наволоч - прийде і України час!
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23.04.2022 09:03 Ответить
Эээх... Какие же украинцы и все, кто с ними бьётся плечом к плечу, красавцы!
Топчите мразину, чтоб они своей кровью харкали и блевотиной питались.
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23.04.2022 09:15 Ответить
плохой перевод, очень плохой

там слово "domain" перевели как область Украины, хотя речь идёт о сферах боевых действий - их всего две в этом контексте (потому что используется слово "either") - а именно море и воздух
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23.04.2022 09:13 Ответить
Низький уклін нашим мужнім і незламним Воїнам.
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23.04.2022 09:14 Ответить
на кацапії є ще корабелі котрі запускають ракети з транзісторами по Україні, а незабаром штільний шторм, сіноптіки кажуть....
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23.04.2022 09:22 Ответить
нічого не робить - новини бачу і все...
лайки ставлю, не бачу чи є чи вони чи ні - дописи в нікуди...
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23.04.2022 09:31 Ответить
всім здоров'я і наснаги.
в мене терпець урвався.... - до сну...
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23.04.2022 09:39 Ответить
"Повітряні сили РФ не контролюють небо ..."

от тільки на Маріуполь скидать надважкі бомби...
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23.04.2022 09:56 Ответить
Вперше СРСР бомбардували Берлін восени-влітку 41 року. Вони ТОДІ контролювали небо Німеччини?
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24.04.2022 11:40 Ответить
А що, власне, для боротьби і майбутньої ПЕРЕМОГИ у війні зробив нинішній Верховний? Не впав на коліна, бо не встиг.....вчасно дали підсрачника.
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24.04.2022 11:35 Ответить
 
 