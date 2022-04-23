Успешные контратаки ВСУ не дают россиянам продвигаться. Воздушные силы РФ не контролируют небо ни в одной из областей Украины, - разведка Великобритании

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки, поэтому за последние 24 часа российские войска не добились существенного продвижения. За два месяца войны России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством ни в одной из областей.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям.

"Российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность добиться заметного прогресса", - говорится в отчете.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что, несмотря на заявление властей России о якобы взятии Мариуполя, в городе продолжаются ожесточенные бои, что еще больше замедляет российское наступление на Донбассе.

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