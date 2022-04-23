За сутки харьковские спасатели 23 раза выезжали на пожары, вызванные вражескими обстрелами, - ГСЧС

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, 26 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 23 пожара, вызванные вражескими обстрелами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в фейсбуке.

"Пожары произошли: в Киевском (7), Индустриальном (3) и Московском (4) районах города Харькова, а также Харьковском (4), Чугуевском (2) и Изюмском (3) районах области", - говорится в сообщении.

В частности, в пгт Коротичи спасатели ликвидировали пожар в складском помещении здания и 4 грузовых автомобиля на площади около 500 кв. В тушении были задействованы 13 единиц техники и 80 человек личного состава ГСЧС. На месте пожара 1 человек погиб и 6 пострадали.

Вечером в Киевском районе Харькова произошел пожар в жилой 12-этажке. Горело сразу 2 квартиры на одиннадцатом этаже. Площадь пожара составила 50 кв. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 специалистов личного состава ГСЧС. Через полтора часа огонь удалось усмирить.

Кроме того, спасатели выезжали на тушение пожаров в экосистемах, частном секторе и на объектах, которые произошли по причинам, не связанным с обстрелами, 1 раз на разбор завалов и 4 раза на помощь населению.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 34 выезда на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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