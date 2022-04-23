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ПТРК Milan и гаубицы M109: Бельгия решила передать Украине новую партию оружия

птрк,milan

Бельгийское правительство решило продолжить поставки оружия в Украину

Об этом сообщило местное издание VRT News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Речь идет о противотанковых ракетных комплексах и, возможно, самоходных артиллерийских установках. До сих пор поставки Бельгии в Украину включали лишь небольшие предметы: боеприпасы, шлемы, бронежилеты и стрелковое оружие. Но после того, как боевые действия на востоке Украины усилились, сразу несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Нидерланды пообещали поставлять тяжелое вооружение. Бельгия сейчас идет тем же путем", – говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия будет и дальше поставлять оружие Украине

Издание не указывает, какое оружие собирается передать Украине Бельгия, но, по данным Le Soir, это должны быть ПТРК Milan, а также гаубицы M109 натовского калибра, которые для начала нужно будет выкупить у одной из местных компаний.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отказался комментировать тип оружия, которое страна собирается передать Украине, и условия его поставки. Он оценил общую бельгийскую военную помощь Украине в 76 млн. евро.

Бельгия (399) оружие (10219) помощь (7814)


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Топ комментарии
+39
Бельгійцям респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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23.04.2022 09:39
+22
Зеленський таки добре поховав нашу гаубицю Богдану, йому ж міра в глазах ***** хотілось...
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23.04.2022 09:46
+21
Навмисно не озброювали державу, в обмін на гарантії роіські.
Думаю єрмак втірав зеленському, що на нас не нападуть, якщо армію не розбудовувати, відмінити паради, посадити кілька атовців, привселюдно принизити їх, тощо. Краще рубати баблішко, продавати серіальчики, відкотити все до 2014 року, коли для малоросів та кацапів сталась трагедія - Майдан.
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23.04.2022 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Бельгійцям респект.Серливим німцям читати обов'язково...
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23.04.2022 09:39 Ответить
Так німці давно передають зброю через Словенію,а ці тільки планують. Те що вам дозволяють знать на ресурсах,якось дивно відрізняється від реального. І головне,а навіщо публікувати анонси про передачу зброї,невже це не є таємницею при сьогоднішних зрадниках
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23.04.2022 09:50 Ответить
Німці не передають самохідні артилерійські установки - бояться прогнівити пуйло! Німеччина - найбагатша країна Європи - перебуває на шостому (!) місці у світі за обсягом допомоги Україні. За це теж подяка, проте ...
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23.04.2022 13:29 Ответить
Не надо манипулировать. Про Словению пока ещё ведутся только разговоры. Никакой передачи не было. А импотентность Шольцав этом вопросе подчеркивает не только оппозиция, но и коплиционные партнеры
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23.04.2022 13:29 Ответить
Дякуємо.
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23.04.2022 09:41 Ответить
Кацапи привезли українцям чЛеніна замість награбованого .
Скажіть, кому істуканів бракувало ?
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23.04.2022 09:45 Ответить
Ці дебіли справді завозять на наші території леніних ?!
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23.04.2022 10:08 Ответить
Чому Ленін без свого активного партнера Зінов'єва ?
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23.04.2022 10:48 Ответить
Завозять.
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23.04.2022 15:10 Ответить
Зеленський таки добре поховав нашу гаубицю Богдану, йому ж міра в глазах ***** хотілось...
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23.04.2022 09:46 Ответить
Навмисно не озброювали державу, в обмін на гарантії роіські.
Думаю єрмак втірав зеленському, що на нас не нападуть, якщо армію не розбудовувати, відмінити паради, посадити кілька атовців, привселюдно принизити їх, тощо. Краще рубати баблішко, продавати серіальчики, відкотити все до 2014 року, коли для малоросів та кацапів сталась трагедія - Майдан.
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23.04.2022 09:50 Ответить
Та хватить вже про Богдану, кому вона взагалі потрібна? Краще б налагодили випуск стволів для існуючих гаубиць та гармат.
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23.04.2022 12:34 Ответить
...яких існуючих? радянского калібру? нахера они надо будут в будущем, переходить надо под натовский размер 155мм
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23.04.2022 14:15 Ответить
Баран паршивий, у нас до війни по 152 калібру лише Акацій 2С3 було майже 600 одиниць, 200 штук Гіацинтів 2С5, 37Мста-С, 150 од Гіацинтів-Б, 130 Мста-Б, 130шт Д-20, тобто в суммі майже 1200 стволів 152 калібру. Більше тисячі ГОТОВИХ гармат різних типів. Хіба що у Сполучених Штатів є така кількісь. І очевидно, що в першу чергу логічно було тоді робити саме під 152 калібр снаряди, бо для 155 калібру ми б ніколи не зробили і нам би ніхто не дав такої кількості 155 гармат і сау.
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23.04.2022 15:42 Ответить
Стволи то стволи, але снаряди до них вже вичерпуються, та ніколи не поповняться. 155 мм без варінтів. Особливо якщо допомога з гомеопатичних доз дійде до кілька сотенних масштабів.
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23.04.2022 16:57 Ответить
ты случайно не человек Ермака?...надо переходить на натовский калибр 155мм, а не возвращаться в прошлое на радянский калибр.
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23.04.2022 14:26 Ответить
дегенерат , у нас до війни було 1200 стволів 152 мм. Навіть школяру зрозуміло, що логічно було робити власні 152 мм під таку шалену кількість готових стволів. Ну і потроху 155 освоювати.
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23.04.2022 15:43 Ответить
Богдана це провал. Машина не пройшла випробовування. Потребує переробки.
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23.04.2022 16:58 Ответить
молодці, чо
скільки там тієї Бельгії, а теж допомагає
весь цивілізований світ з нами
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23.04.2022 09:46 Ответить
Бельгія - один з найбільших виробників зброї у світі.
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23.04.2022 10:04 Ответить
Ще багато країн не включилось, але Україна, вірніше її чиновники, тільки Німеччину бачать. Знову питання, як допоміг Азербайджан Україні,що їх студентів обміняли,хоя за стіною катували воїна ЗСУ.
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23.04.2022 09:47 Ответить
Це мабуть тому що Німеччина в 2007 році відмовила Україні вступІ до НАТО, а ще Німеччину багато років попереджали чим закінчиться економічна співпраця з росією ала нас навіть ніхто не хотів слухати. До речі можна навіть зараз сміливо говорити що Німеччина є основним спонсором росії, а фрау Меркель це хрищена мати нелюда-путіна.
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23.04.2022 10:37 Ответить
И действительно!!! Чем вот помогли Занзибар, Папуа-Новая Гвинея и Гондурас?!

Не переводите стрелки - всё познаётся в сравнении. Помогли уже страны первого мира. Маленькие балтийские страны дали военную помощь в отношении к ВВП больше, чем кто другой. Помогла Испания, помогла Португалия, помогла Румыния, ещё недавно запутинская Чехия помогла, как никто. Помогла Голландия - главный хаб отмывки российских денег - помогла в певрые дни. Уже Франция раздуплилась на военную помощь.

А шольц, канцлер локомотива Европейской экономики, и страны с более чем приличным военным потенциалом, которую от россии отделяет целая Польша (о помощи которой вообще без комментариев) всё фиглярит. Теперь он у нас, видите ли, ядерной войны боится - это когда оказалось, все остальные попытки откосить от своего морального долга не прокатывают в самой Германии. Вот копипаста хронологии событий:

▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.

▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.

▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.

▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.

▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.

▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.

▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.

▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь

🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
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23.04.2022 11:10 Ответить
Я думаю що ця партія зброї від країн вже для контрнаступу серйозного буде постачатися. Видно готується ''подарунок'' ванюшами до дня пабєдабєсія.
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23.04.2022 09:48 Ответить
До контрнаступу ще як до Київа рачки . Спочатку треба якось наступ зупинити .
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23.04.2022 10:30 Ответить
а что уже какой день "супер-наступления" идет на фронте? Продвижение по сути минимальное и то, потому, что наши сами отходят дабы бессмысленно не терять людей.

Сейчас задача - максимально измотать и побить свиней, чтобы каждый метр продвижения давался с максимальными потерями и по свиньям и по технике, точно также было и на всех других направлениях до этого. Когда измотаются (по прогнозам экспертов - 1-2 недели) пойдёт контрнаступление с нашей стороны. Главное продержаться этих 1-2 недели не давая большого продвижения и пока с этим справляемся!
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23.04.2022 10:50 Ответить
клас
https://youtu.be/9nBi5iq5Oz0?t=9 ************** "M-109 A5Ö"
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23.04.2022 09:49 Ответить
А дали их?
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23.04.2022 12:26 Ответить
************** "M-109 A5Ö"
https://youtu.be/9nBi5iq5Oz0?t=9
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23.04.2022 09:50 Ответить
Ні. Дають ЗСУ.
Зеленський в очі тієї зброї не бачив. Він навіть в армії не служив. Відкосив 4 рази.
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23.04.2022 11:21 Ответить
На всіх коробочках написано - вручаємо особисто зелі в руки ))
Альтер хоче мати власного фуйла, щоб з портретиком лідора на труселях дефілювати. От чого їм увесь час не вистачало.
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23.04.2022 11:23 Ответить
Шашликів уже наівся, дурню?
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23.04.2022 10:12 Ответить
Шашликів переїв?
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23.04.2022 10:14 Ответить
у 14 році ніхто б цього не зробив й нічого не дав. тоді ситуація була трохи іншою.
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23.04.2022 11:16 Ответить
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23.04.2022 09:57 Ответить
M109 howitzer - це американська M777 яку нам вже передали, тільки на своему ходу. Снаряди 155мм однакові.
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23.04.2022 10:30 Ответить
и? мораль сей басни какова?
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23.04.2022 10:42 Ответить
Штати постачають безперервний потік припасів до них, тож ця техніка не бути простаювати ні хвилини. Вже надали 40 тис в першому пакеті, та 14 тис в другому і шукають шляхи налагодити безперервне виробництво та постачання прямо на голови кацапів.
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23.04.2022 11:41 Ответить
і на сраки
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23.04.2022 14:17 Ответить
Ідіот! М109 - це САУ Паладін, а M777 - звичайна гаубиця
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23.04.2022 12:40 Ответить
зачем оскорбляешь человека...ты ж не хочешь быть похожим на орка?с задрюченска?
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23.04.2022 14:22 Ответить
Получив натовские самоходки и гаубицы ВСУ получит тактическое преимущество над артиллерией орков,те просто не будут ее доставать и будут опаздывать с ответным огнем.
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23.04.2022 10:36 Ответить
Щоб була "явна" перевага, потрібно у комплексі - своєчасна розвідка, точне наведення, своєчасне/повне забезпечення припасами та усім необхідним підрозділів тощо
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23.04.2022 10:56 Ответить
Надають повні комплекси: артилерія, боєзапас, безпілотні апарати та противоартилерійські радари
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23.04.2022 12:04 Ответить
Бельгия и Нидерланды красавчики в отличие от немцев
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23.04.2022 10:57 Ответить
Я вибачаюсь, а єрмак і демченко і досі допущені до держтаємниці?
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23.04.2022 11:07 Ответить
зе-уріни зранку перепив чи шашликів переїв?
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23.04.2022 12:25 Ответить
це кацапська наволоч - робе шо може, воно хоче розбрату у нас!
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23.04.2022 12:52 Ответить
не сри зелёный...
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23.04.2022 12:55 Ответить
Навіть невеличка Бельгія допомогає Україні, кацапів ненавидять усюди.
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23.04.2022 11:49 Ответить
Как ты говоришь Порохоскот весь на линии фронта а зелеботы на западе за клавой сидят
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23.04.2022 11:50 Ответить
ні, як казав абдрістович "роль армії дещо перебільшена а роль вірховнава принижуїцця". виключно завдяки партії і уряду всі наші досягнення! боневтік лічна в атаку всіх піднімав в урядовому кварталі, данілав не збреше!
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23.04.2022 12:28 Ответить
Та невже? І з окопу тут строчать, на цензорі.
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23.04.2022 12:36 Ответить
Необходимо изгнать орков, а потом тщательно разобраться кто из политиков сколько добра, а сколько вреда сделал.
И сделать это доступным всему народу. Чтобы народ более осознано знал за кого голосовать, а за кого ни в коем случае.

А кто будет блокировать информацию того за решетку.
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23.04.2022 13:25 Ответить
Читали новуцю тактику Расии?
Избегать прямых действий личного состава и издалека всё сперва ровнять с землёй?
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23.04.2022 13:20 Ответить
Так эта тактика отнюдь не нова-это тактика первых двух мировых войн.
Если дадут РСЗО и самоходки ,то ни к чему подобная кацапская тактика не приведет
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23.04.2022 13:37 Ответить
это входит в прямое противоречие с их концепцией "освободителей".
Много так не освободишь, только лунный пейзаж создашь.
Наивные, думают что только они могут пулять издалека, и им в ответ ничего прилетать не будет. Освободители хреновы.
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23.04.2022 14:20 Ответить
Хосспади, что нарiд так привязался к немцам то. Они вообще то не обязанны помогать, особенно учитывая что майские шашлыки скоро.
Помогать вообще то можно очень разными способами не только танками, гаубицами или птрк. Например никто тут не упоминает что немцы поставляют очень много топлива, практически покрывая армейские потребности ВСУ. Уже сам факт того что немцы не создают особых препятский для производителей оружия таких как Reihnmetal, позволяя тем напрямую поставлять оружие, говорит об очень многом. Такое впечатление что украинцы претендуют на то что им все что то должны. А по факту никто никому ничего не должен, и надо благодарить уже за то что есть. Ведь этого могло и не быть. Разорвали бы на части как Польшу в 1939-м, а на западе просто бы в очередной озаботились. Но ведь этого не произошло, не так ли? Польше и не снилась та поддержка которую сейчас оказывают Украине. И йухлу уже который раз намекают что он дорого заплатит не только за то что он делает сейчас, но и то что теоретически хочет сделать, если дела на фронтах у негобудут совсем швах. Так что надо говорить спасибо западу надо и за это.
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23.04.2022 14:16 Ответить
 
 