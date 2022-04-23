ПТРК Milan и гаубицы M109: Бельгия решила передать Украине новую партию оружия

Бельгийское правительство решило продолжить поставки оружия в Украину

Об этом сообщило местное издание VRT News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Речь идет о противотанковых ракетных комплексах и, возможно, самоходных артиллерийских установках. До сих пор поставки Бельгии в Украину включали лишь небольшие предметы: боеприпасы, шлемы, бронежилеты и стрелковое оружие. Но после того, как боевые действия на востоке Украины усилились, сразу несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Нидерланды пообещали поставлять тяжелое вооружение. Бельгия сейчас идет тем же путем", – говорится в публикации.

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Издание не указывает, какое оружие собирается передать Украине Бельгия, но, по данным Le Soir, это должны быть ПТРК Milan, а также гаубицы M109 натовского калибра, которые для начала нужно будет выкупить у одной из местных компаний.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отказался комментировать тип оружия, которое страна собирается передать Украине, и условия его поставки. Он оценил общую бельгийскую военную помощь Украине в 76 млн. евро.