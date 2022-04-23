ПТРК Milan и гаубицы M109: Бельгия решила передать Украине новую партию оружия
Бельгийское правительство решило продолжить поставки оружия в Украину
Об этом сообщило местное издание VRT News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Речь идет о противотанковых ракетных комплексах и, возможно, самоходных артиллерийских установках. До сих пор поставки Бельгии в Украину включали лишь небольшие предметы: боеприпасы, шлемы, бронежилеты и стрелковое оружие. Но после того, как боевые действия на востоке Украины усилились, сразу несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Нидерланды пообещали поставлять тяжелое вооружение. Бельгия сейчас идет тем же путем", – говорится в публикации.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгия будет и дальше поставлять оружие Украине
Издание не указывает, какое оружие собирается передать Украине Бельгия, но, по данным Le Soir, это должны быть ПТРК Milan, а также гаубицы M109 натовского калибра, которые для начала нужно будет выкупить у одной из местных компаний.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отказался комментировать тип оружия, которое страна собирается передать Украине, и условия его поставки. Он оценил общую бельгийскую военную помощь Украине в 76 млн. евро.
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Скажіть, кому істуканів бракувало ?
Думаю єрмак втірав зеленському, що на нас не нападуть, якщо армію не розбудовувати, відмінити паради, посадити кілька атовців, привселюдно принизити їх, тощо. Краще рубати баблішко, продавати серіальчики, відкотити все до 2014 року, коли для малоросів та кацапів сталась трагедія - Майдан.
скільки там тієї Бельгії, а теж допомагає
весь цивілізований світ з нами
Не переводите стрелки - всё познаётся в сравнении. Помогли уже страны первого мира. Маленькие балтийские страны дали военную помощь в отношении к ВВП больше, чем кто другой. Помогла Испания, помогла Португалия, помогла Румыния, ещё недавно запутинская Чехия помогла, как никто. Помогла Голландия - главный хаб отмывки российских денег - помогла в певрые дни. Уже Франция раздуплилась на военную помощь.
А шольц, канцлер локомотива Европейской экономики, и страны с более чем приличным военным потенциалом, которую от россии отделяет целая Польша (о помощи которой вообще без комментариев) всё фиглярит. Теперь он у нас, видите ли, ядерной войны боится - это когда оказалось, все остальные попытки откосить от своего морального долга не прокатывают в самой Германии. Вот копипаста хронологии событий:
▪️В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
▪️Шольц не делится этим списком с Украиной.
▪️Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
▪️Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
▪️Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
▪️Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
▪️Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
▪️Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
▪️Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
▪️Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
▪️Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
▪️США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
▪️Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
▪️Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
▪️США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
▪️Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
▪️Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь
🇺🇦Реальная Война (http://t.me/voynareal)
Сейчас задача - максимально измотать и побить свиней, чтобы каждый метр продвижения давался с максимальными потерями и по свиньям и по технике, точно также было и на всех других направлениях до этого. Когда измотаются (по прогнозам экспертов - 1-2 недели) пойдёт контрнаступление с нашей стороны. Главное продержаться этих 1-2 недели не давая большого продвижения и пока с этим справляемся!
https://youtu.be/9nBi5iq5Oz0?t=9 ************** "M-109 A5Ö"
https://youtu.be/9nBi5iq5Oz0?t=9
Зеленський в очі тієї зброї не бачив. Він навіть в армії не служив. Відкосив 4 рази.
Альтер хоче мати власного фуйла, щоб з портретиком лідора на труселях дефілювати. От чого їм увесь час не вистачало.
И сделать это доступным всему народу. Чтобы народ более осознано знал за кого голосовать, а за кого ни в коем случае.
А кто будет блокировать информацию того за решетку.
Избегать прямых действий личного состава и издалека всё сперва ровнять с землёй?
Если дадут РСЗО и самоходки ,то ни к чему подобная кацапская тактика не приведет
Много так не освободишь, только лунный пейзаж создашь.
Наивные, думают что только они могут пулять издалека, и им в ответ ничего прилетать не будет. Освободители хреновы.
Помогать вообще то можно очень разными способами не только танками, гаубицами или птрк. Например никто тут не упоминает что немцы поставляют очень много топлива, практически покрывая армейские потребности ВСУ. Уже сам факт того что немцы не создают особых препятский для производителей оружия таких как Reihnmetal, позволяя тем напрямую поставлять оружие, говорит об очень многом. Такое впечатление что украинцы претендуют на то что им все что то должны. А по факту никто никому ничего не должен, и надо благодарить уже за то что есть. Ведь этого могло и не быть. Разорвали бы на части как Польшу в 1939-м, а на западе просто бы в очередной озаботились. Но ведь этого не произошло, не так ли? Польше и не снилась та поддержка которую сейчас оказывают Украине. И йухлу уже который раз намекают что он дорого заплатит не только за то что он делает сейчас, но и то что теоретически хочет сделать, если дела на фронтах у негобудут совсем швах. Так что надо говорить спасибо западу надо и за это.