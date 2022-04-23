Украина остро нуждается в современном оружии, чтобы защититься от зверств армии РФ, - постпред США при ОБСЕ Карпентер

Украина остро нуждается в современном оружии и боеприпасах для того, чтобы иметь возможность успешно противостоять российской агрессии и защитить своих граждан от зверств, похожих на произошедшие в Буче, Гостомеле и Бородянке.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кремль открыто заявил о своем намерении захватить восток Украины, и события на местах не оставляют сомнений в том, что мы являемся свидетелями начальных этапов массированного наступления российских войск на Донбассе", - сказал Карпентер во время спецзаседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

По его словам, в данный момент все указывает на то, что "динамика поля боя скоро сместится с ближнего боя на дальний огонь, где решающее значение будут иметь артиллерия и реактивные системы залпового огня".

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"Украина остро нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя на этой новой и смертоносной фазе конфликта. Она нуждается в этом оружии и боеприпасах сейчас, так быстро, как только мы сможем их туда доставить. Не долгосрочные контракты на закупку оружия, а немедленное предоставление передовых возможностей для защиты своего гражданского населения от ужасов этой войны. Если когда-либо и было время активизировать нашу поддержку Украины, то сейчас", - подчеркнул постпред США.

Он уточнил, что война между Украиной и Россией - это война за суверенитет против порабощения, за независимость против империализма, за принципы международного права против грубой силы хищной державы.

"Мы должны действовать быстро, вместе, чтобы немедленно предоставить Украине возможности для защиты своего гражданского населения от ужасов этой войны — от зверств, подобных тем, что были в Буче, Гостомеле и Бородянке", - отметил Карпентер.

Дипломат также заявил, что "ставки высоки" не только для Украины, но и для других стран.

"Перед нами стоит задача — быть на высоте и предоставить Украине необходимые возможности. Ставки высоки для Украины и для всех нас. Я призываю всех нас, присутствующих здесь сегодня, призвать наши собственные правительства активизироваться и действовать. Нельзя терять время", - подытожил Карпентер.